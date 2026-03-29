Menjelang Piala Dunia musim panas ini, yang akan digelar di seluruh Amerika Utara, timnas AS memperkenalkan seragam kandang baru mereka saat menghadapi lawan-lawan tangguh dari Eropa. Seragam tersebut terdiri dari garis-garis horizontal bergelombang berwarna merah dan putih—sebagai penghormatan terhadap bendera negara—serta celana pendek biru.

Belgia, meski bertanding di kandang lawan, memutuskan untuk mengenakan seragam tandang mereka. Seragam tersebut didominasi warna putih, dengan sentuhan warna merah muda dan biru muda, serta dipadukan dengan celana pendek putih. Sebelum pertandingan dimulai, telah diputuskan bahwa kedua seragam tersebut cukup berbeda untuk menghindari masalah apa pun.

Para pemain yang turun ke lapangan tidak yakin bahwa proses tersebut telah dipikirkan dengan matang. Pulisic adalah salah satu dari mereka yang merasa sulit membedakan antara teman dan lawan. Penyerang AC Milan ini mengakui bahwa USMNT tidak bermain cukup baik pada hari itu, setelah memasuki babak istirahat dengan skor imbang 1-1 sebelum mengalami kehancuran di babak kedua, tetapi ia percaya bahwa seharusnya ada upaya lebih untuk menghindari kebingungan visual tersebut.