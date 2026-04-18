"Itu urusan presiden" - Antonio Conte enggan berkomentar soal masa depannya di Napoli saat ditanya soal rumor di Italia

Suasana di Napoli semakin memanas setelah serangkaian hasil yang membuat mereka tertinggal 12 poin dari pemuncak klasemen, Inter. Dengan persaingan Scudetto yang secara praktis telah berakhir bagi Partenopei, perhatian kini beralih pada apakah Conte akan tetap berada di bangku cadangan setelah musim ini berakhir. Presiden Aurelio De Laurentiis telah mengisyaratkan kemungkinan perpisahan, namun Conte tidak berminat memberikan kejelasan kepada media.

"Itu masalah presiden; dia boleh mengatakan apa pun yang dia inginkan, tapi saya tidak punya jawaban untuknya," kata Conte kepada DAZNsaat ditanya tentang komentar pemilik klub baru-baru ini. "Jika saya punya sesuatu untuk dikatakan kepadanya, saya akan melakukannya secara pribadi, bukan di depan umum, karena jika tidak, orang-orang dan media tidak akan melihat hal lain. Lebih banyak yang dikatakan dalam diam, dan itu lebih baik; hal ini berlaku untuk semua orang hingga kejuaraan berakhir."