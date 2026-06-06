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Oliver Baumann Germany 2026Getty Images
Falko Blöding

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"Itu tidak terlalu keren": Oliver Baumann berbicara blak-blakan mengenai pencopotannya dari tim nasional Jerman

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O. Baumann
M. Neuer

Kiper tim nasional Oliver Baumann (36) telah membagikan perasaannya dan menjelaskan bahwa pada awalnya ia merasa sulit menerima kenyataan bahwa ia telah diturunkan menjadi kiper cadangan di tim DFB.

Setelah menang 2-1 atas Amerika Serikat, yang merupakan kemenangan kesembilan berturut-turut bagi timnas Jerman, kiper andalan tersebut awalnya mengatakan kepada RTL bahwa ia "sangat puas" dengan penampilannya.

  • Selanjutnya, pembicaraan beralih ke topik Manuel Neuer (40) dan keputusan Julian Nagelsmann (38) untuk memanggil kembali kiper terbaik dunia berkali-kali itu ke skuad Piala Dunia dan menjadikannya kiper utama, menggeser posisi Baumann.

    "Awalnya itu sulit, menurut saya itu tidak terlalu menyenangkan," kata Baumann. Namun, menyerah di tim nasional bukanlah pilihan baginya: "Tapi sejak awal sudah jelas bahwa saya ada untuk tim. Tidak datang bukanlah pilihan, ini juga Piala Dunia bagi saya. Saya ingin membantu tim, memberikan kontribusi saya. Sekarang fokus penuh pada diri saya dan tim."

    Ketika ditanya apa maksud dari "tidak terlalu menyenangkan" itu, kiper 1899 Hoffenheim itu menjawab: "Saya ingin membiarkannya begitu saja dan tidak membahasnya lebih lanjut. Situasinya memang seperti itu. Semoga kita masih punya beberapa minggu ke depan dan ingin melakukan segalanya demi kesuksesan."

    Dia kemudian menekankan bahwa dia memiliki hubungan yang baik dengan Neuer: "Hubungan kami tetap baik dan kami akan melakukan segalanya demi kesuksesan tim."

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  • Manuel Neuer Germany 2026Getty Images

    Nagelsmann menegaskan: Neuer akan bermain melawan Curacao

    Sementara itu, Nagelsmann menjelaskan bahwa Neuer, yang telah pulih dari cedera betis, kini akan bergabung dalam latihan tim dan akan menjadi penjaga gawang Jerman saat menghadapi Curacao pada laga pembuka Piala Dunia: "Dia akan bergabung dalam latihan tim begitu kami tiba di Winston-Salem, sesuai rencana, dan kemudian juga akan bermain melawan Curacao."

    Baumann juga mendapat "pujian besar" dari Nagelsmann pada kesempatan itu. Mantan pemain Freiburg ini telah menggantikan Neuer dalam dua pertandingan persiapan untuk turnamen di AS, Meksiko, dan Kanada, dan menurut Nagelsmann, ia telah "mengabdikan diri untuk tim" dengan sangat baik.

    Bagi Nagelsmann, fakta bahwa Neuer harus langsung bermain melawan Curacao bukanlah masalah: "Dia dalam kondisi baik, dia sedang menuju kebugaran terbaiknya. Di usianya sekarang, dia tidak perlu beradaptasi. Dia mampu mengatasi situasi yang penuh tekanan."

  • Skuad Jerman untuk Piala Dunia 2026

    PosisiPemainKlubNomor punggung
    Penjaga gawangOliver BaumannTSG Hoffenheim12
    GawangManuel NeuerFC Bayern München1
    GolAlexander NübelVfB Stuttgart21
    BekWaldemar AntonBorussia Dortmund3
    BekNathaniel BrownEintracht Frankfurt18
    PertahananPascal GroßBrighton & Hove Albion13
    PertahananJoshua KimmichFC Bayern München6
    PertahananFelix NmechaBorussia Dortmund23
    PertahananAleksandar PavlovicFC Bayern München5
    BekDavid RaumRB Leipzig22
    PertahananAntonio RüdigerReal Madrid2
    PertahananNico SchlotterbeckBorussia Dortmund15
    PertahananAngelo StillerVfB Stuttgart16
    PertahananJonathan TahFC Bayern München4
    BekMalick ThiawNewcastle United24
    SerangNadiem AmiriMainz 0520
    SeranganMaximilian BeierBorussia Dortmund14
    SeranganLeon GoretzkaFC Bayern München8
    SeranganKai HavertzFC Arsenal7
    SeranganAssan OuedraogoRB Leipzig25
    SeranganJamie LewelingVfB Stuttgart9
    SeranganJamal MusialaFC Bayern München10
    SeranganLeroy SaneGalatasaray Istanbul19
    SeranganDeniz UndavVfB Stuttgart26
    SeranganFlorian WirtzFC Liverpool17
    SeranganNick WoltemadeNewcastle United11
    Karier Julian Nagelsmann sebagai Pelatih Kepala
    PeriodeTim
    2016 - 20191899 Hoffenheim
    2019 - 2021RB Leipzig
    2021 - 2023FC Bayern
    2023 - sekarangJerman
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