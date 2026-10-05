Iniesta tahu betul apa yang dibutuhkan untuk meraih sukses di level tertinggi bersama Barcelona. Selama karier bermainnya yang gemilang di klub tersebut, mantan gelandang itu terkenal sebagai sosok yang menyaksikan langsung kemunculan luar biasa Messi.

Kini, legenda Spanyol itu tengah menyaksikan talenta luar biasa lain menanjak dari jajaran pemain muda. Iniesta mengikuti dengan saksama perkembangan winger Barcelona Yamal, dan ia sangat terkesan dengan apa yang telah dilihatnya.

Sensasi berusia 19 tahun itu menikmati awal yang benar-benar luar biasa pada musim ini. Dengan torehan tujuh gol yang menakjubkan dalam hanya tujuh pertandingan Liga musim ini, Yamal sudah menegaskan dirinya sebagai kekuatan fenomenal di lapangan.