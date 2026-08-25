Dunia sepak bola diguncang oleh publikasi sebuah surat terbuka yang ditandatangani oleh sekelompok mantan bintang internasional, termasuk Mikael Silvestre, Olivier Dacourt, dan Lucy Bronze. Kelompok tersebut bersatu untuk menyampaikan keprihatinan mendalam mereka terkait tata kelola olahraga terpopuler ini, dengan menyoroti cara kekuasaan saat ini dijalankan di level tertinggi olahraga tersebut.

Berbicara di Rothen s’enflamme di RMC, pahlawan Piala Dunia 1998 itu menjelaskan asal mula keterlibatannya dan insiden spesifik yang memicu reaksi keras publik ini. "Silvestre yang menghubungi saya beberapa hari lalu lewat pesan untuk bertanya apakah saya setuju mencantumkan nama saya dalam daftar mantan pemain yang mengikuti apa yang sekali lagi terjadi selama Piala Dunia di Amerika Serikat, terutama episode Infantino-Trump," kata Petit. Mantan gelandang itu meyakini bahwa kepemimpinan saat ini telah kehilangan arah, dengan menyatakan bahwa "perubahan itu perlu."