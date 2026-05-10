Bunny Shaw
Itulah sebabnya Chelsea menginginkan Bunny Shaw! Pemenang dan pecundang saat mesin pencetak gol Man City menghukum para peminat potensial dan mengakhiri impian Sam Kerr di Piala FA

Saat Chelsea dan Man City bersiap untuk bertanding di semifinal Piala FA Wanita pada hari Minggu, semua pembicaraan berpusat pada Khadija Shaw. Kontrak sang penyerang di Manchester akan berakhir dalam beberapa minggu ke depan dan semua orang memperkirakan dia akan hengkang, dengan Chelsea yang sangat berminat untuk merekrutnya. Jadi, tentu saja, Shaw menjadi sorotan utama di Stamford Bridge, mencetak dua gol untuk menyingkirkan The Blues dari kompetisi dan membawa City ke Wembley dalam kemenangan dramatis 3-2 yang akan dikenang sebagai pertandingan klasik piala.

Namun, hampir sepanjang pertandingan, Shaw tak tampak akan menjadi pahlawan. Erin Cuthbert membawa Chelsea unggul pada menit kedelapan, saat tendangannya membentur pemain lawan dan masuk ke gawang yang tak bisa dijangkau oleh Khiara Keating yang tak berdaya, lalu Sam Kerr memanfaatkan kesalahan Keating dan menyundul bola dari jarak dekat menjelang menit ke-60. Juara bertahan itu tampak tak terkejar.

Bahkan, hasilnya bisa saja lebih baik lagi. Dua gol Kerr dianulir, yang pertama terlihat sangat tidak adil karena Ellie Carpenter tampaknya masih menguasai bola saat memberikan umpan silang kepada rekan setimnya untuk disundul ke gawang. Namun, lima menit kegilaan di akhir pertandingan terbukti menjadi malapetaka bagi Chelsea, sedemikian rupa sehingga manajer The Blues, Sonia Bompastor, enggan berkomentar mengenai keputusan wasit saat pertandingan berakhir. "Kami mungkin tidak kalah karena itu," katanya. "Kami tidak cukup efisien, terutama saat mempertahankan kotak penalti kami."

Pada menit ke-86, Mary Fowler, yang menghabiskan sebagian besar musim ini untuk memulihkan diri dari cedera ACL, menunjukkan momen berkualitas saat ia mencetak gol pertama dalam comeback City. Saat itu, sepertinya gol tersebut hanya akan menjadi gol hiburan, bahwa Chelsea akan mengakhiri pertandingan dan memastikan tiket mereka ke Wembley. Namun, lima menit kemudian, bola sampai ke Shaw di kotak penalti, dan dengan waktu dan ruang yang cukup, ia berbalik dan mencetak gol untuk membawa pertandingan ke babak tambahan.

Sejak saat itu, City menguasai momentum. Pergantian pemain yang dilakukan Andree Jeglertz lebih berdampak, sementara Chelsea—yang menarik keluar Alyssa Thompson, Lauren James, dan Sam Kerr pada menit ke-90—kehilangan ancaman serangan yang sama. Sebuah kesalahan yang tidak biasa dari Hannah Hampton kemudian memberikan City peluang yang mereka butuhkan. Yui Hasegawa merebut bola lepas tersebut dan mengirim umpan silang ke kotak penalti Chelsea tanpa menyadari bahwa kiper mereka telah memulai permainan kembali dengan cepat, dan Shaw melompat paling tinggi untuk membawa City memimpin untuk pertama kalinya.

Itu adalah skenario yang sempurna. Dalam beberapa bulan ke depan, Shaw mungkin akan mengenakan seragam biru dengan nuansa yang berbeda. Sangat kecil kemungkinannya dia akan membela City, itu sudah pasti, dan Chelsea akan berupaya keras untuk membawanya ke markas mereka di London, guna mengisi kekosongan yang tampaknya akan terjadi di posisi penyerang tengah mengingat Kerr sendiri mungkin akan pindah. Namun, untuk saat ini, Shaw masih menjadi pemain City. Pada hari Minggu, dia adalah pahlawan City, dan pada 31 Mei, dia akan tampil dengan seragam City dengan harapan membawa pulang trofi Piala FA Wanita pertama klub dalam enam tahun.

GOAL mengulas pemenang dan pecundang dari Stamford Bridge...

    PEMENANG: Khadija Shaw

    Jika masih ada peluang bagi Man City dan Shaw untuk menegosiasikan kontrak baru, maka penampilan sang penyerang dalam laga semifinal hari Minggu itu menjadi pengingat bahwa klub harus melakukan segala upaya untuk mempertahankannya.

    Secara umum, ini adalah hari yang sulit bagi Shaw. Dia melepaskan banyak tembakan dari peluang-peluang yang tidak terlalu bagus dan kesulitan mendapatkan umpan berkualitas, dengan Kadeisha Buchanan dan Veerle Buurman yang berhasil membatasi ruang geraknya dan mempersulit permainannya.

    Namun, saat situasi semakin sulit dan momen-momen krusial tiba, dia tampil luar biasa. Gerakan dan penyelesaiannya untuk gol penyeimbang merupakan contoh permainan penyerang tengah yang luar biasa, sementara sundulannya di babak tambahan waktu juga luar biasa.

    Shaw adalah penyerang tengah kelas dunia dan ini menjadi bukti lebih lanjut akan hal tersebut. Bagi City, kehilangan dirinya musim panas ini akan menjadi pukulan besar. Terlepas dari itu, dia masih memiliki satu kesempatan lagi, di Wembley pada 31 Mei, untuk mengucapkan selamat tinggal dengan cara yang memuaskan, setelah memberikan momen indah lainnya di Stamford Bridge.

    PEMENANG: Hannah Hampton

    Untuk sesaat, sepertinya Keating akan menjadi kiper yang menjadi biang keladi kekalahan dalam pertandingan ini. Kesalahannya lah yang memungkinkan Kerr mencetak gol sundulan yang membawa Chelsea unggul 2-0 dan seolah-olah membuat laga ini tak lagi bisa dijangkau oleh City.

    Namun, momen yang ingin dilupakan Hampton justru menjadi paku terakhir yang menandai kekalahan Chelsea di babak tambahan, sementara Keating melakukan penyelamatan gemilang di menit-menit akhir untuk mempertahankan keunggulan 3-2 timnya.

    Hal itu terjadi pada momen yang sangat tegang di babak tambahan, ketika pertandingan lebih mirip pertandingan basket daripada apa pun, dan ketika serangan City mereda dan memberikan tendangan gawang kepada Chelsea, Hampton bereaksi cepat untuk mencoba memicu serangan lain bagi timnya.

    Namun, distribusi bolanya yang biasanya akurat kali ini meleset dan operannya jauh dari sasaran yang dituju, malah jatuh ke kaki Hasegawa. Pada saat yang sama, pertahanan Chelsea tidak menyadari dimulainya kembali permainan dan masih perlahan-lahan keluar dari kotak penalti. Ini adalah kesempatan emas bagi City, dengan Hasegawa mampu memberikan umpan silang yang tepat untuk dimanfaatkan, yang kemudian disundul dengan brilian oleh Shaw ke sudut jauh gawang.

    PEMENANG: Veerle Buurman

    Sepanjang sebagian besar sore hari Minggu, Shaw tampil tenang, dan Buurman, bek tengah Chelsea berusia 20 tahun, menjadi salah satu faktor utamanya. Sejujurnya, pertarungan ini tampak tidak seimbang dalam hal pengalaman, kekuatan fisik, dan kualitas yang telah teruji di level tertinggi. Namun, pemain internasional Belanda yang menjanjikan ini mampu menghadapi tantangan tersebut dengan gemilang dan, berkat kerja sama yang apik dengan Buchanan, membuat Shaw kesulitan untuk menunjukkan kemampuannya.

    Hal itu berlangsung hingga menit ke-70, saat Bompastor memutuskan mengganti Buurman dengan Lucy Bronze. Pelatih Chelsea itu mengatakan setelah pertandingan bahwa pergantian itu dilakukan untuk mengatasi ancaman baru yang ditimbulkan oleh Kerolin, yang dipindahkan dari sayap kanan ke posisi No.10. Namun, hal itu justru memungkinkan pengaruh Shaw semakin besar dalam pertandingan, karena Bronze tidak mampu mengendalikan Shaw sebaik rekan setimnya yang lebih muda.

    Di musim yang dimulai dengan Buurman di pinggir tim ini, pada tahun pertamanya bersama klub setelah dipinjamkan kembali ke PSV, ini adalah momen yang menyoroti betapa pentingnya perannya saat ini.

    PEMENANG: Sam Kerr

    Sebelum skenario ini disesuaikan untuk Shaw, seolah-olah skenario ini memang ditulis khusus untuk Kerr. Penyerang ikonik asal Australia ini tampaknya akan meninggalkan Chelsea musim panas ini, yang berarti ini bisa jadi pertandingan keduanya dari akhir bersama klub tersebut—kecuali jika mereka berhasil lolos ke final. Ketika Kerr mencetak gol melalui sundulan tepat sebelum pertandingan memasuki menit ke-60, yang seolah-olah memastikan tiket The Blues ke Wembley, momen itu terasa sangat pas.

    Banyak momen terbesar sang penyerang bersama Chelsea terjadi di Wembley, venue yang ia sebut sebagai favoritnya dan tempat di mana ia belum pernah menelan kekalahan. Jika ia mendapat kesempatan kembali ke sana, dan itu menjadi pertandingan terakhirnya dengan seragam klub, itu akan menjadi akhir yang seperti dongeng, asalkan ia bisa membantu The Blues menang lagi.

    Namun, dalam pertandingan di mana dua golnya dianulir, satu karena keputusan offside yang tampaknya benar, tetapi yang lain dalam situasi yang lebih kontroversial setelah Carpenter tampaknya telah menjaga bola tetap di dalam lapangan sebelum melakukan umpan silang, Kerr akhirnya harus menelan kekalahan.

    Pertandingan terakhirnya bersama Chelsea kemungkinan besar akan berlangsung minggu depan, dalam laga yang tak berarti melawan Manchester United. Ini bukanlah skenario yang diharapkan oleh para penulis naskah Kerr.

    PEMENANG: Mary Fowler

    Musim ini memang berat bagi Fowler. Setelah mengalami cedera ACL di akhir musim lalu, pemain internasional Australia ini menghabiskan sebagian besar waktunya tahun ini untuk menjalani rehabilitasi, sehingga kontribusinya terhadap kemenangan City di WSL pun menjadi terbatas.

    Namun pada hari Minggu, Fowler berhasil mencatatkan momen gemilangnya saat ia melepaskan tendangan brilian yang memicu kebangkitan luar biasa ini. Gol tersebut tercipta hanya beberapa saat setelah penyerang berbakat ini masuk ke lapangan dan menjadi gambaran sempurna dari kehebatannya, karena ia mampu mengarahkan bola ke sudut bawah gawang dari jarak jauh seolah-olah muncul dari mana-mana.

    Shaw mungkin akan menjadi sorotan utama, tetapi tendangan Fowler-lah yang memberi City keyakinan bahwa mereka bisa membalikkan keadaan, seperti yang akhirnya mereka lakukan. Ia pantas mendapatkan momen itu setelah musim yang sangat sulit.

    PEMENANG: Sonia Bompastor

    Setelah menjalani musim perdana yang luar biasa bersama Chelsea, musim kedua Bompastor di klub ini justru lebih mirip mimpi buruk. Cedera telah membuatnya pusing tujuh keliling dan berperan besar dalam menghambat tim ini untuk bersaing meraih prestasi lebih tinggi, dengan rencana perombakan skuad yang akan dilakukan musim panas ini, di mana pemain asal Prancis itu akan berupaya meninggalkan jejak yang lebih berarti bagi tim.

    Namun, ada juga pertanyaan yang muncul mengenai Bompastor dan pergantian pemainnya pada hari Minggu menjadi contoh lainnya. Mengganti Buurman terbukti menjadi keputusan yang salah, sementara penarikan Thompson juga mengejutkan mengingat betapa efektifnya dia.

    Meski demikian, manajer tersebut relatif tak berdaya saat menyaksikan timnya runtuh di menit-menit akhir. Terlepas dari penilaian terhadap para pemain di lapangan, ada cukup pengalaman dan kualitas di sana untuk mengamankan hasil pertandingan, dan sedikit yang bisa dilakukan Bompastor terkait fakta bahwa mereka gagal melakukannya.

    Ini adalah musim terburuk Chelsea dalam tujuh tahun; sejak mereka mengakhiri musim 2018-19 tanpa trofi, belum pernah ada hal yang begitu mengecewakan bagi klub yang terbiasa menang. Bompastor, yang mendapat perpanjangan kontrak awal tahun ini, akan memiliki waktu dan kesempatan untuk membenahi keadaan, tetapi jelas masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, meskipun The Blues masih berhasil mengangkat trofi Piala Liga pada bulan Maret.