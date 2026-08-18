Getty
Diterjemahkan oleh
"Itulah yang Anda butuhkan" - Mantan bintang Tottenham menjelaskan mengapa Tottenham Hotspur harus mengalahkan Arsenal untuk merekrut Victor Osimhen
Alderweireld mendesak pembajakan Osimhen
Mantan bek Tottenham Alderweireld mendesak klub lamanya untuk membajak upaya transfer Arsenal terhadap Osimhen. Ia percaya striker Galatasaray itu akan sangat cocok memperkuat opsi serangan De Zerbi. Tottenham selamat dari pertarungan degradasi yang buruk musim lalu dan setelah itu berinvestasi besar pada skuad mereka.
Klub London utara itu memecahkan rekor transfer mereka dua kali untuk mendatangkan Mateus Fernandes dan Sandro Tonali dengan total gabungan £185 juta. Meski sudah merekrut Jan Paul van Hecke, Marcos Senesi, Andy Robertson dan Martin Dubravka, Tottenham menjadikan penambahan pemain depan sebagai prioritas. Mendatangkan striker yang sudah terbukti tetap krusial sebelum bursa transfer ditutup.
- GETTY
Pengalaman jadi kunci untuk tambahan amunisi lini serang
Tottenham sebelumnya pernah dikaitkan dengan pemain sayap seperti Savinho, Cody Gakpo, dan Pedro Neto. Namun, Alderweireld menegaskan klub harus fokus untuk mengamankan penyerang tengah murni seperti Osimhen.
"Spurs bisa memanfaatkan penyerang seperti Victor Osimhen, mereka membutuhkan gol-golnya karena itulah yang juga kurang musim lalu," kata Alderweireld dalam wawancara dengan Hajper.
"Satu-satunya kekhawatiran bagi klub-klub seperti Arsenal, Chelsea, Liverpool, dan Manchester United mungkin adalah usianya. Dia bukan pemain termuda lagi dan tampaknya semua orang ingin menemukan superstar berusia 23 tahun yang bisa mencetak gol untuk tujuh atau delapan tahun ke depan, dan saya memahami itu, tetapi Anda juga membutuhkan perpaduan yang baik."
Mengikuti cetak biru sukses Ajax
Alderweireld memanfaatkan pengalamannya sendiri sepanjang karier untuk menyoroti mengapa merekrut bintang-bintang yang sudah mapan bersama talenta muda sangatlah penting. Ia secara khusus menunjuk periode yang sangat sukses baginya di Belanda.
"Itulah mengapa penting untuk merekrut pemain yang sudah terbukti dan tahu bagaimana segala sesuatunya berjalan, sehingga mereka bisa membantu mengembangkan pemain-pemain muda yang berpotensi menjadi superstar di samping mereka, karena mereka bisa memberikan contoh terbaik," jelasnya.
"Saya teringat masa saya di Ajax. Kombinasinya ada di level lain. Kami punya Dusan Tadic dan Daley Blind serta Frenkie De Jong dan Matthijs de Ligt yang sedang muncul. Itulah yang Anda butuhkan."
- GETTY
Ketertarikan Arsenal mempersulit potensi langkah perekrutan
Mengamankan Osimhen tidak akan mudah bagi Tottenham, karena pemain internasional Nigeria itu telah menarik minat serius dari Arsenal. Laporan menunjukkan Galatasaray baru-baru ini mendekati Arsenal untuk membahas kesepakatan bagi Gabriel Martinelli dan Ethan Nwaneri, sembari mengajukan potensi kepindahan Osimhen sebagai imbalannya. Namun, saat ini tidak ada negosiasi aktif yang sedang berlangsung.
Ketika ditanya soal rumor transfer yang terus beredar, Osimhen tetap sepenuhnya fokus pada timnya saat ini. "Saya akan fokus pada pekerjaan saya," katanya pekan lalu. "Nanti kita lihat dan pikirkan apa yang akan terjadi berikutnya."
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami