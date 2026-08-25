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Gianni Infantino Getty
Mohamed Saeed

Diterjemahkan oleh

'Itu upaya yang sia-sia' - Emmanuel Petit menyerukan Gianni Infantino mundur saat legenda Prancis itu memerinci surat terbuka untuk FIFA

E. Petit
France
World Cup

Juara Piala Dunia Prancis Emmanuel Petit melontarkan penilaian pedas terhadap kondisi FIFA saat ini, serta menyerukan perombakan total pada kepemimpinan badan sepak bola dunia tersebut. Mantan gelandang Arsenal dan Chelsea itu menjadi salah satu dari sejumlah figur papan atas yang membubuhkan nama mereka dalam surat terbuka yang mengecam tindakan presiden Gianni Infantino dan pejabat tinggi lainnya.

  • Gerakan untuk perubahan yang kian menguat

    Dunia sepak bola diguncang oleh publikasi sebuah surat terbuka yang ditandatangani oleh sekelompok mantan bintang internasional, termasuk Mikael Silvestre, Olivier Dacourt, dan Lucy Bronze. Kelompok tersebut bersatu untuk menyampaikan keprihatinan mendalam mereka terkait tata kelola olahraga terpopuler ini, dengan menyoroti cara kekuasaan saat ini dijalankan di level tertinggi olahraga tersebut.

    Berbicara di Rothen s’enflamme di RMC, pahlawan Piala Dunia 1998 itu menjelaskan asal mula keterlibatannya dan insiden spesifik yang memicu reaksi keras publik ini. "Silvestre yang menghubungi saya beberapa hari lalu lewat pesan untuk bertanya apakah saya setuju mencantumkan nama saya dalam daftar mantan pemain yang mengikuti apa yang sekali lagi terjadi selama Piala Dunia di Amerika Serikat, terutama episode Infantino-Trump," kata Petit. Mantan gelandang itu meyakini bahwa kepemimpinan saat ini telah kehilangan arah, dengan menyatakan bahwa "perubahan itu perlu."

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  • Emmanuel PetitGETTY

    Skeptisisme atas masa depan FIFA

    Meski ikut serta dalam protes tersebut, Petit tetap sangat sinis soal apakah sebuah surat sederhana bisa membongkar struktur kekuasaan yang sudah mengakar di Zurich. Ia mengakui bahwa meski pesan itu penting untuk meningkatkan kesadaran, hal itu mungkin tidak cukup untuk memaksa pihak-pihak yang berwenang bertindak. "Itu upaya yang sia-sia. Itu hanya untuk membangunkan," aku pria asal Prancis itu saat tampil dalam siarannya.

    Ia segera menegaskan bahwa protes itu bukan serangan menyeluruh terhadap semua orang yang bekerja di dalam federasi, melainkan kritik yang ditujukan kepada pihak-pihak di puncak yang menentukan kebijakan dan arah. "Teks yang kami terbitkan bukanlah seruan terhadap orang-orang yang bekerja di dalam FIFA. Ini menyangkut orang-orang tertentu. Ada orang-orang baik di FIFA."

  • Lebih dari sekadar wajah baru

    Mantan pemain internasional Prancis itu menegaskan bahwa olahraga ini membutuhkan lebih dari sekadar sosok baru di kursi presiden; olahraga ini membutuhkan perombakan mendasar pada prosedur operasionalnya. Ia memperingatkan bahwa sekadar mengganti satu pemimpin dengan pemimpin lain akan menjadi langkah yang sia-sia jika budaya yang mendasarinya tetap tidak tersentuh reformasi.

    "Kami harus mengajukan hal-hal yang konkret. Pemilihan akan datang. Jika Anda menendang keluar Infantino atau menempatkan orang lain, cara kerjanya tidak akan pernah berubah. Dan cara FIFA berfungsi harus berubah pada titik-titik spesifik tertentu," tegasnya, seraya menyerukan pendekatan yang lebih demokratis terhadap sepak bola dunia.

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    Merebut kembali kepentingan bersama

    Sang legenda mengungkapkan keterkejutannya bahwa surat dari kolektif tersebut telah memicu badai media yang begitu besar, tetapi ia berharap kebisingan itu pada akhirnya akan menghasilkan perubahan nyata dalam cara sepak bola dikelola.

    Dalam pernyataan penutupnya mengenai masalah ini, Petit menyinggung perlunya kembalinya nilai-nilai demokrasi di tubuh FIFA. "Saya tidak memegang kebenaran, tetapi arahnya menuju demokrasi. Hari ini, kita sangat, sangat jauh dari itu. Saya melihat bahwa saat ini, kita berada dalam perampasan, tepatnya, atas kepentingan bersama untuk tujuan pribadi. Dan kita bergerak semakin jauh ke arah itu, dan bukan hanya dalam sepak bola," pungkasnya.