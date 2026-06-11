Gary Lineker benar-benar merasa jijik. "Tendangan bebas terburuk dalam sejarah Piala Dunia," keluh idola penyerang Inggris itu menanggapi "ketidakmampuan Jerman" yang begitu parah. "Trik tersandung" Thomas Müller di babak 16 besar Piala Dunia 2014 melawan Aljazair berubah menjadi "bahan tertawaan" (Basler Zeitung) - namun pada akhirnya timnas Jerman-lah yang tertawa, di atas takhta juara dunia. Dan dua belas tahun kemudian, tendangan bebas kembali menjadi kunci dalam upaya meraih bintang kelima.
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Itulah sebabnya Jerman pernah diejek sebagai "bahan tertawaan": Julian Nagelsmann juga mengandalkan kartu as rahasia di Piala Dunia
"Kami memperkirakan," kata Julian Nagelsmann, "bahwa situasi bola mati akan memainkan peran yang lebih besar di Piala Dunia ini." Di satu sisi, karena pelatih timnas Jerman itu yakin bahwa tim-tim nasional lainnya juga akan mengikuti tren yang berasal dari Liga Premier Inggris—dengan FC Arsenal sebagai panutannya—dan menyebar ke dunia sepak bola. Di sisi lain, karena mengingat cuaca panas di lokasi pertandingan, mereka tidak punya pilihan lain.
"Kondisi iklimnya ekstrem, sehingga situasi tendangan bebas bisa menjadi pembuka jalan," kata Nagelsmann. Seperti pada 2014 di perempat final melawan Prancis (1-0), ketika Mats Hummels membawa timnas Jerman meraih kemenangan melalui sundulan setelah menerima umpan tendangan bebas dari Toni Kroos di Rio. Situasi bola mati, kata pemain Arsenal Kai Havertz, "sangat penting dalam sepak bola saat ini, karena setiap situasi sangat menentukan. Mads melakukannya dengan sangat baik."
Mads - yaitu Mads Buttgereit, orang di staf pelatih DFB yang bertanggung jawab atas situasi bola mati. Dia direkrut oleh Hansi Flick, tetapi Nagelsmann memberinya lebih banyak ruang. Agar pria Jerman-Denmark ini "dapat sepenuhnya berkonsentrasi pada situasi bola mati", dia mendatangkan Alfred Schreuder sebagai asisten pelatih tambahan pada bulan Maret.
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Tim DFB telah mencatatkan beberapa prestasi menonjol di bawah asuhan Butgereit
Betapa berharganya peran Buttgereit bagi tim nasional telah terlihat berkali-kali. Pada gol tercepat dalam sejarah pertandingan internasional yang dicetak oleh Florian Wirtz pada Maret 2024 melawan Prancis sejak tendangan awal - pemicu awal euforia Euro yang terjadi kemudian. Pada pertandingan uji coba Piala Dunia melawan AS, saat Havertz mencetak gol sundulan setelah umpan tendangan bebas dari Joshua Kimmich. Atau pada gol Nations League yang unik dari Jamal Musiala melawan Italia.
Kaki ajaibnya mengejutkan kiper Gianluigi Donnarumma pada Maret 2025 saat Kimmich mengambil tendangan sudut pendek - khas DFB! Melawan Swiss pada bulan Maret, bahkan tercipta dua gol dengan cara ini. Nagelsmann adalah "penggemar tendangan sudut pendek, karena hal itu memicu dinamika yang lebih besar pada lawan daripada jika bola selalu disepak ke dalam". Dia "senang memberikan pendapatnya" tentang hal itu. Namun, Buttgereit "memegang kendali dan melakukannya dengan baik", tegasnya.
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Nagelsmann memberikan janji terkait Piala Dunia kepada Butgereit
"Mads punya gagasannya sendiri," tambah Nico Schlotterbeck, "tapi kalau para pemain bilang mereka merasa kurang nyaman dengan satu atau dua hal, kami akan membicarakannya dengannya." Ngomong-ngomong, bukan hanya soal variasi serangan. "Keduanya dilatih dengan sangat teliti," kata Schlotterbeck. Dalam serangan, ini tentang "alur permainan", jelasnya, "sedangkan dalam pertahanan, saya berada di zona saya dan harus menutupinya".
Itu adalah salah satu tantangan terbesar dalam sepak bola modern - lihat saja Arsenal. "Jika bola masuk ke zona dan ada lima pemain bertubuh besar di sana," kata Schlotterbeck, "maka artinya: Siapa yang memenangkan duel, dia yang mencetak gol." Terlebih lagi karena kiper tidak lagi dilindungi dengan kuat: "Bagi mereka, itu sangat sulit."
Nagelsmann berjanji bahwa Buttgereit telah "memikirkan lebih banyak lagi" untuk Piala Dunia. Mungkin bahkan variasi slapstick seperti pada 2014.