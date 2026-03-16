Diterjemahkan oleh
“Itu uangnya” - Mengapa pemilik Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, berhak sepenuhnya untuk merekrut dan memecat empat manajer dalam satu musim Liga Premier
Empat manajer Forest pada musim 2025-26
Marinakis tiba di City Ground pada tahun 2017 dengan membawa rencana ambisius untuk mengembalikan Forest ke kasta tertinggi sepak bola domestik dan Eropa. Ia telah memenuhi janji tersebut, dengan promosi dari Championship pada tahun 2022 yang mengakhiri absennya klub selama 23 tahun dari Liga Premier.
Di bawah bimbingan Nuno Espirito Santo, The Reds finis di posisi ketujuh pada musim 2024-25 - yang membuat mereka lolos ke Liga Europa, saat kompetisi Eropa kembali ke Trentside untuk pertama kalinya dalam tiga dekade.
Kesuksesan tersebut belum menjadi fondasi yang diharapkan Forest, dengan Nuno, Ange Postecoglou, dan Sean Dyche bergantian memimpin selama musim 2025-26. Vitor Pereira kini memimpin tim dan baru meraih satu kemenangan - pada pertandingan pembuka - dari tujuh pertandingan.
Mengapa Marinakis akan terus melakukan perubahan
"Ya, 100%. Ini seperti siapa pun. Jika Anda adalah pemilik klub dan Anda adalah orang yang sangat ambisius serta ingin memenangkan pertandingan dan ingin tampil baik, dan Anda berada dalam situasi di mana dia telah melihat hal itu dan Forest telah melakukannya, seperti musim sebelumnya ketika mereka berada di posisi ketiga, kedua, dan puncak klasemen. Dia telah melihat itu dan berpikir, ya, itulah yang saya inginkan. Dan Anda ingin melanjutkan itu. Dan jika itu tidak terjadi, dia akan melakukan segala yang dia bisa untuk mewujudkannya. Dan itulah yang dia lakukan.
“Dia menginginkannya karena dia telah melihat hal itu terjadi dan dia mampu melakukannya. Jadi saya pikir dia berusaha menemukan formula yang tepat di antara manajer-manajer yang tersedia untuk melakukannya. Yang sayangnya sulit untuk dikatakan karena itu tidak adil bagi manajer-manajer yang baru datang. Ada manajer-manajer yang sangat baik, dan mereka mungkin orang-orang yang fantastis, tapi sulit untuk membicarakannya karena Anda tidak ingin ada konsekuensi saat ini karena Anda tidak bisa benar-benar mengatakan apa pun kepada siapa pun atau memiliki pendapat tentang hal-hal tersebut. Tapi itulah sifat dari situasi yang sedang dihadapi Forest saat ini.
“Dan dengan para manajer dan pemilik klub, itulah yang ingin dia capai. Dan jika Anda tidak mencapainya, itulah filosofinya. Pada akhirnya, itulah yang ingin dia lakukan. Anda tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Itu terserah dia.
“Jelas itu pilihannya. Itu uangnya. Apa pun yang dia pilih untuk dilakukan. Jelas, dia ingin melihat Forest berada di posisi teratas, dan mereka tidak tampil bagus saat ini. Dan jika Anda tidak tampil bagus, dia harus memikirkan mengapa mereka tidak tampil bagus. Dan dalam situasi seperti itu, manajer biasanya yang menjadi kambing hitam.”
Miliarder Yunani yang penuh teka-teki itu adalah sosok yang menonjol
Mantan striker Liverpool lainnya, Rob Earnshaw, baru-baru ini mengatakan kepada GOAL mengapa ia tidak mempermasalahkan campur tangan Marinakis dalam setiap aspek klub yang dimilikinya: “Ketika Tuan Marinakis masuk ke lapangan dan menyapa para pemain di terowongan, bagi saya tidak ada yang salah sama sekali dengan hal itu. Selain itu, di Yunani, ketika Anda adalah pemilik, Anda berhak masuk ke ruang ganti, masuk ke lapangan, itu adalah bagian dari permainan karena Anda datang dan menjadi bagian darinya - Anda berbicara dengan para pemain dan Anda adalah orang yang berada di tengah-tengah. Sebagai pemilik, Anda mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang apa yang terjadi di dalam klub sepak bola.
“Saya tidak ada masalah dengan itu dan berpikir Mr Marinakis telah melakukan pekerjaan yang fantastis. Dia tentu saja sangat tegas dan sangat tekun, sangat langsung dalam caranya, tetapi dia telah membawa klub sepak bola ini—dalam lima atau enam tahun terakhir—ke tempat yang seharusnya, di Premier League, bermain di Eropa, dan memiliki malam-malam besar di Eropa, bermain di Premier League, dan memiliki kesempatan untuk lolos ke Liga Champions. Momen-momen itu adalah apa yang diinginkan setiap penggemar Forest.
“Saya menikmatinya. Saya senang dia terlibat. Saya pikir ini luar biasa dan dia pantas mendapat banyak pujian karena dia tidak hanya berinvestasi di klub sepak bola, tapi dia sepenuhnya berkomitmen untuk membawa klub ini sukses. Ini perjalanan yang luar biasa, beberapa tahun yang luar biasa, tapi ini bukan Forest jika membosankan dan kita tidak punya kepribadian.
“Sepak bola itu tentang kepribadian, jadi saya menyukainya. Mereka tidak seharusnya hanya duduk di sana dan Anda tidak pernah mendengar suara mereka di tribun. Mereka adalah bagian dari klub sepak bola dan kepribadian mereka terlihat. Saya sangat mendukung hal itu.”
Forest terjebak dalam pertarungan menghindari degradasi di Liga Premier
Setelah merasakan euforia dalam perebutan tiket ke kompetisi Eropa, Forest kini kembali terjebak dalam pertarungan menghindari degradasi. Hanya selisih gol yang membuat mereka tetap berada di luar zona degradasi, dengan delapan pertandingan Liga Premier tersisa di musim ini — dan pertandingan pertama di antaranya adalah lagakrusial melawan sesama tim yang sedang berjuang, Tottenham, di London Utara pada hari Minggu.
