"Itu tidak terlalu keren": Oliver Baumann berbicara blak-blakan mengenai pencopotannya dari tim nasional Jerman

Selanjutnya, pembicaraan beralih ke topik Manuel Neuer (40) dan keputusan Julian Nagelsmann (38) untuk memanggil kembali kiper terbaik dunia berkali-kali itu ke skuad Piala Dunia dan menjadikannya kiper utama, menggeser posisi Baumann.

"Awalnya itu sulit, menurut saya itu tidak terlalu menyenangkan," kata Baumann. Namun, menyerah di tim nasional bukanlah pilihan baginya: "Tapi sejak awal sudah jelas bahwa saya ada untuk tim. Tidak datang bukanlah pilihan, ini juga Piala Dunia bagi saya. Saya ingin membantu tim, memberikan kontribusi saya. Sekarang fokus penuh pada diri saya dan tim."

Ketika ditanya apa maksud dari "tidak terlalu menyenangkan" itu, kiper 1899 Hoffenheim itu menjawab: "Saya ingin membiarkannya begitu saja dan tidak membahasnya lebih lanjut. Situasinya memang seperti itu. Semoga kita masih punya beberapa minggu ke depan dan ingin melakukan segalanya demi kesuksesan."

Dia kemudian menekankan bahwa dia memiliki hubungan yang baik dengan Neuer: "Hubungan kami tetap baik dan kami akan melakukan segalanya demi kesuksesan tim."