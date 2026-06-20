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Ivan Toney mencetak hat-trick untuk Inggris dalam kemenangan 5-1 pada laga persahabatan yang digelar tanpa penonton, sementara Morgan Rogers juga turut mencetak gol
Pemain cadangan mendapat kesempatan bermain
Manajer Thomas Tuchel menyelenggarakan pertandingan persahabatan tertutup di markas Swope Soccer Village kurang dari 24 jam setelah kemenangan Inggris 4-2 atas Kroasia pada laga pembuka Piala Dunia. Pertandingan yang terdiri dari dua babak masing-masing berdurasi 25 menit ini memungkinkan 13 anggota skuad yang kurang mendapat waktu bermain untuk menyesuaikan diri dengan cuaca panas yang ekstrem di Amerika Utara. Morgan Rogers dan Ollie Watkins juga mencetak gol ke gawang lawan dari MLS, sementara para pemain inti tetap tinggal di hotel tim untuk menjalani sesi pemulihan.
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Kapten memuji latihan tersebut
Latihan tersebut terbukti sangat bermanfaat bagi integrasi taktis, terutama bagi para pemain senior seperti Harry Kane yang perlu dibalut kakinya sebagai tindakan pencegahan setelah mengalami kram di akhir pertandingan pada laga pembuka kompetisi hari Rabu.
Kane menjelaskan: "Itu luar biasa. Sangat bagus bagi para pemain yang kemarin tidak mendapat menit bermain cukup untuk mengisi kembali tenaga mereka. Itu adalah ujian yang bagus. Terima kasih kepada Sporting yang telah menggelar pertandingan ini. Mereka menunjukkan standar permainan yang sangat baik. Mereka sendiri mencetak gol indah dari tendangan bebas. Jelas dari sudut pandang sepak bola, kami tahu ini akan menjadi pertandingan di mana kami bisa mencetak beberapa gol, dan itulah yang kami lakukan. Namun, mereka memberikan ujian yang bagus dan kami mendapatkan persis apa yang kami butuhkan dari pertandingan ini."
Penyerang tampil gemilang dalam kondisi tersebut
Tiga gol mengesankan yang dicetak Toney menandai hat-trick keduanya dalam sesi latihan tertutup, menyusul pencapaian serupa dengan mencetak tiga gol saat melawan Miami FC pekan lalu. Masuknya penyerang berusia 30 tahun ini ke dalam skuad turnamen awalnya dianggap sebagai pilihan yang mengejutkan, namun staf pelatih menghargai pengalamannya yang luas dalam beradaptasi dengan iklim bersuhu tinggi setelah ia pindah ke klub Al-Ahli di Liga Profesional Arab Saudi. Kesiapan fisiknya memberikan kedalaman serangan yang vital di belakang Kane seiring meningkatnya intensitas turnamen.
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Tim ini akan menghadapi ujian di Afrika
Tim Tiga Singa dijadwalkan akan kembali menjalani latihan bersama secara penuh sebelum bertolak ke Boston Stadium untuk pertandingan kedua Grup L melawan Ghana pada hari Selasa. Tuchel dihadapkan pada dilema pemilihan pemain yang menarik terkait barisan penyerangnya, mengingat performa Toney yang sedang on fire dalam sesi latihan serta pemulihan fisik yang mengesankan dari para pemain inti utamanya. Meraih tiga poin lagi di Massachusetts akan memastikan lolosnya Inggris ke babak gugur dengan nyaman, bahkan masih menyisakan satu pertandingan.