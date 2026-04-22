"Itulah peluang yang ada di hadapan kita" - Bagaimana kekecewaan, sejarah, dan dedikasi mempersiapkan Selandia Baru untuk kembali berlaga di Piala Dunia

Selama bertahun-tahun, tidak ada tim yang lebih menderita akibat proses kualifikasi Piala Dunia selain Selandia Baru.

Menang di Oceania, lolos ke babak playoff, gagal - dan begitu seterusnya.

Pada 2013, lawannya adalah Meksiko, dan kekalahan 5-1 di Azteca dengan cepat memupus harapan mereka. Pertarungan mereka melawan Peru pada 2017 dimulai dengan hasil imbang tanpa gol di Wellington, tetapi berakhir dengan kekalahan 2-0 di Lima. Kemudian, pada 2022, Kosta Rika mencetak gol hanya tiga menit setelah kick-off dan tak terkejar lagi.

Meskipun mendominasi wilayahnya, tidak ada kegembiraan bagi Selandia Baru - juara konfederasi yang secara rutin tersingkir dari Piala Dunia.

Hanya sedikit orang yang memahami siklus tersebut lebih baik daripada Darren Bazeley.

"Saya terlibat sebagai asisten pelatih [untuk Selandia Baru] dalam pertandingan melawan Peru dan Kosta Rika," kata Bazeley. "Kami bersaing dan hampir berhasil, tetapi tidak mampu melewati rintangan terakhir dan gagal lolos ke Piala Dunia."

Bazeley bukan lagi asisten pelatih Selandia Baru; dia kini menjadi pelatih kepala. Posisi itu merupakan puncak dari seumur hidup kerja kerasnya. Selama dua dekade terakhir, pria asal Northampton, Inggris, ini telah mendedikasikan hidupnya untuk mengembangkan sepak bola di Selandia Baru. Dedikasinya, perjalanannya, membawanya ke sini. Selandia Baru akhirnya akan berangkat ke Piala Dunia, dan kali ini mereka tidak memerlukan babak playoff.

Berkat perluasan jumlah peserta Piala Dunia oleh FIFA menjadi 48 tim, juara Oseania langsung lolos ke turnamen 2026. Tak mengherankan, Selandia Baru kembali menunjukkan performa gemilang. Dalam lima pertandingan kualifikasi, mereka mencetak 29 gol dan hanya kebobolan satu gol. Pada Maret 2025, semuanya resmi. Pada hari itu, All Whites mencetak tiga gol dalam 19 menit untuk mengalahkan Kaledonia Baru, memastikan perjalanan mereka ke Amerika Utara musim panas ini.

"Ketika turnamen itu diperluas, itu adalah kabar baik," kata Bazeley. "Kami tetap harus menjalankan tugas kami di Oseania, tapi kami melakukannya dengan cukup lancar. Kami cukup beruntung menjadi salah satu tim pertama yang lolos, dan kemudian kami bisa menghabiskan 18 bulan berikutnya bertanding melawan lawan-lawan tangguh yang berperingkat tinggi serta menguji kemampuan kami dalam jendela pertandingan internasional ini.

"Saya pikir ini bagus untuk negara-negara seperti Selandia Baru. Semakin banyak negara yang bermain di Piala Dunia dengan permainan global, penonton, saya kira, semakin menyebarkan sepak bola ke seluruh dunia, dan itu tentu saja hal yang baik."

Namun, ada kekhawatiran tentang perluasan jumlah tim. Bagaimana negara-negara kecil ini akan bersaing? Apakah penambahan 16 tim akan menyebabkan, paling tidak, kualitas turnamen yang menurun atau, paling buruk, hasil-hasil yang sangat timpang? Bazeley tidak khawatir tentang masalah-masalah itu, katanya. Dia yakin timnya memiliki apa yang dibutuhkan.

Ini adalah Piala Dunia yang Bazeley benar-benar yakini dapat mengubah arah New Zealand selamanya. Ini adalah negara yang bangga, yang seringkali dirugikan oleh lanskap sepak bola global. Ini adalah negara di mana olahraga ini sedang berkembang, tetapi ini adalah negara dengan potensi nyata—satu yang mungkin saja mengalami booming baru berkat para pahlawan yang akan turun ke lapangan musim panas ini.

Bazeley sering ditanya pertanyaan sederhana: mengapa Selandia Baru? Kini, ia bisa menjelaskannya sedikit lebih baik. Itu karena Bazeley melihat momen yang akan datang, dan ia melihat momen yang ingin diraih oleh tim. Pria asal Inggris ini juga melihat kesempatan untuk membalas budi kepada negara yang ia cintai sejak bertahun-tahun lalu.

"Berpartisipasi di Piala Dunia dan Olimpiade, itu bukanlah sesuatu yang pernah saya bayangkan akan terjadi," kata Bazeley. "Saya kira saya hanya menjalani perjalanan ini, dan inilah di mana perjalanan itu membawa saya: di ambang Piala Dunia senior."