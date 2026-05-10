Itulah sebabnya Chelsea menginginkan Bunny Shaw! Pemenang dan pecundang saat mesin pencetak gol Man City menghukum para peminat potensial dan mengakhiri impian Sam Kerr di Piala FA

Namun, hampir sepanjang pertandingan, Shaw tak tampak akan menjadi pahlawan. Erin Cuthbert membawa Chelsea unggul pada menit kedelapan, saat tendangannya membentur pemain lawan dan masuk ke gawang yang tak bisa dijangkau oleh Khiara Keating yang tak berdaya, lalu Sam Kerr memanfaatkan kesalahan Keating dan menyundul bola dari jarak dekat menjelang menit ke-60. Juara bertahan itu tampak tak terkejar.

Bahkan, hasilnya bisa saja lebih baik lagi. Dua gol Kerr dianulir, yang pertama terlihat sangat tidak adil karena Ellie Carpenter tampaknya masih menguasai bola saat memberikan umpan silang kepada rekan setimnya untuk disundul ke gawang. Namun, lima menit kegilaan di akhir pertandingan terbukti menjadi malapetaka bagi Chelsea, sedemikian rupa sehingga manajer The Blues, Sonia Bompastor, enggan berkomentar mengenai keputusan wasit saat pertandingan berakhir. "Kami mungkin tidak kalah karena itu," katanya. "Kami tidak cukup efisien, terutama saat mempertahankan kotak penalti kami."

Pada menit ke-86, Mary Fowler, yang menghabiskan sebagian besar musim ini untuk memulihkan diri dari cedera ACL, menunjukkan momen berkualitas saat ia mencetak gol pertama dalam comeback City. Saat itu, sepertinya gol tersebut hanya akan menjadi gol hiburan, bahwa Chelsea akan mengakhiri pertandingan dan memastikan tiket mereka ke Wembley. Namun, lima menit kemudian, bola sampai ke Shaw di kotak penalti, dan dengan waktu dan ruang yang cukup, ia berbalik dan mencetak gol untuk membawa pertandingan ke babak tambahan.

Sejak saat itu, City menguasai momentum. Pergantian pemain yang dilakukan Andree Jeglertz lebih berdampak, sementara Chelsea—yang menarik keluar Alyssa Thompson, Lauren James, dan Sam Kerr pada menit ke-90—kehilangan ancaman serangan yang sama. Sebuah kesalahan yang tidak biasa dari Hannah Hampton kemudian memberikan City peluang yang mereka butuhkan. Yui Hasegawa merebut bola lepas tersebut dan mengirim umpan silang ke kotak penalti Chelsea tanpa menyadari bahwa kiper mereka telah memulai permainan kembali dengan cepat, dan Shaw melompat paling tinggi untuk membawa City memimpin untuk pertama kalinya.

Itu adalah skenario yang sempurna. Dalam beberapa bulan ke depan, Shaw mungkin akan mengenakan seragam biru dengan nuansa yang berbeda. Sangat kecil kemungkinannya dia akan membela City, itu sudah pasti, dan Chelsea akan berupaya keras untuk membawanya ke markas mereka di London, guna mengisi kekosongan yang tampaknya akan terjadi di posisi penyerang tengah mengingat Kerr sendiri mungkin akan pindah. Namun, untuk saat ini, Shaw masih menjadi pemain City. Pada hari Minggu, dia adalah pahlawan City, dan pada 31 Mei, dia akan tampil dengan seragam City dengan harapan membawa pulang trofi Piala FA Wanita pertama klub dalam enam tahun.

