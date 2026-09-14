Terlepas dari hiruk-pikuk dari luar terkait paceklik golnya dalam dua pertandingan di Bundesliga, Kane tetap sangat tenang saat membahas performanya. Striker berusia 33 tahun itu, yang telah membangun karier dengan mengabaikan narasi media, menegaskan bahwa ia tidak pernah kehilangan keyakinan pada kemampuannya untuk berkontribusi terhadap kesuksesan tim. "Itulah sepakbola," ujarnya. "Terkadang Anda harus menunggu sedikit lebih lama daripada yang Anda inginkan. Tapi menyenangkan bisa mencetak gol hari ini dan berkontribusi pada kemenangan. Itu adalah tiga poin penting. Tidak mudah bermain di sini. Elversberg adalah tim yang bagus, jadi kami senang dengan kemenangan ini."

"Kami banyak membicarakan skuad kami. Saat ini, kami semua bugar dan sehat, yang memberi dampak besar bagi tim. Kami memiliki banyak pertandingan dalam waktu singkat. Dengan gaya bermain dan intensitas kami, penting untuk memiliki pemain-pemain yang segar. Tidak masalah siapa yang menjadi starter atau masuk dari bangku cadangan, semua orang harus siap memberikan 110 persen."