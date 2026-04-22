Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

"Itulah peluang yang ada di hadapan kita" - Bagaimana kekecewaan, sejarah, dan dedikasi mempersiapkan Selandia Baru untuk kembali berlaga di Piala Dunia

Tidak ada tim yang lebih diuntungkan dari perluasan Piala Dunia selain All Whites, yang akan berlaga di turnamen musim panas ini dengan peluang yang nyata

Selama bertahun-tahun, tidak ada tim yang lebih menderita akibat proses kualifikasi Piala Dunia selain Selandia Baru.

Menang di Oceania, lolos ke babak playoff, gagal - dan begitu seterusnya.

Pada 2013, lawannya adalah Meksiko, dan kekalahan 5-1 di Azteca dengan cepat memupus harapan mereka. Pertarungan mereka melawan Peru pada 2017 dimulai dengan hasil imbang tanpa gol di Wellington, tetapi berakhir dengan kekalahan 2-0 di Lima. Kemudian, pada 2022, Kosta Rika mencetak gol hanya tiga menit setelah kick-off dan tak terkejar lagi.

Meskipun mendominasi wilayahnya, tidak ada kegembiraan bagi Selandia Baru - juara konfederasi yang secara rutin tersingkir dari Piala Dunia.

Hanya sedikit orang yang memahami siklus tersebut lebih baik daripada Darren Bazeley.

"Saya terlibat sebagai asisten pelatih [untuk Selandia Baru] dalam pertandingan melawan Peru dan Kosta Rika," kata Bazeley. "Kami bersaing dan hampir berhasil, tetapi tidak mampu melewati rintangan terakhir dan gagal lolos ke Piala Dunia."

Bazeley bukan lagi asisten pelatih Selandia Baru; dia kini menjadi pelatih kepala. Posisi itu merupakan puncak dari seumur hidup kerja kerasnya. Selama dua dekade terakhir, pria asal Northampton, Inggris, ini telah mendedikasikan hidupnya untuk mengembangkan sepak bola di Selandia Baru. Dedikasinya, perjalanannya, membawanya ke sini. Selandia Baru akhirnya akan berangkat ke Piala Dunia, dan kali ini mereka tidak memerlukan babak playoff.

Berkat perluasan jumlah peserta Piala Dunia oleh FIFA menjadi 48 tim, juara Oseania langsung lolos ke turnamen 2026. Tak mengherankan, Selandia Baru kembali menunjukkan performa gemilang. Dalam lima pertandingan kualifikasi, mereka mencetak 29 gol dan hanya kebobolan satu gol. Pada Maret 2025, semuanya resmi. Pada hari itu, All Whites mencetak tiga gol dalam 19 menit untuk mengalahkan Kaledonia Baru, memastikan perjalanan mereka ke Amerika Utara musim panas ini.

"Ketika turnamen itu diperluas, itu adalah kabar baik," kata Bazeley. "Kami tetap harus menjalankan tugas kami di Oseania, tapi kami melakukannya dengan cukup lancar. Kami cukup beruntung menjadi salah satu tim pertama yang lolos, dan kemudian kami bisa menghabiskan 18 bulan berikutnya bertanding melawan lawan-lawan tangguh yang berperingkat tinggi serta menguji kemampuan kami dalam jendela pertandingan internasional ini.

"Saya pikir ini bagus untuk negara-negara seperti Selandia Baru. Semakin banyak negara yang bermain di Piala Dunia dengan permainan global, penonton, saya kira, semakin menyebarkan sepak bola ke seluruh dunia, dan itu tentu saja hal yang baik."

Namun, ada kekhawatiran tentang perluasan jumlah tim. Bagaimana negara-negara kecil ini akan bersaing? Apakah penambahan 16 tim akan menyebabkan, paling tidak, kualitas turnamen yang menurun atau, paling buruk, hasil-hasil yang sangat timpang? Bazeley tidak khawatir tentang masalah-masalah itu, katanya. Dia yakin timnya memiliki apa yang dibutuhkan.

Ini adalah Piala Dunia yang Bazeley benar-benar yakini dapat mengubah arah New Zealand selamanya. Ini adalah negara yang bangga, yang seringkali dirugikan oleh lanskap sepak bola global. Ini adalah negara di mana olahraga ini sedang berkembang, tetapi ini adalah negara dengan potensi nyata—satu yang mungkin saja mengalami booming baru berkat para pahlawan yang akan turun ke lapangan musim panas ini.

Bazeley sering ditanya pertanyaan sederhana: mengapa Selandia Baru? Kini, ia bisa menjelaskannya sedikit lebih baik. Itu karena Bazeley melihat momen yang akan datang, dan ia melihat momen yang ingin diraih oleh tim. Pria asal Inggris ini juga melihat kesempatan untuk membalas budi kepada negara yang ia cintai sejak bertahun-tahun lalu.

"Berpartisipasi di Piala Dunia dan Olimpiade, itu bukanlah sesuatu yang pernah saya bayangkan akan terjadi," kata Bazeley. "Saya kira saya hanya menjalani perjalanan ini, dan inilah di mana perjalanan itu membawa saya: di ambang Piala Dunia senior."

  New Zealand v Finland - FIFA Series 2026

    Orang yang bertanggung jawab

    Pada tahun 2005, Bazeley mengambil sebuah keputusan. Setelah berkarier selama 16 tahun di berbagai divisi teratas Inggris, ia mengemasi barang-barangnya untuk menjalani petualangan terakhir di Selandia Baru. Istrinya ikut bersamanya. Kedua putrinya yang masih kecil pun ikut serta. Dengan karier bermainnya yang mulai meredup, Bazeley memilih terbang ke seberang dunia untuk menjalani petualangan sepak bola terakhir. Setidaknya, itulah rencananya saat itu.

    Kini, 21 tahun kemudian, Bazeley tak bisa menahan senyum saat ditanya tentang hal itu.

    "Saya mendapat kesempatan untuk bergabung dengan klub baru di liga baru yang sedang dibentuk, dan itu cukup mengasyikkan saat itu," katanya. "Kesempatan seperti itu tidak datang sering-sering. Saya punya keluarga muda. Kami punya dua putri saat itu, berusia lima dan tujuh tahun, dan pindah dari Inggris ke Selandia Baru adalah hal yang cukup besar. Itu jauh di seberang dunia.

    "Seluruh keluarga kami berada di Inggris, tapi kami tetap memutuskan untuk pindah. Kami langsung mengambil kesempatan itu dan jatuh cinta pada negara tersebut. Istri saya jatuh cinta pada negara itu. Anak-anak perempuan saya senang tumbuh besar di sana. Kami membangun kehidupan kami di sana. Saya benar-benar beruntung bisa terlibat dan melanjutkan perjalanan sepak bola saya di Selandia Baru. Itu adalah tempat yang luar biasa untuk tinggal. Kami sangat beruntung dengan tempat kami berada dan cara kami hidup. Kesempatan yang saya dapatkan sangat luar biasa."

    Bazeley pensiun dari sepak bola pada 2008. Sejak saat itu, ia mendedikasikan hidupnya untuk mengembangkan olahraga ini di Selandia Baru. Selama 17 tahun terakhir, ia melatih tim U-17, U-20, dan U-23. Ia pernah menjadi asisten pelatih tim senior dua kali dan menjabat sebagai direktur teknis negara tersebut. Ia memimpin Selandia Baru ke berbagai Piala Dunia U-17 dan Olimpiade.

    Pada tahun 2023, ia dianugerahi jabatan besar: pelatih kepala tim senior. Ia adalah orang yang ditugaskan untuk membawa Selandia Baru kembali ke Piala Dunia. Hanya sedikit orang yang dapat memahami beban tugas tersebut lebih dari Bazeley, terutama karena ia telah menyaksikan secara langsung kepedihan yang dialami negara tersebut dalam upaya meraih kejayaan di Piala Dunia di masa lalu.

  Italy v New Zealand: Group F - 2010 FIFA World Cup

    Sejarah Piala Dunia

    Selandia Baru baru dua kali berlaga di Piala Dunia. Hanya satu di antaranya yang terjadi dalam 44 tahun terakhir. Penampilan mereka pada 2010 itu masih dikenang sebagai sesuatu yang legendaris. Musim panas itu di Afrika Selatan, All Whites tersingkir di babak penyisihan grup, namun mereka tersingkir dengan catatan unik: mereka adalah satu-satunya tim yang tak terkalahkan di turnamen tersebut. Hasil imbang melawan Italia, Paraguay, dan Slovakia membuat negara itu bangga. Hasil-hasil itu juga membangkitkan semangat.

    "Itu menjadi katalisator besar bagi negara ini, bagi para pemain muda untuk mulai bermain sepak bola," kata Bazeley. "Kami memiliki pemain di tim kami saat ini yang mengingat momen itu: lolos ke Piala Dunia melawan Bahrain. Tim di Piala Dunia yang bermain imbang melawan Italia, itulah momen yang benar-benar menginspirasi mereka untuk menjadi pemain sepak bola terbaik yang mereka bisa. Saya pikir itulah peluang yang ada di depan kita.

    "Kami memiliki beberapa cabang olahraga yang bagus di Selandia Baru. All Blacks, dalam rugby, adalah kelas dunia, tetapi sepak bola di sini adalah olahraga dengan partisipasi nomor satu. Sepak bola benar-benar berkembang setiap tahun."

    Pertumbuhan tersebut bertepatan dengan Piala Dunia yang tampil dengan wajah baru. Ini juga datang pada waktu yang tepat bagi negara ini. Anak-anak yang menyaksikan hasil imbang melawan Italia itu kini telah menjadi pemain senior tim nasional. Mereka pun kini bisa memiliki momen mereka sendiri.

  Chris Wood New Zealand

    Membangun basis pemain

    Meskipun bangga dengan programnya, Bazeley bisa menerima kenyataan: Selandia Baru bukanlah tim unggulan. Negara ini sama sekali tidak seperti Inggris, tanah kelahirannya.

    "Kami adalah negara kecil," katanya. "Hanya ada lima juta orang di negara ini. Kami tidak memiliki banyak pemain profesional di seluruh dunia. Saya kira kami memantau sekitar 60 pemain."

    Lalu, apa yang membuat Bazeley yakin? Mengapa ia berpikir bahwa Selandia Baru dapat bersaing dengan sesama anggota grup, Belgia, Mesir, dan Iran, pada musim panas ini? Keakraban. Ia tidak hanya mengenal para pemain tim nasionalnya; ia telah mengenal mereka sejak mereka masih remaja.

    "Yang kami miliki adalah kohesi yang sangat kuat," katanya. "Banyak pemain kami tumbuh bersama. Banyak pemain kami bermain sepak bola klub bersama, sepak bola sekolah bersama, sepak bola U-17 bersama, dan U-20. Mereka memiliki kohesi ini, dan mereka melakukannya bersama-sama, banyak di antaranya. Kami memiliki pemain yang telah bermain di tiga Piala Dunia kelompok usia, dua Olimpiade, dan memiliki 30-40 caps tim nasional. Kami adalah tim yang cukup muda dengan pengalaman internasional kelompok usia yang cukup baik bersama-sama."

    Ketika Anda menggabungkan keakraban itu dengan pengalaman pemain seperti Chris Wood, Kostas Barbarouses, dan Michael Boxall, Anda mendapatkan tim yang tidak takut. Tidak, Selandia Baru tidak memiliki pemain yang bermain untuk Barcelona atau Manchester United, tetapi tim ini memiliki pemain yang bersaing di level yang cukup tinggi. Taruhan yang diambil Bazeley adalah bahwa kesenjangan talenta tidak akan terlalu besar dan bahwa apa pun kesenjangan yang ada dapat diatasi oleh chemistry.

    "Kami tidak memiliki banyak pemain yang bermain di Premier League, Serie A, atau Ligue 1, tetapi kami memiliki kekompakan yang sangat kuat dan budaya tim yang sangat baik yang dapat kami andalkan setiap hari," katanya. "Kami adalah tim yang bagus dengan beberapa pemain muda yang sangat berbakat, tetapi mungkin orang-orang belum terlalu mengenal mereka. Pemain seperti Joe Bell yang bermain di Norwegia, Callum McCowatt di Denmark, Eli Just di Skotlandia yang tampil sangat baik di Motherwell. Kami memiliki pemain di Championship.

    "Ketika kami berhadapan dengan tim-tim papan atas ini, dan mereka memiliki pemain Liga Premier, mereka mungkin melihat beberapa pemain kami dan liga tempat mereka bermain, seperti Liberato Cacace di Wrexham, Marko Stamenic di Swansea, atau Tyler Bindon di Sheffield United, dan berpikir, 'Oke, mereka memiliki pemain yang bermain di level yang lebih rendah,' tetapi ini adalah pemain muda yang bagus yang sedang membangun karier mereka. Ketika Anda menggabungkan mereka semua dengan hubungan dan sejarah yang telah mereka bangun bersama, hal itu membuat kami menjadi tim yang lebih kuat."

  • FBL-WC-2026-QUALIFIER-NZL-NCLAFP

    Perjalanan

    Selama sekitar setahun terakhir, Bazeley telah menantang timnya. Selandia Baru telah menghadapi Australia, Polandia, Norwegia, Kolombia, Ekuador, Finlandia, dan Chili sejak awal September. Setelah kalah dalam delapan pertandingan pertama kecuali satu—seri melawan Norwegia—Selandia Baru akhirnya menembus kebuntuan pada bulan Maret, dengan menghancurkan Chili 4-1 di Auckland untuk mengakhiri persiapan Piala Dunia dengan hasil yang memuaskan.

    Namun, masih ada satu pertandingan persahabatan lagi yang harus dimainkan, dan ini pasti akan menjadi pertandingan yang spesial bagi Bazeley. Pada 7 Juni, delapan hari sebelum All Whites membuka turnamen melawan Iran di SoFi Stadium, Selandia Baru akan menghadapi Inggris di Tampa. Ini akan menjadi pertemuan antara tanah air Bazeley dan rumah barunya. Tak diragukan lagi, ini akan sangat bermakna.

    Namun, Bazeley tidak benar-benar memikirkan hal itu. Sebaliknya, ia memandang ke depan pada gambaran yang lebih besar. Apa yang dapat dicapai Selandia Baru musim panas ini, baik di lapangan maupun di luar lapangan? Berapa banyak orang yang dapat diinspirasi oleh tim ini? Seperti apa langkah selanjutnya dalam perjalanan hebat ini?

    "Saya tidak yakin hal itu akan benar-benar terasa," kata Bazeley, "Sampai kita mungkin naik pesawat dan tiba di Piala Dunia yang sebenarnya."

    Selandia Baru akan berangkat ke Piala Dunia. Begitu pula Bazeley. Perjalanan pun berlanjut, dan, berdasarkan seperti apa perjalanan itu selama dua dekade terakhir, sulit untuk memprediksi ke mana arah selanjutnya.