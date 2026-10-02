Pelatih Inggris, Tuchel, telah mengonfirmasi bahwa masalah hukum terbaru Manchester City telah merambah ke kamp tim nasional. Raksasa Premier League itu baru-baru ini dinyatakan bersalah atas lebih dari 100 pelanggaran regulasi keuangan setelah penyelidikan panjang oleh otoritas liga. Dengan sejumlah bintang City saat ini sedang menjalani tugas internasional, pelatih asal Jerman itu mengatakan situasi tersebut mustahil diabaikan oleh para pemain maupun staf.

Berbicara dalam konferensi pers terbarunya, manajer berusia 53 tahun itu berterus terang soal atmosfer yang mengelilingi kabar tersebut. "Saya kira begitu. Kami punya waktu di antara pertandingan dan ini adalah topik besar, tetapi seperti yang Anda katakan, semua orang membicarakannya dan tidak perlu ada suara lain," kata Tuchel. Ia menambahkan kelegaannya karena bukan dirinya yang menjadi komentator utama soal aspek hukum secara spesifik: "Saya senang bukan menjadi suara itu. Pengetahuan saya soal topik ini hanya setengah-setengah, tetapi para pemain membicarakannya dan para pemain City juga membicarakannya, meski hanya sebentar, mereka siap bermain besok. Ini topik besar."