Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
'Itu topik besar!' - Thomas Tuchel membahas vonis bersalah Manchester City dan mengungkapkan apakah dia masih akan memilih pemain non-liga utama untuk Inggris
Tuchel mengakui obrolan di ruang ganti
Pelatih Inggris, Tuchel, telah mengonfirmasi bahwa masalah hukum terbaru Manchester City telah merambah ke kamp tim nasional. Raksasa Premier League itu baru-baru ini dinyatakan bersalah atas lebih dari 100 pelanggaran regulasi keuangan setelah penyelidikan panjang oleh otoritas liga. Dengan sejumlah bintang City saat ini sedang menjalani tugas internasional, pelatih asal Jerman itu mengatakan situasi tersebut mustahil diabaikan oleh para pemain maupun staf.
Berbicara dalam konferensi pers terbarunya, manajer berusia 53 tahun itu berterus terang soal atmosfer yang mengelilingi kabar tersebut. "Saya kira begitu. Kami punya waktu di antara pertandingan dan ini adalah topik besar, tetapi seperti yang Anda katakan, semua orang membicarakannya dan tidak perlu ada suara lain," kata Tuchel. Ia menambahkan kelegaannya karena bukan dirinya yang menjadi komentator utama soal aspek hukum secara spesifik: "Saya senang bukan menjadi suara itu. Pengetahuan saya soal topik ini hanya setengah-setengah, tetapi para pemain membicarakannya dan para pemain City juga membicarakannya, meski hanya sebentar, mereka siap bermain besok. Ini topik besar."
- Getty Images Sport
Kebijakan seleksi untuk pemain divisi bawah
Potensi sanksi berat masih menjadi awan gelap yang membayangi Manchester City, dengan konsekuensi yang berkisar dari denda finansial besar dan pengurangan poin hingga skenario bencana berupa pengusiran total dari Premier League.
"Selalu ada kemungkinan," jelas mantan pelatih Chelsea dan Bayern Munich itu ketika membahas prospek memilih pemain bintang dari luar Premier League. Ia menekankan pendekatan yang fleksibel dalam membangun skuadnya dengan menyatakan: "Saya selalu akan berusaha memilih tim terbaik untuk momen itu, untuk lawan yang dihadapi, dan saya tidak akan mengesampingkan mereka hanya karena mereka tidak bermain di kasta tertinggi. Kami perlu melihatnya kasus per kasus."
Man City ajukan banding langsung
Manchester City sudah memulai perlawanan hukum mereka setelah komisi menyatakan klub itu telah menggelembungkan pendapatan lebih dari £900 juta melalui pengaturan komersial 'palsu'. Klub tersebut secara resmi telah mengajukan banding atas putusan itu, sambil terus mempertahankan sikap bahwa mereka sepenuhnya tidak bersalah sepanjang proses ini. Keputusan final atas banding tersebut diperkirakan keluar pada awal tahun depan, dengan batas waktu bagi komisi untuk mengeluarkan putusan definitif pada pertengahan Januari.
Sementara ancaman pengurangan poin atau bahkan pengusiran membayangi Etihad, chairman klub Khaldoon Al Mubarak tetap bersikap tegas. Dalam pernyataan terbaru, sang chairman membalas kritik dengan mengatakan: 'Sementara beberapa orang begitu cepat mengambil kesimpulan mereka sendiri, dan ada begitu banyak kegaduhan yang berputar di sekitar kami, tidak ada yang berubah. Kami pernah menghadapi tantangan bersama sebelumnya dan kami berhasil melewatinya. Masih banyak pihak yang ingin merusak momentum klub kami. Kami tidak akan memberi mereka kesempatan itu.'
- AFP
Para pemain bintang Inggris tetap fokus
Terlepas dari drama di luar lapangan, skuad Inggris harus fokus pada tanggung jawab mereka di atas lapangan di Nations League. Perwakilan City Marc Guehi dan Elliot Anderson tetap bersama grup di Kroasia, meski Nico O'Reilly terpaksa mundur dan kembali ke Manchester karena kekhawatiran cedera.
Inggris saat ini berada di peringkat kedua Grup C Liga A UEFA Nations League dengan tiga poin, setelah menelan kekalahan 3-2 dari Spanyol sebelum bangkit dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Republik Ceko. Setelah laga hari Sabtu melawan Kroasia, Inggris akan menutup jeda internasional kali ini dengan menjamu Republik Ceko di kandang pada hari Selasa.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami