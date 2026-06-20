Ivan Toney mencetak hat-trick untuk Inggris dalam kemenangan 5-1 pada laga persahabatan yang digelar tanpa penonton, sementara Morgan Rogers juga turut mencetak gol

Latihan tersebut terbukti sangat bermanfaat bagi integrasi taktis, terutama bagi para pemain senior seperti Harry Kane yang perlu dibalut kakinya sebagai tindakan pencegahan setelah mengalami kram di akhir pertandingan pada laga pembuka kompetisi hari Rabu.

Kane menjelaskan: "Itu luar biasa. Sangat bagus bagi para pemain yang kemarin tidak mendapat menit bermain cukup untuk mengisi kembali tenaga mereka. Itu adalah ujian yang bagus. Terima kasih kepada Sporting yang telah menggelar pertandingan ini. Mereka menunjukkan standar permainan yang sangat baik. Mereka sendiri mencetak gol indah dari tendangan bebas. Jelas dari sudut pandang sepak bola, kami tahu ini akan menjadi pertandingan di mana kami bisa mencetak beberapa gol, dan itulah yang kami lakukan. Namun, mereka memberikan ujian yang bagus dan kami mendapatkan persis apa yang kami butuhkan dari pertandingan ini."