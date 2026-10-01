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Ivan Toney membantah penyerangan di klub malam saat striker Inggris itu muncul di pengadilan dan memilih persidangan dengan juri
Tuduhan penyerangan dibantah di Pengadilan Magistrat Westminster
Toney hadir di Pengadilan Magistrat Westminster pada Kamis pagi untuk secara resmi menanggapi dakwaan penyerangan yang menyebabkan luka fisik aktual. Striker berusia 30 tahun itu, yang saat ini bermain di Saudi Pro League, berdiri di kursi terdakwa untuk mengonfirmasi data pribadinya sebelum mengajukan pembelaan tidak bersalah. Proses hukum ini mengikuti penyelidikan Kepolisian Metropolitan atas insiden yang diduga terjadi di pusat London pada musim dingin 2025.
Menurut ESPN, jaksa penuntut, yang dipimpin oleh Tom Heslop, memberikan gambaran singkat mengenai tuduhan tersebut dalam sidang yang berlangsung 10 menit. Toney diduga terlibat dalam konfrontasi dengan seorang pria bernama Saber Da Silva di 100 Wardour Street, sebuah tempat di Soho, pada 6 Desember tahun lalu. Heslop mengatakan kepada pengadilan bahwa kedua orang itu "saling berhadapan," dan Toney juga diduga "menerjang ke depan dan menanduk pelapor, lalu disusul beberapa pukulan."
- AFP
Toney memilih sidang dengan juri di Crown Court
Meski Hakim Distrik Briony Clarke mengindikasikan bahwa kasus tersebut cocok ditangani dalam sistem pengadilan magistrat, pemain internasional Inggris itu memilih jalur hukum yang berbeda. Toney memilih persidangan di Crown Court, yang berarti fakta-fakta kasus itu pada akhirnya akan didengar di hadapan seorang hakim dan juri. Setelah keputusan ini, mantan jimat Brentford itu diberikan jaminan tanpa syarat oleh pengadilan hingga agenda sidang berikutnya pada akhir bulan ini.
Sang striker tiba di gedung pengadilan sesaat setelah pukul 09.30 pagi, ditemani tiga anggota rombongannya dan mengenakan atasan hitam di atas kemeja dan dasi.
Juru bicara mengonfirmasi keterkejutan atas tuntutan pidana
Setelah hadir di pengadilan, juru bicara sang penyerang merilis sebuah pernyataan yang menanggapi kasus pidana yang sedang berjalan. Pernyataan itu berbunyi: 'Ivan mengakui dakwaan tersebut dan meski ia secara wajar terkejut, ia menantikan kesempatan untuk membersihkan namanya di pengadilan.' Sikap yang disampaikan ke publik ini menegaskan kembali komitmen sang pemain untuk melawan tuduhan tersebut saat kasus ini bergerak menuju sistem pengadilan yang lebih tinggi untuk sidang pembuktian penuh.
Tahap berikutnya dari proses hukum akan berlangsung di Southwark Crown Court, dengan sidang yang saat ini dijadwalkan pada 29 Oktober. Toney akan tetap bebas untuk melanjutkan tugas profesionalnya untuk sementara waktu, karena tidak ada persyaratan jaminan yang membatasi yang diberlakukan dalam sidang awal.
- Getty Images Sport
Status internasional dan latar belakang karier
Toney telah menjadi sosok reguler dalam skuad England dalam beberapa tahun terakhir dan merupakan bagian dari skuad England untuk Piala Dunia 2026, dengan mencetak satu gol dalam 10 penampilan internasional, meski ia tidak masuk skuad terbaru untuk empat pertandingan pertama Nations League. Perjalanannya menuju puncak dimulai di Northampton, dilanjutkan dengan masa bermain bersama Newcastle dan Peterborough, sebelum mendapatkan kepindahan besar ke Brentford pada 2020.
Selama periode empat tahun yang sangat produktif bersama Brentford, Toney mencetak 72 gol dan menegaskan dirinya sebagai salah satu finisher paling klinis di Premier League, sebelum pindah dalam transfer besar ke klub Saudi Pro League, Al Ahli, pada 2024.
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