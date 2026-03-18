"Itulah kenyataannya" - Liam Rosenior membela keputusan pergantian pemain Chelsea dalam kekalahan telak dari PSG

Menanggapi anggapan bahwa pergantian pemain yang dilakukannya merupakan pengakuan atas kegagalan, Rosenior menyoroti beban fisik yang dialami skuadnya. "Menurut saya, ini bukan sekadar pengakuan. Ini adalah kenyataan tentang kondisi tim saat ini," jelas sang pelatih. "Mereka telah bermain lebih dari 100 pertandingan dalam 18 bulan. Mereka tidak memiliki waktu istirahat karena pertandingan internasional, perjalanan yang dilakukan, misalnya, Joao Pedro atau Enzo Fernandez atau Moises Caicedo ke Amerika Selatan. Ini bukan alasan. Ini adalah dampak dari kesuksesan di Piala Dunia Antarklub dan itu adalah hal yang luar biasa yang dicapai klub di Piala Dunia Antarklub."

Dia menambahkan: "Anda melihatnya pada Reece [James], Anda melihatnya pada para pemain, bahwa jika saya tidak mengatur menit bermain mereka, risiko mereka cedera akan meningkat sangat tinggi. Jadi saya ingin memastikan kita lolos ke kompetisi ini musim depan sebagai minimal. Kita masih berjuang untuk Piala FA, tapi saya harus membuat keputusan yang mungkin sangat sulit, yang pada saat itu mungkin tidak terlihat bagus, jujur saja. Anda tentu tidak ingin menarik pemain terbaik Anda saat tertinggal lima gol dalam sebuah pertandingan, tetapi saya juga ingin mengambil keputusan yang tepat untuk klub sepak bola ini dalam jangka panjang."