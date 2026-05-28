Ivan Perisic dan Luka Modric, dua pemain andalan Kroasia, melupakan persaingan antar klub demi membantu Kroasia membangun ‘keluarga besar’ dan mengejar impian Piala Dunia

Meskipun populasinya kurang dari empat juta jiwa, Kroasia terus menunjukkan performa yang melampaui ekspektasi di kancah olahraga dunia. Dalam dunia sepak bola, mereka hanya absen dari dua ajang besar sejak debut kompetitif mereka di Piala Dunia 1998.

Mereka berhasil meraih posisi ketiga di sana, saat Davor Suker dan kawan-kawan membuat debut yang gemilang, dan prestasi tersebut terulang kembali pada tahun 2022. Empat tahun sebelum meraih medali perunggu di Qatar, mereka berhasil mencapai final pertama pada tahun 2018.

Kylian Mbappe dan Prancis terbukti terlalu tangguh pada kesempatan itu, namun Luka Modric memberikan kontribusi yang cukup—sambil bersinar bersama Real Madrid di level klub—untuk meraih pengakuan Ballon d’Or saat buku sejarah ditulis ulang pada tahun yang sama.

Modric, yang kini bermain untuk raksasa Serie A AC Milan, akan kembali beraksi pada 2026 di usia 40 tahun. Ia adalah salah satu dari empat pemain dalam skuad Piala Dunia Kroasia terbaru yang memiliki lebih dari 100 caps tim nasional senior.

Perisic adalah salah satu dari para pemain dengan 100 caps tersebut, yang memulai debutnya pada tahun 2011, dan masih terus mengumpulkan penghargaan bergengsi di level klub bersama juara Eredivisie, PSV. Ia telah berhadapan dengan beberapa rekan senegaranya selama bertahun-tahun saat berkompetisi di panggung domestik dan kontinental.