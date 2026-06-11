Itulah sebabnya Jerman pernah diejek sebagai "bahan tertawaan": Julian Nagelsmann juga mengandalkan kartu as rahasia di Piala Dunia

"Kami memperkirakan," kata Julian Nagelsmann, "bahwa situasi bola mati akan memainkan peran yang lebih besar di Piala Dunia ini." Di satu sisi, karena pelatih timnas Jerman itu yakin bahwa tim-tim nasional lainnya juga akan mengikuti tren yang berasal dari Liga Premier Inggris—dengan FC Arsenal sebagai panutannya—dan menyebar ke dunia sepak bola. Di sisi lain, karena mengingat cuaca panas di lokasi pertandingan, mereka tidak punya pilihan lain.

"Kondisi iklimnya ekstrem, sehingga situasi tendangan bebas bisa menjadi pembuka jalan," kata Nagelsmann. Seperti pada 2014 di perempat final melawan Prancis (1-0), ketika Mats Hummels membawa timnas Jerman meraih kemenangan melalui sundulan setelah menerima umpan tendangan bebas dari Toni Kroos di Rio. Situasi bola mati, kata pemain Arsenal Kai Havertz, "sangat penting dalam sepak bola saat ini, karena setiap situasi sangat menentukan. Mads melakukannya dengan sangat baik."

Mads - yaitu Mads Buttgereit, orang di staf pelatih DFB yang bertanggung jawab atas situasi bola mati. Dia direkrut oleh Hansi Flick, tetapi Nagelsmann memberinya lebih banyak ruang. Agar pria Jerman-Denmark ini "dapat sepenuhnya berkonsentrasi pada situasi bola mati", dia mendatangkan Alfred Schreuder sebagai asisten pelatih tambahan pada bulan Maret.