Getty
Diterjemahkan oleh
Ivan Rakitic menegaskan bahwa Lionel Messi 'layak' mendapatkan penghormatan yang pantas dari Barcelona dan mendesak mantan rekan setimnya untuk terus bermain setidaknya 'beberapa tahun lagi'
Sebuah penghormatan legendaris untuk GOAT
Setelah berbagi ruang ganti selama salah satu era paling gemilang di Camp Nou, rasa saling menghormati antara Rakitic dan Messi tetap sangat kuat. Rakitic, yang kini telah pensiun dari sepak bola, dengan tegas menyatakan bahwa warisan pemenang Ballon d'Or delapan kali ini layak mendapatkan pengakuan universal yang melampaui batas-batas Catalonia.
"Messi layak mendapatkan penghormatan di Barcelona, di Kroasia, di Argentina, di Miami... Dia adalah yang terbaik dalam sejarah," kata Rakitic dalam wawancara luas dengan Radio Marca. "Anda tidak perlu menjadi penggemar Barca atau Inter Miami. Jika Anda mencintai sepak bola, Anda mencintai Leo. Dia adalah orang yang telah mengubah cara kita melihat dan memahami permainan. Saya harap dia tidak berhenti bermain dan terus bermain beberapa tahun lagi."
- Getty Images
Kegagalan kembalinya Camp Nou
Komentar Rakitic muncul di tengah kekecewaan yang masih berlanjut terkait upaya gagal untuk membawa Messi kembali ke Catalonia pada 2023, sebelum kepindahannya ke klub MLS Inter Miami. Meskipun para penggemar bermimpi tentang kembalinya Messi yang romantis, mantan manajer Xavi baru-baru ini mengklaim bahwa Joan Laporta menghalangi kesepakatan tersebut setelah mendapat lampu hijau dari La Liga. Kegagalan administratif ini mencegah apa yang Rakitic dan banyak orang lain anggap sebagai bab akhir yang sempurna bagi pemain terbaik sepanjang masa klub, yang awalnya terpaksa meninggalkan klub pada 2021 karena kondisi keuangan klub yang sangat buruk.
Pujian tinggi untuk Luis Enrique
Rakitic, yang kini menjabat sebagai direktur sepak bola di Hajduk Split, juga memberikan pujian khusus kepada Luis Enrique, pria yang membawa Barcelona meraih treble pada musim 2014-15. Ia menggambarkan manajer Paris Saint-Germain saat ini sebagai pelatih terbaik di dunia sepak bola saat ini, sambil mengakui kekecewaannya karena masa jabatannya di Barcelona tidak berlangsung lebih lama. "Pelatih terbaik yang pernah saya miliki adalah Luis Enrique, jadi tidak mengherankan apa yang dia capai di Paris karena jika dia bisa membuat para pemain mendengarkannya, dia akan meraih hasil," katanya. "Sayang sekali dia tidak bertahan lebih lama bersama kami di Barcelona. Dia adalah pelatih terbaik di dunia, dan sungguh menyenangkan melihat PSG bermain."
- Getty Images Sport
Kekeringan Barcelona di Liga Champions
Rakitic, yang terkenal mencetak gol di final Liga Champions 2015 melawan Juventus, merefleksikan mengapa raksasa Catalan tersebut gagal mengulang kesuksesan Eropa mereka dalam dekade sejak itu. "Sungguh menyedihkan bahwa Barcelona telah menunggu sejak 2015 untuk memenangkan Liga Champions. Saya tetap yakin bahwa kita bisa memenangkan beberapa gelar Eropa lagi, dan kita tidak melakukannya karena kita tidak tahu cara mempertahankan semangat itu dari musim pertama," katanya.
Pernyataannya memiliki bobot khusus karena skuad Barca saat ini terus menghadapi tantangan Eropa mereka sendiri. Tim tersebut baru-baru ini harus mengandalkan penalti Lamine Yamal di menit-menit akhir untuk menyelamatkan hasil imbang 1-1 melawan Newcastle dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions.
Iklan