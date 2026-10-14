Kemenangan atas klub Ligue 1 itu terasa lebih emosional bagi Arteta, yang mengetahui kabar meninggalnya Friar melalui telepon pada pagi hari dari direktur pelaksana Richard Garlick. Seusai pertandingan, Arteta mengatakan: "Kemenangan ini untuknya. Saya yakin dia menikmati kemenangan ini dan cara tim bermain. Saya tahu dia sangat, sangat bangga dengan posisi klub saat ini, para pemain yang kami miliki, serta persatuan dan ikatan yang telah kami bangun.

"Ini hari yang sangat menyedihkan. Ketika saya bangun, saya menerima telepon dari Richard Garlick yang memberi tahu saya bahwa Ken telah meninggal dunia. Saya mendapat kehormatan untuk bertemu dengannya, menghabiskan waktu bersamanya, dan belajar darinya.

"Ada orang-orang yang menjalankan perannya di sebuah klub sepakbola, tetapi sangat, sangat sedikit yang mampu menyalurkan aura, kepribadian, dan kecintaannya kepada klub untuk membangun identitas, budaya, dan nilai-nilai, serta memiliki visi tentang langkah klub ini selanjutnya dan pemikiran luar biasa untuk mewujudkan apa yang telah ia wujudkan bagi klub."