"Itu tidak mungkin terjadi" - Bintang Timnas AS Christian Pulisic kebingungan dengan kejadian "aneh" yang membuat skuad Mauricio Pochettino "terkejut"
Timnas AS mengalami kemunduran di babak kedua saat melawan Belgia
Menjelang Piala Dunia musim panas ini, yang akan digelar di seluruh Amerika Utara, timnas AS memperkenalkan seragam kandang baru mereka saat menghadapi lawan-lawan tangguh dari Eropa. Seragam tersebut terdiri dari garis-garis horizontal bergelombang berwarna merah dan putih—sebagai penghormatan terhadap bendera negara—serta celana pendek biru.
Belgia, meski bertanding di kandang lawan, memutuskan untuk mengenakan seragam tandang mereka. Seragam tersebut didominasi warna putih, dengan sentuhan warna merah muda dan biru muda, serta dipadukan dengan celana pendek putih. Sebelum pertandingan dimulai, telah diputuskan bahwa kedua seragam tersebut cukup berbeda untuk menghindari masalah apa pun.
Para pemain yang turun ke lapangan tidak yakin bahwa proses tersebut telah dipikirkan dengan matang. Pulisic adalah salah satu dari mereka yang merasa sulit membedakan antara teman dan lawan. Penyerang AC Milan ini mengakui bahwa USMNT tidak bermain cukup baik pada hari itu, setelah memasuki babak istirahat dengan skor imbang 1-1 sebelum mengalami kehancuran di babak kedua, tetapi ia percaya bahwa seharusnya ada upaya lebih untuk menghindari kebingungan visual tersebut.
Pulisic terkejut dengan konflik seragam
Pulisic mengatakan kepada wartawan setelah pertandingan: “Itu sama sekali bukan alasan karena kedua tim menghadapi hal yang sama, tapi itu... itu tidak boleh terjadi. Itu agak aneh.”
Dia menambahkan: “Ini sulit. Sering kali kamu mendapat bola dan melihat ke atas, kamu tidak bisa benar-benar fokus pada sesuatu. Kamu hanya bisa mengandalkan warna seragam. Begitulah cara kerjanya. Dan ketika warnanya sangat mirip, itu sulit.”
Pulisic melanjutkan, dengan masalah ini baru terlihat jelas bagi para pemain di kedua tim saat baju pemanasan prapertandingan dilepas: “Semua orang agak terkejut.”
Pemilihan seragam telah disetujui oleh ofisial pertandingan
ESPN mendapat informasi dari juru bicara Asosiasi Sepak Bola AS bahwa “proses berlapis-lapis untuk memeriksa apakah ada konflik warna seragam telah dilakukan sebelum pertandingan”. Proses tersebut mencakup permintaan USMNT kepada Belgia agar “menggunakan seragam yang tidak kontras”.
Gambar kedua seragam tersebut “dikirim ke wasit pertandingan, dan kemudian diadakan rapat koordinasi pertandingan di mana seragam-seragam tersebut diperiksa”. Para ofisial diperlihatkan kembali seragam-seragam tersebut pada hari pertandingan dan “wasit sama sekali tidak menunjukkan bahwa mereka merasa ada konflik”.
Meskipun Pulisic tidak setuju dengan penilaian tersebut, Weston McKennie adalah pemain lain yang merasa bahwa wasit pertandingan telah membuat keputusan yang salah. Gelandang Juventus, yang baru saja menyetujui perpanjangan kontrak di Italia, merasa pertandingan melawan Belgia lebih sulit daripada yang seharusnya.
Dia mengatakan mengenai konflik seragam: “Saya tidak akan menjadikan itu sebagai alasan sama sekali untuk pertandingan ini, tapi jelas itu sedikit sulit.
“Setiap kali Anda melirik sekilas untuk membedakan mana yang mana, itu hampir seperti 50-50. Jadi, Anda pasti harus mungkin mengambil sedikit lebih banyak waktu saat menguasai bola sebelum membuat keputusan atau melakukan umpan satu sentuhan ke pemain lain.”
Timnas AS, yang rentetan lima pertandingan tanpa kekalahan mereka telah berakhir, akan tetap berada di Georgia untuk menghadapi Portugal pada hari Selasa. Cristiano Ronaldo, yang sedang dalam masa pemulihan cedera, tidak akan ikut serta dalam pertandingan tersebut, namun ia akan berada di Amerika untuk turnamen besar lainnya pada musim panas ini.