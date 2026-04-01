"Itulah mengapa saya ada di planet ini" - Bintang Tottenham Dejan Kulusevski bertekad menjadikan Swedia sebagai "salah satu yang terbaik", sementara sang pemain sayap yang sedang cedera berupaya pulih tepat waktu untuk Piala Dunia

Meskipun gagal memenangkan satu pun pertandingan selama kampanye kualifikasi Eropa, Swedia berhasil menentang prediksi dan memastikan tempat mereka di Piala Dunia mendatang, setelah mengalahkan Polandia 3-2 dalam pertandingan play-off yang dramatis. Sementara tim nasional merayakan kemenangan, Kulusevski hanya menonton dari pinggir lapangan, karena ia belum bermain satu menit pun selama hampir setahun. Pemain Spurs ini sedang dalam masa pemulihan setelah menjalani operasi patela dan baru-baru ini menjalani prosedur lanjutan kecil untuk membersihkan lututnya.

Perjalanan menuju pemulihan sangat berat, dan sang penyerang tampak emosional saat rekan-rekan setimnya memastikan tempat mereka di Grup F bersama Tunisia, Belanda, dan Jepang. Sementara Alexander Isak dari Liverpool diperkirakan akan kembali tepat waktu untuk turnamen tersebut, partisipasi Kulusevski masih diragukan mengingat lamanya absennya.