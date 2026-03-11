Ivan Rakitic menegaskan bahwa Lionel Messi 'layak' mendapatkan penghormatan yang pantas dari Barcelona dan mendesak mantan rekan setimnya untuk terus bermain setidaknya 'beberapa tahun lagi'

Setelah berbagi ruang ganti selama salah satu era paling gemilang di Camp Nou, rasa saling menghormati antara Rakitic dan Messi tetap sangat kuat. Rakitic, yang kini telah pensiun dari sepak bola, dengan tegas menyatakan bahwa warisan pemenang Ballon d'Or delapan kali ini layak mendapatkan pengakuan universal yang melampaui batas-batas Catalonia.

"Messi layak mendapatkan penghormatan di Barcelona, di Kroasia, di Argentina, di Miami... Dia adalah yang terbaik dalam sejarah," kata Rakitic dalam wawancara luas dengan Radio Marca. "Anda tidak perlu menjadi penggemar Barca atau Inter Miami. Jika Anda mencintai sepak bola, Anda mencintai Leo. Dia adalah orang yang telah mengubah cara kita melihat dan memahami permainan. Saya harap dia tidak berhenti bermain dan terus bermain beberapa tahun lagi."