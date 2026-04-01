"Itulah mengapa saya ada di planet ini" - Bintang Tottenham Dejan Kulusevski bertekad menjadikan Swedia sebagai "salah satu yang terbaik", sementara sang pemain sayap yang sedang cedera berupaya pulih tepat waktu untuk Piala Dunia
Perlombaan melawan waktu bagi Amerika Utara
Meskipun gagal memenangkan satu pun pertandingan selama kampanye kualifikasi Eropa, Swedia berhasil menentang prediksi dan memastikan tempat mereka di Piala Dunia mendatang, setelah mengalahkan Polandia 3-2 dalam pertandingan play-off yang dramatis. Sementara tim nasional merayakan kemenangan, Kulusevski hanya menonton dari pinggir lapangan, karena ia belum bermain satu menit pun selama hampir setahun. Pemain Spurs ini sedang dalam masa pemulihan setelah menjalani operasi patela dan baru-baru ini menjalani prosedur lanjutan kecil untuk membersihkan lututnya.
Perjalanan menuju pemulihan sangat berat, dan sang penyerang tampak emosional saat rekan-rekan setimnya memastikan tempat mereka di Grup F bersama Tunisia, Belanda, dan Jepang. Sementara Alexander Isak dari Liverpool diperkirakan akan kembali tepat waktu untuk turnamen tersebut, partisipasi Kulusevski masih diragukan mengingat lamanya absennya.
Mengatasi segala rintangan berkat keyakinan diri
Dalam wawancara dengan Viaplay, pemain internasional Swedia ini tidak menghindar dari kenyataan yang dihadapinya. "Saya sudah setahun tidak bermain. Saya tahu seberapa besar peluangnya," aku Kulusevski. "Tapi jika ada satu orang di dunia ini yang bisa melakukannya, saya akan bertaruh pada diri saya sendiri. Dan kami tidak hanya pergi ke sana untuk sekadar ikut serta. Swedia akan berupaya menjadi salah satu yang terbaik."
Ambisinya jauh melampaui sekadar masuk dalam daftar skuad. Mantan pemain Juventus ini bertekad memastikan Swedia dihormati di panggung global. "Selama saya hidup, saya akan melakukan segala yang saya bisa agar Swedia, saat kami turun ke lapangan, tidak takut pada siapa pun. Brasil, Prancis, siapa pun mereka. Itulah mengapa saya ada di planet ini. Untuk memberikan keyakinan dan cinta kepada rakyat saya," katanya.
Menangani kendala-kendala bedah yang baru-baru ini terjadi
Pemain berusia 25 tahun itu baru-baru ini mengklarifikasi kondisi kesehatannya menyusul laporan mengenai operasi keduanya. Ia menjelaskan bahwa tindakan medis terbaru tersebut merupakan langkah positif demi kesehatan jangka panjang, bukan pertanda bahwa proses pemulihannya menemui kendala. Ia tetap optimis bahwa masalah mendasar yang dialaminya akhirnya telah teratasi.
"Saya mengerti bahwa orang-orang khawatir, tapi sebenarnya itu karena alasan yang salah," kata Kulusevski. "Sungguh positif menjalani operasi kecil ini dan bisa mengidentifikasi masalahnya. Sekarang semuanya seharusnya sudah beres. Mungkin karena hal-hal yang tidak akan diketahui karena, pada akhirnya, hanya Tuhan yang memutuskan dan bukan orang lain."
Swedia bersiap untuk panggung dunia
Saat menyaksikan timnya memastikan tiket ke Piala Dunia kedua dalam 16 tahun terakhir, ia tampak berusaha menahan air mata. Sementara Kulusevski fokus pada pemulihannya, skuad Swedia sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan pembuka yang sulit melawan Tunisia pada 15 Juni. Dalam ketidakhadirannya, pemain seperti Anthony Elanga dan Viktor Lindelof telah menanggung beban ekspektasi, namun tak diragukan lagi bahwa Kulusevski yang fit akan mengubah prospek serangan tim saat mereka bertolak ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.