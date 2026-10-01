Toney hadir di Pengadilan Magistrat Westminster pada Kamis pagi untuk secara resmi menanggapi dakwaan penyerangan yang menyebabkan luka fisik aktual. Striker berusia 30 tahun itu, yang saat ini bermain di Saudi Pro League, berdiri di kursi terdakwa untuk mengonfirmasi data pribadinya sebelum mengajukan pembelaan tidak bersalah. Proses hukum ini mengikuti penyelidikan Kepolisian Metropolitan atas insiden yang diduga terjadi di pusat London pada musim dingin 2025.

Menurut ESPN, jaksa penuntut, yang dipimpin oleh Tom Heslop, memberikan gambaran singkat mengenai tuduhan tersebut dalam sidang yang berlangsung 10 menit. Toney diduga terlibat dalam konfrontasi dengan seorang pria bernama Saber Da Silva di 100 Wardour Street, sebuah tempat di Soho, pada 6 Desember tahun lalu. Heslop mengatakan kepada pengadilan bahwa kedua orang itu "saling berhadapan," dan Toney juga diduga "menerjang ke depan dan menanduk pelapor, lalu disusul beberapa pukulan."