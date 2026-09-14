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'Itulah sepakbola' - Harry Kane tepis pembicaraan soal paceklik gol saat superstar Bayern Munich mencapai tonggak 150 gol dan memburu sejarah Bundesliga
Kane akhiri paceklik mini dengan gol penentu yang klinis
Kane kembali mencetak gol di Bundesliga, mengakhiri apa yang oleh banyak pihak dianggap sebagai paceklik langka bagi penyerang tajam tersebut. Setelah gagal menjebol gawang lawan dalam dua laga domestik pembuka musim 2026-27, kemenangan meyakinkan 5-1 atas Stuttgart dan hasil imbang 0-0 yang membuat frustrasi melawan Schalke, kapten Inggris itu tampil menentukan pada saat yang paling dibutuhkan. Menghadapi Elversberg yang tangguh, Kane menghadirkan momen berkualitas murni untuk mengamankan kemenangan 2-1 bagi Bayern Munich.
Kandidat Ballon d'Or itu mencetak gol penentu kemenangan dengan penyelesaian yang sangat klinis, setelah sepakan melengkung menakjubkan Maurice Krattenmacher dari tepi kotak penalti sempat mengancam menggagalkan kemenangan tim promosi kasta tertinggi tersebut. Gol kemenangan yang dilepaskannya dengan tegas itu merupakan golnya yang ke-150 dalam 153 pertandingan kompetitif untuk sang juara rekor.
- Getty Images Sport
Bintang Inggris itu tetap tenang di bawah tekanan
Terlepas dari hiruk-pikuk dari luar terkait paceklik golnya dalam dua pertandingan di Bundesliga, Kane tetap sangat tenang saat membahas performanya. Striker berusia 33 tahun itu, yang telah membangun karier dengan mengabaikan narasi media, menegaskan bahwa ia tidak pernah kehilangan keyakinan pada kemampuannya untuk berkontribusi terhadap kesuksesan tim. "Itulah sepakbola," ujarnya. "Terkadang Anda harus menunggu sedikit lebih lama daripada yang Anda inginkan. Tapi menyenangkan bisa mencetak gol hari ini dan berkontribusi pada kemenangan. Itu adalah tiga poin penting. Tidak mudah bermain di sini. Elversberg adalah tim yang bagus, jadi kami senang dengan kemenangan ini."
"Kami banyak membicarakan skuad kami. Saat ini, kami semua bugar dan sehat, yang memberi dampak besar bagi tim. Kami memiliki banyak pertandingan dalam waktu singkat. Dengan gaya bermain dan intensitas kami, penting untuk memiliki pemain-pemain yang segar. Tidak masalah siapa yang menjadi starter atau masuk dari bangku cadangan, semua orang harus siap memberikan 110 persen."
Rekan setim dan rival dibuat kagum oleh jimat Inggris
Rekan-rekan setim Kane cepat memberikan pujian atas konsistensi kualitasnya, dengan Aleksandar Pavlovic menyoroti kemampuan teknis yang terlibat dalam gol penentu kemenangan itu. "Harry menceploskan bola itu dengan luar biasa," kata gelandang tersebut. "Dia suka gerakan kecil itu; dia cukup sering melakukannya. Dia mengeksekusinya dengan brilian, sejujurnya. Saya senang bisa mengalirkan bola kepadanya dan kami bisa membawa pulang tiga poin."
Kekaguman terhadap Kane juga meluas ke kubu lawan, di mana pelatih kepala Elversberg Vincent Wagner dibuat takjub oleh naluri predator sang striker. Wagner mengakui bahwa kemudahan luar biasa yang diperlihatkan mantan pemain Tottenham itu dalam beroperasi adalah hal yang membedakannya dari penyerang lain di sepakbola dunia. "Dia juga membuatnya terlihat tanpa usaha, Anda akan mengira dia melakukan hal seperti itu sepanjang waktu!" ujar Wagner.
- Getty Images Sport
Sejarah menanti dalam duel melawan Union Berlin
Narasi seputar Kane kini bergeser dari dugaan paceklik gol menjadi perburuan tonggak sejarah lainnya. Saat Bayern bersiap menghadapi Union Berlin pada Jumat malam, sang striker berada di ambang bergabung dengan klub elite. Setelah kini mencetak 99 gol di kasta tertinggi Jerman, gol berikutnya di liga akan membuatnya menembus angka 100. Kemenangan pada Jumat juga akan membuat Bayern untuk sementara melompati Augsburg, Borussia Dortmund, dan Freiburg guna merebut kembali posisi puncak klasemen.
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