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“Itu untuknya!” Mikel Arteta mempersembahkan kemenangan 3-0 Arsenal atas Lille di Liga Champions kepada sosok istimewa yang “akan hidup selamanya” di klub tersebut
Arsenal beri penghormatan kepada sosok ikonik yang mengabdi untuk klub
Pelatih asal Spanyol itu mendedikasikan kemenangan timnya dengan selisih tiga gol di Liga Champions kepada presiden seumur hidup klub yang telah tiada, yang meninggal dunia pada Senin dalam usia 92 tahun. Setelah mengabdi selama sembilan dekade, sosok legendaris itu berperan penting dalam kepindahan Arsenal dari Highbury ke Stadion Emirates. Di stadion yang turut ia bangun itu, tiga gol Jurrien Timber, Eberechi Eze, dan Bukayo Saka dalam rentang tujuh menit pada babak kedua menjadi penghormatan yang sempurna untuk mengenangnya.
- Action Plus
Pelatih yang terharu memuji warisan yang abadi
Kemenangan atas klub Ligue 1 itu terasa lebih emosional bagi Arteta, yang mengetahui kabar meninggalnya Friar melalui telepon pada pagi hari dari direktur pelaksana Richard Garlick. Seusai pertandingan, Arteta mengatakan: "Kemenangan ini untuknya. Saya yakin dia menikmati kemenangan ini dan cara tim bermain. Saya tahu dia sangat, sangat bangga dengan posisi klub saat ini, para pemain yang kami miliki, serta persatuan dan ikatan yang telah kami bangun.
"Ini hari yang sangat menyedihkan. Ketika saya bangun, saya menerima telepon dari Richard Garlick yang memberi tahu saya bahwa Ken telah meninggal dunia. Saya mendapat kehormatan untuk bertemu dengannya, menghabiskan waktu bersamanya, dan belajar darinya.
"Ada orang-orang yang menjalankan perannya di sebuah klub sepakbola, tetapi sangat, sangat sedikit yang mampu menyalurkan aura, kepribadian, dan kecintaannya kepada klub untuk membangun identitas, budaya, dan nilai-nilai, serta memiliki visi tentang langkah klub ini selanjutnya dan pemikiran luar biasa untuk mewujudkan apa yang telah ia wujudkan bagi klub."
Karakter rendah hati membentuk London utara
Selain menjadi pendukung klub sepanjang hidupnya, Friar meninggalkan kesan mendalam bagi semua orang di klub berkat kerendahan hati dan energinya yang luar biasa di balik layar. Mengenang sosok pria berusia 92 tahun itu, Arteta menambahkan: "Warisan yang ia tinggalkan sangat besar. Saya sungguh senang bisa menghabiskan waktu bersamanya. Kami akan merindukannya, tetapi hal baiknya adalah ia telah meninggalkan warisan. Ia akan terus hidup di klub sepakbola ini dan dalam ingatan semua orang yang pernah bertemu dengannya.
"Ia tidak pernah ingin mendapat pengakuan atas apa pun. Ia sangat fokus dan teliti dalam banyak hal. Ia bisa bercanda; energi yang ia miliki di usianya sungguh luar biasa, dan itulah yang membuatnya begitu istimewa dan unik."
- Getty Images Sport
Momentum perkasa menghadapi ujian berat
Malam berkesan yang juga diwarnai kembalinya penyerang berusia 40 tahun Olivier Giroud ke Emirates Stadium itu memperpanjang rentetan kemenangan Arsenal di fase liga menjadi 14 pertandingan sejak kekalahan terakhir mereka dari Inter Milan pada November 2024. Setelah mencatat sembilan kemenangan dalam 10 pertandingan di semua kompetisi musim ini, Arsenal akan segera mengalihkan fokus untuk menghadapi Nottingham Forest akhir pekan ini. Ujian lebih berat atas kemampuan mereka bersaing di level Eropa kemudian menanti Rabu depan, ketika mereka bertandang ke Jerman untuk menghadapi raksasa Bundesliga Bayern Munich.
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