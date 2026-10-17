Manajer Chelsea Xabi Alonso mendukung Joao Pedro untuk mengukuhkan statusnya sebagai salah satu penyerang terbaik Liga Primer Inggris setelah mengawali musim dengan gemilang. Pemain Brasil berusia 25 tahun itu mencatatkan lima gol dan tiga assist dalam lima penampilan di liga, termasuk dua gol saat Chelsea menang 5-1 atas Bournemouth.

Berbicara menjelang lawatan ke markas Everton di Hill Dickinson Stadium pada Sabtu, Alonso memuji ambisi dan etos kerja sang penyerang sejak pramusim.

Manajer Chelsea itu menekankan bahwa konsistensi sepanjang 38 pertandingan tetap menjadi ujian utama bagi setiap pencetak gol papan atas.