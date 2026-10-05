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‘Itu tidak normal!’ - Legenda Barcelona Andres Iniesta dibuat terkejut oleh kenaikan meteoris Lamine Yamal
Iniesta terkejut dengan performa Yamal
Iniesta tahu betul apa yang dibutuhkan untuk meraih sukses di level tertinggi bersama Barcelona. Selama karier bermainnya yang gemilang di klub tersebut, mantan gelandang itu terkenal sebagai sosok yang menyaksikan langsung kemunculan luar biasa Messi.
Kini, legenda Spanyol itu tengah menyaksikan talenta luar biasa lain menanjak dari jajaran pemain muda. Iniesta mengikuti dengan saksama perkembangan winger Barcelona Yamal, dan ia sangat terkesan dengan apa yang telah dilihatnya.
Sensasi berusia 19 tahun itu menikmati awal yang benar-benar luar biasa pada musim ini. Dengan torehan tujuh gol yang menakjubkan dalam hanya tujuh pertandingan Liga musim ini, Yamal sudah menegaskan dirinya sebagai kekuatan fenomenal di lapangan.
- getty
Bakat yang luar biasa
Berbicara kepada Mundo Deportivo, Iniesta mengungkapkan soal kematangan luar biasa Yamal. Gelandang ikonik itu mengakui bahwa sang remaja saat ini bermain di level yang sangat jarang terlihat dalam sepakbola profesional saat ini.
"Apakah normal melihat Yamal di level ini pada usia 19 tahun? Tidak, itu tidak normal," jelas mantan bintang Barcelona itu dalam wawancara tersebut. "Kalau tidak, akan ada lebih banyak pemain yang mampu mencapainya."
Ambisi dan kemudahan tanpa usaha dipuji
Meski statistik gol Yamal yang impresif sudah berbicara sendiri, Iniesta dengan cepat menyoroti hal-hal tak kasatmata yang membuat winger itu begitu istimewa. Pola pikir positif sang remaja sangat mengesankan mantan pemain internasional Spanyol itu.
"Yang indah dan penting dari semua ini adalah ambisinya, kemudahannya, dan fakta bahwa, ketika Anda memikirkannya, apa yang terbentang di depannya sungguh luar biasa," tambah Iniesta.
- Getty Images Sport
Masa depan yang gemilang menanti Yamal
Kegembiraan yang sesungguhnya seputar Yamal terletak pada apa yang berpotensi ia capai pada tahun-tahun mendatang. Meski sudah mendominasi para bek Liga, pemain 19 tahun itu masih punya banyak waktu untuk terus mengembangkan permainannya secara keseluruhan. Dengan tujuh gol yang sudah ia cetak musim ini, Yamal pasti sangat bertekad untuk mempertahankan performa luar biasanya.
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