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'Itu upaya yang sia-sia' - Emmanuel Petit menyerukan Gianni Infantino mundur saat legenda Prancis itu memerinci surat terbuka untuk FIFA
Gerakan untuk perubahan yang kian menguat
Dunia sepak bola diguncang oleh publikasi sebuah surat terbuka yang ditandatangani oleh sekelompok mantan bintang internasional, termasuk Mikael Silvestre, Olivier Dacourt, dan Lucy Bronze. Kelompok tersebut bersatu untuk menyampaikan keprihatinan mendalam mereka terkait tata kelola olahraga terpopuler ini, dengan menyoroti cara kekuasaan saat ini dijalankan di level tertinggi olahraga tersebut.
Berbicara di Rothen s’enflamme di RMC, pahlawan Piala Dunia 1998 itu menjelaskan asal mula keterlibatannya dan insiden spesifik yang memicu reaksi keras publik ini. "Silvestre yang menghubungi saya beberapa hari lalu lewat pesan untuk bertanya apakah saya setuju mencantumkan nama saya dalam daftar mantan pemain yang mengikuti apa yang sekali lagi terjadi selama Piala Dunia di Amerika Serikat, terutama episode Infantino-Trump," kata Petit. Mantan gelandang itu meyakini bahwa kepemimpinan saat ini telah kehilangan arah, dengan menyatakan bahwa "perubahan itu perlu."
- GETTY
Skeptisisme atas masa depan FIFA
Meski ikut serta dalam protes tersebut, Petit tetap sangat sinis soal apakah sebuah surat sederhana bisa membongkar struktur kekuasaan yang sudah mengakar di Zurich. Ia mengakui bahwa meski pesan itu penting untuk meningkatkan kesadaran, hal itu mungkin tidak cukup untuk memaksa pihak-pihak yang berwenang bertindak. "Itu upaya yang sia-sia. Itu hanya untuk membangunkan," aku pria asal Prancis itu saat tampil dalam siarannya.
Ia segera menegaskan bahwa protes itu bukan serangan menyeluruh terhadap semua orang yang bekerja di dalam federasi, melainkan kritik yang ditujukan kepada pihak-pihak di puncak yang menentukan kebijakan dan arah. "Teks yang kami terbitkan bukanlah seruan terhadap orang-orang yang bekerja di dalam FIFA. Ini menyangkut orang-orang tertentu. Ada orang-orang baik di FIFA."
Lebih dari sekadar wajah baru
Mantan pemain internasional Prancis itu menegaskan bahwa olahraga ini membutuhkan lebih dari sekadar sosok baru di kursi presiden; olahraga ini membutuhkan perombakan mendasar pada prosedur operasionalnya. Ia memperingatkan bahwa sekadar mengganti satu pemimpin dengan pemimpin lain akan menjadi langkah yang sia-sia jika budaya yang mendasarinya tetap tidak tersentuh reformasi.
"Kami harus mengajukan hal-hal yang konkret. Pemilihan akan datang. Jika Anda menendang keluar Infantino atau menempatkan orang lain, cara kerjanya tidak akan pernah berubah. Dan cara FIFA berfungsi harus berubah pada titik-titik spesifik tertentu," tegasnya, seraya menyerukan pendekatan yang lebih demokratis terhadap sepak bola dunia.
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Merebut kembali kepentingan bersama
Sang legenda mengungkapkan keterkejutannya bahwa surat dari kolektif tersebut telah memicu badai media yang begitu besar, tetapi ia berharap kebisingan itu pada akhirnya akan menghasilkan perubahan nyata dalam cara sepak bola dikelola.
Dalam pernyataan penutupnya mengenai masalah ini, Petit menyinggung perlunya kembalinya nilai-nilai demokrasi di tubuh FIFA. "Saya tidak memegang kebenaran, tetapi arahnya menuju demokrasi. Hari ini, kita sangat, sangat jauh dari itu. Saya melihat bahwa saat ini, kita berada dalam perampasan, tepatnya, atas kepentingan bersama untuk tujuan pribadi. Dan kita bergerak semakin jauh ke arah itu, dan bukan hanya dalam sepak bola," pungkasnya.
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