"Itulah kenyataannya" - Liam Rosenior membela keputusan pergantian pemain Chelsea dalam kekalahan telak dari PSG
Kekalahan memalukan bagi tim Eropa di Stamford Bridge
Dalam kekalahan telak yang memecahkan rekor dari Paris Saint-Germain, perjalanan Chelsea di Liga Champions pun berakhir. Sebuah kesalahan di lini pertahanan memungkinkan tim tamu unggul dalam enam menit pertama, yang secara efektif memupus segala harapan untuk membalikkan keadaan. Begitu The Blues tertinggal 2-0 dan ketinggalan 7-2 secara agregat, manajer Rosenior melakukan pergantian pemain dengan menarik keluar Pedro, Palmer, dan Fernandez. Tak lama setelah tersingkir, Senny Mayulu mencetak gol ketiga, memastikan nasib Chelsea dengan kekalahan agregat 8-2 — menandai kekalahan terberat klub dalam pertandingan dua leg yang kompetitif.
Rosenior menanggapi 'pengakuan kekalahan'
Menanggapi anggapan bahwa pergantian pemain yang dilakukannya merupakan pengakuan atas kegagalan, Rosenior menyoroti beban fisik yang dialami skuadnya. "Menurut saya, ini bukan sekadar pengakuan. Ini adalah kenyataan tentang kondisi tim saat ini," jelas sang pelatih. "Mereka telah bermain lebih dari 100 pertandingan dalam 18 bulan. Mereka tidak memiliki waktu istirahat karena pertandingan internasional, perjalanan yang dilakukan, misalnya, Joao Pedro atau Enzo Fernandez atau Moises Caicedo ke Amerika Selatan. Ini bukan alasan. Ini adalah dampak dari kesuksesan di Piala Dunia Antarklub dan itu adalah hal yang luar biasa yang dicapai klub di Piala Dunia Antarklub."
Dia menambahkan: "Anda melihatnya pada Reece [James], Anda melihatnya pada para pemain, bahwa jika saya tidak mengatur menit bermain mereka, risiko mereka cedera akan meningkat sangat tinggi. Jadi saya ingin memastikan kita lolos ke kompetisi ini musim depan sebagai minimal. Kita masih berjuang untuk Piala FA, tapi saya harus membuat keputusan yang mungkin sangat sulit, yang pada saat itu mungkin tidak terlihat bagus, jujur saja. Anda tentu tidak ingin menarik pemain terbaik Anda saat tertinggal lima gol dalam sebuah pertandingan, tetapi saya juga ingin mengambil keputusan yang tepat untuk klub sepak bola ini dalam jangka panjang."
Blues menargetkan pemulihan di kancah domestik
Merenungkan masa-masa sulit yang membuat ambisi timnya di ajang Eropa pupus, Rosenior menegaskan bahwa keyakinan dirinya tetap tak tergoyahkan meski harus menelan kekalahan telak secara agregat.
"Tentu saja. Inilah sepak bola. Maaf, suaraku habis karena berteriak. Bukan kepada para pemain setelah pertandingan, tapi selama pertandingan. Inilah sepak bola," katanya. "Momen-momen tertentu bisa mengubah alur permainan. Dua setengah pertandingan lalu, kami bertandang ke Paris atau baru saja menghadapi Aston Villa, penampilan yang sangat bagus. Skor 2-2 dalam pertandingan itu, tapi kami tidak memanfaatkan momen-momen tersebut, kami lengah. Yang harus saya lakukan adalah memastikan kami kembali ke jalur yang benar, dan itu berasal dari tidak membuat kesalahan atau kekeliruan. Itu adalah sesuatu yang sudah saya dan staf saya bicarakan sekarang, tapi itu adalah sesuatu yang akan saya bicarakan besok dan memastikan kami memasuki pertandingan melawan Everton dengan mentalitas yang sangat positif."
Berjuang untuk lolos ke Liga Champions dan meraih gelar juara domestik
Setelah kekecewaan di ajang Eropa ini, Chelsea harus segera kembali fokus pada kampanye Liga Premier mereka, di mana saat ini mereka berada di peringkat keenam klasemen dan hanya terpaut tiga poin dari Aston Villa yang berada di posisi keempat. Perebutan empat besar masih terbuka lebar, dan dengan delapan pertandingan tersisa, memastikan kembalinya klub ke kompetisi elit Eropa kini menjadi tujuan utama klub. Di luar liga, The Blues masih memiliki peluang nyata untuk meraih trofi musim ini, karena mereka masih berlanjut di Piala FA. Pertandingan perempat final yang menguntungkan melawan Port Vale dijadwalkan pada awal April, memberikan tim asuhan Rosenior kesempatan emas untuk mencapai Wembley dan menyelamatkan trofi dari musim yang penuh gejolak.
