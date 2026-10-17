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Chelsea FC v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

“Itulah yang kami inginkan!” Xabi Alonso beri tantangan kepada bintang Chelsea Joao Pedro yang tengah tampil gemilang

Chelsea
J. Pedro
X. Alonso
Everton
Premier League
Everton vs Chelsea

Manajer Chelsea Xabi Alonso mengaku gembira dengan awal musim Joao Pedro yang gemilang menjelang laga tandang melawan Everton pada Sabtu. Pelatih asal Spanyol itu menantang penyerang Brasil tersebut untuk menjaga konsistensi dan memantapkan posisinya di jajaran penyerang papan atas Liga Primer Inggris.

  • Alonso Tantang Joao Pedro Pertahankan Ketajaman Mencetak Gol

    Manajer Chelsea Xabi Alonso mendukung Joao Pedro untuk mengukuhkan statusnya sebagai salah satu penyerang terbaik Liga Primer Inggris setelah mengawali musim dengan gemilang. Pemain Brasil berusia 25 tahun itu mencatatkan lima gol dan tiga assist dalam lima penampilan di liga, termasuk dua gol saat Chelsea menang 5-1 atas Bournemouth.

    Berbicara menjelang lawatan ke markas Everton di Hill Dickinson Stadium pada Sabtu, Alonso memuji ambisi dan etos kerja sang penyerang sejak pramusim.

    Manajer Chelsea itu menekankan bahwa konsistensi sepanjang 38 pertandingan tetap menjadi ujian utama bagi setiap pencetak gol papan atas.

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    Pelatih puji kehadiran lini depan yang lengkap

    Berbicara kepada pers, Alonso menjelaskan bagaimana pembicaraan selama pramusim menetapkan ekspektasi tinggi terhadap perkembangan sang penyerang. "Itulah yang kami inginkan, itulah yang dia inginkan," kata Alonso. "Ini bukan hanya soal dia mencetak lima gol saat ini."

    "Sejak hari pertama pramusim, kami membicarakan langkah berikutnya yang dia inginkan. Dia mengawali pramusim dengan sangat baik, begitu pula musim ini."

    "Jika ingin menjadi penyerang papan atas di liga ini, Anda harus siap memberikan dampak di setiap pertandingan. Dia sudah melakukannya dan kami membutuhkannya untuk terus melanjutkan itu."

  • Alonso kagumi kekompakan dan kegigihan di kotak penalti

    Alonso memuji kontribusi Joao Pedro yang menyeluruh, dengan menyoroti kemampuannya menghubungkan permainan yang membuat rekan-rekan di sekitarnya tampil lebih baik. "Sejauh ini, bahkan sebelumnya, saya bisa melihatnya mencetak banyak gol, dan dia sedang dalam performa bagus," kata Alonso. "Dia akan menjalani musim yang sangat bagus karena dia sangat menginginkannya dan terus mencetak gol."

    "Dia ingin berada di kotak penalti dan juga ingin membantu tim di sekitar kotak penalti. Dia pemain yang sangat komplet."

    "Saya sangat menyukai cara dia bermain dan cara dia menjalin kerja sama dengan rekan-rekan setimnya."

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  • Chelsea v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    Chelsea bersiap menghadapi ujian fisik berat di kandang Everton

    Chelsea menghadapi ujian berat melawan Everton, yang menempati posisi kelima klasemen Premier League, tepat di atas Chelsea berkat keunggulan selisih gol. Alonso memperkirakan pertarungan fisik yang berat di kandang lawan saat skuadnya berupaya membangun momentum.

    "Tentu saja, memenangi salah satu pertandingan seperti ini merupakan tantangan bagi kami, tetapi bagi saya semua pertandingan sulit," pungkas Alonso. "Setiap pertandingan sulit, dan laga tandang bahkan lebih sulit."

    "Kami tahu besok kami harus melakukan banyak hal dengan benar, baik dari segi permainan sepakbola, daya saing, pertarungan, duel, maupun saat bermain dengan bola. Jadi, pertandingan ini akan sangat berat dan menantang."

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