Setelah menang 2-1 atas Amerika Serikat, yang merupakan kemenangan kesembilan berturut-turut bagi timnas Jerman, kiper andalan tersebut awalnya mengatakan kepada RTL bahwa ia "sangat puas" dengan penampilannya.
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"Itu tidak terlalu keren": Oliver Baumann berbicara blak-blakan mengenai pencopotannya dari tim nasional Jerman
Selanjutnya, pembicaraan beralih ke topik Manuel Neuer (40) dan keputusan Julian Nagelsmann (38) untuk memanggil kembali kiper terbaik dunia berkali-kali itu ke skuad Piala Dunia dan menjadikannya kiper utama, menggeser posisi Baumann.
"Awalnya itu sulit, menurut saya itu tidak terlalu menyenangkan," kata Baumann. Namun, menyerah di tim nasional bukanlah pilihan baginya: "Tapi sejak awal sudah jelas bahwa saya ada untuk tim. Tidak datang bukanlah pilihan, ini juga Piala Dunia bagi saya. Saya ingin membantu tim, memberikan kontribusi saya. Sekarang fokus penuh pada diri saya dan tim."
Ketika ditanya apa maksud dari "tidak terlalu menyenangkan" itu, kiper 1899 Hoffenheim itu menjawab: "Saya ingin membiarkannya begitu saja dan tidak membahasnya lebih lanjut. Situasinya memang seperti itu. Semoga kita masih punya beberapa minggu ke depan dan ingin melakukan segalanya demi kesuksesan."
Dia kemudian menekankan bahwa dia memiliki hubungan yang baik dengan Neuer: "Hubungan kami tetap baik dan kami akan melakukan segalanya demi kesuksesan tim."
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Nagelsmann menegaskan: Neuer akan bermain melawan Curacao
Sementara itu, Nagelsmann menjelaskan bahwa Neuer, yang telah pulih dari cedera betis, kini akan bergabung dalam latihan tim dan akan menjadi penjaga gawang Jerman saat menghadapi Curacao pada laga pembuka Piala Dunia: "Dia akan bergabung dalam latihan tim begitu kami tiba di Winston-Salem, sesuai rencana, dan kemudian juga akan bermain melawan Curacao."
Baumann juga mendapat "pujian besar" dari Nagelsmann pada kesempatan itu. Mantan pemain Freiburg ini telah menggantikan Neuer dalam dua pertandingan persiapan untuk turnamen di AS, Meksiko, dan Kanada, dan menurut Nagelsmann, ia telah "mengabdikan diri untuk tim" dengan sangat baik.
Bagi Nagelsmann, fakta bahwa Neuer harus langsung bermain melawan Curacao bukanlah masalah: "Dia dalam kondisi baik, dia sedang menuju kebugaran terbaiknya. Di usianya sekarang, dia tidak perlu beradaptasi. Dia mampu mengatasi situasi yang penuh tekanan."
Skuad Jerman untuk Piala Dunia 2026
Karier Julian Nagelsmann sebagai Pelatih Kepala
Posisi Pemain Klub Nomor punggung Penjaga gawang Oliver Baumann TSG Hoffenheim 12 Gawang Manuel Neuer FC Bayern München 1 Gol Alexander Nübel VfB Stuttgart 21 Bek Waldemar Anton Borussia Dortmund 3 Bek Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt 18 Pertahanan Pascal Groß Brighton & Hove Albion 13 Pertahanan Joshua Kimmich FC Bayern München 6 Pertahanan Felix Nmecha Borussia Dortmund 23 Pertahanan Aleksandar Pavlovic FC Bayern München 5 Bek David Raum RB Leipzig 22 Pertahanan Antonio Rüdiger Real Madrid 2 Pertahanan Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 15 Pertahanan Angelo Stiller VfB Stuttgart 16 Pertahanan Jonathan Tah FC Bayern München 4 Bek Malick Thiaw Newcastle United 24 Serang Nadiem Amiri Mainz 05 20 Serangan Maximilian Beier Borussia Dortmund 14 Serangan Leon Goretzka FC Bayern München 8 Serangan Kai Havertz FC Arsenal 7 Serangan Assan Ouedraogo RB Leipzig 25 Serangan Jamie Leweling VfB Stuttgart 9 Serangan Jamal Musiala FC Bayern München 10 Serangan Leroy Sane Galatasaray Istanbul 19 Serangan Deniz Undav VfB Stuttgart 26 Serangan Florian Wirtz FC Liverpool 17 Serangan Nick Woltemade Newcastle United 11 Periode Tim 2016 - 2019 1899 Hoffenheim 2019 - 2021 RB Leipzig 2021 - 2023 FC Bayern 2023 - sekarang Jerman