AFP
"Itu urusan presiden" - Antonio Conte enggan berkomentar soal masa depannya di Napoli saat ditanya soal rumor di Italia
Conte membantah kabar tentang De Laurentiis
Suasana di Napoli semakin memanas setelah serangkaian hasil yang membuat mereka tertinggal 12 poin dari pemuncak klasemen, Inter. Dengan persaingan Scudetto yang secara praktis telah berakhir bagi Partenopei, perhatian kini beralih pada apakah Conte akan tetap berada di bangku cadangan setelah musim ini berakhir. Presiden Aurelio De Laurentiis telah mengisyaratkan kemungkinan perpisahan, namun Conte tidak berminat memberikan kejelasan kepada media.
"Itu masalah presiden; dia boleh mengatakan apa pun yang dia inginkan, tapi saya tidak punya jawaban untuknya," kata Conte kepada DAZNsaat ditanya tentang komentar pemilik klub baru-baru ini. "Jika saya punya sesuatu untuk dikatakan kepadanya, saya akan melakukannya secara pribadi, bukan di depan umum, karena jika tidak, orang-orang dan media tidak akan melihat hal lain. Lebih banyak yang dikatakan dalam diam, dan itu lebih baik; hal ini berlaku untuk semua orang hingga kejuaraan berakhir."
Kekecewaan akibat spekulasi tentang masa depan
Conte mengungkapkan kekesalannya terhadap siklus rumor yang tak kunjung henti, dengan menyiratkan bahwa namanya sedang dimanfaatkan untuk memicu narasi media. Mantan pelatih Chelsea dan Juventus itu berpendapat bahwa fokus seharusnya tetap tertuju pada lapangan, bukan pada status kontraknya atau kemungkinan kepindahannya ke Azzurri menjelang musim panas.
"Saya mengerti bahwa nama saya digunakan untuk mengisi halaman koran dan siaran, tetapi terkadang hal-hal itu dibuat-buat dan dimanfaatkan," tambahnya. "Di balik layar, Anda bisa melakukan seribu hal, tetapi dalam situasi seperti ini, semakin kita diam dan fokus pada tim, semakin baik, juga sebagai bentuk penghormatan bagi mereka yang selalu mendukung kami."
'Pukulan telak' bagi Lazio
Menanggapi penampilan timnya dalam kekalahan 2-0 dari Lazio, Conte dengan jujur mengakui kelemahan timnya. Meskipun menguasai bola, Napoli gagal menciptakan ancaman yang berarti, dan akhirnya takluk oleh serangan balik serta permainan Lazio yang sangat efektif, yang bermain bertahan dan memanfaatkan celah-celah di lini pertahanan lawan.
"Tentu saja ini bukan pertandingan yang bagus bagi kami; kami kurang menunjukkan kualitas di lini tengah, dan Lazio menunggu kami, menutup ruang-ruang kosong, dan melakukan serangan balik," akui sang pelatih. "Kami menguasai bola selama 70% pertandingan tanpa pernah melepaskan tendangan ke gawang. Kami menerima pukulan telak ini. Mungkin saya kurang peka terhadap 'kondisi tidak nyaman' yang berkembang setelah pertandingan melawan Parma, dan saya tidak memberikan motivasi yang tepat."
Mendapatkan tiket ke Liga Champions adalah prioritas utama
Dengan lima pertandingan tersisa di musim Serie A, Napoli kini unggul delapan poin dari Como yang berada di peringkat kelima. Meskipun gelar juara sudah tak mungkin diraih, Conte bertekad memastikan klub tidak tergelincir lebih jauh ke bawah klasemen dan mencapai tujuan utamanya, yaitu kembali berlaga di kompetisi elit Eropa.
"Tujuannya adalah memberikan yang terbaik, memainkan pertandingan-pertandingan terakhir, dan mengumpulkan poin sebanyak mungkin," tutup Conte. "Kami mampu bertahan dengan baik di saat-saat sulit, dan hal ini memungkinkan kami tetap berada di zona Liga Champions, dan kami harus menyelesaikan pekerjaan ini. Ketika hal-hal seperti ini terjadi, dengan cara yang cerdas, Anda harus memahami alasannya dan memperbaiki diri."