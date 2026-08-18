Tottenham sebelumnya pernah dikaitkan dengan pemain sayap seperti Savinho, Cody Gakpo, dan Pedro Neto. Namun, Alderweireld menegaskan klub harus fokus untuk mengamankan penyerang tengah murni seperti Osimhen.

"Spurs bisa memanfaatkan penyerang seperti Victor Osimhen, mereka membutuhkan gol-golnya karena itulah yang juga kurang musim lalu," kata Alderweireld dalam wawancara dengan Hajper.

"Satu-satunya kekhawatiran bagi klub-klub seperti Arsenal, Chelsea, Liverpool, dan Manchester United mungkin adalah usianya. Dia bukan pemain termuda lagi dan tampaknya semua orang ingin menemukan superstar berusia 23 tahun yang bisa mencetak gol untuk tujuh atau delapan tahun ke depan, dan saya memahami itu, tetapi Anda juga membutuhkan perpaduan yang baik."