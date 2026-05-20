AFP
"Itu tidak mudah!" - Neymar mengaku "menangis berjam-jam" setelah dipanggil ke timnas Brasil untuk Piala Dunia dan mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekannya di Santos
Setelah namanya dipastikan masuk dalam daftar akhir Ancelotti untuk Piala Dunia, Neymar tampil di Santos TV untuk mengungkapkan perasaannya yang mendalam. Pemain bernomor punggung 10 Santos ini, yang harus absen cukup lama akibat cedera serius yang dialaminya pada Oktober 2023, mengungkapkan bahwa pengumuman tersebut membuatnya merasa sangat lega dan bersyukur atas segala upaya yang telah dilakukannya selama masa pemulihan.
"Saya menangis selama beberapa jam, tidak mudah untuk sampai di sini. Setelah nama saya diumumkan, Anda tahu bahwa semua yang telah saya lalui dan perjuangkan itu sepadan," kata mantan bintang Barcelona dan Paris Saint-Germain tersebut.
Peran penting Santos dalam kembalinya dia
Kembali ke klub tempat ia pertama kali ditemukan, Neymar dengan tegas menekankan betapa pentingnya atmosfer di Santos bagi kembalinya ia ke performa terbaik. Pemain tersebut merasa bahwa dukungan yang ia terima di Pusat Latihan Rei Pele menjadi kunci terwujudnya mimpinya untuk kembali membela tim nasional Brasil, dengan menganggap klub tersebut sebagai tempat berlindungnya selama bulan-bulan tersulit dalam kariernya.
“Bagi saya, seperti yang selalu saya katakan saat kembali, saya merasa seperti di rumah sendiri di sini. Ini adalah sesuatu yang sulit dijelaskan,” katanya. “Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang. Pemanggilan saya bukan hanya untuk saya, tetapi juga untuk semua orang yang menjadi bagian dari proses ini, semua orang yang bersama saya di lapangan, di luar lapangan, yang menjaga keamanan, kesehatan, dan makanan kami.”
Mengincar kejayaan dunia
Terlepas dari statusnya sebagai idola dan sejarah yang telah ia bangun bersama tim nasional, Neymar menyadari bahwa jalan untuk menjadi pemain inti di Piala Dunia 2026 tidak akan berjalan mulus. Ancelotti telah menegaskan bahwa rekam jejak sang pemain tidak akan menjamin adanya perlakuan istimewa, yang menandakan bahwa persaingan internal untuk memperebutkan tempat di starting eleven akan berlangsung sengit selama masa persiapan di Amerika Serikat.
Meski demikian, Neymar tetap optimis dan fokus pada kekompakan tim. “Terima kasih atas dukungannya, atas kepercayaan yang selalu diberikan kepada saya. Saya di sini untuk mengucapkan terima kasih atas dukungan sepanjang karier saya. Kita semua bersatu dalam tim Brasil ini yang sedang menuju gelar keenam,” ujarnya.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Persiapan Brasil akan dimulai di Granja Comary, Teresópolis, namun skuad baru akan lengkap setelah tiba di Amerika Serikat. Para pemain seperti Marquinhos, Gabriel Magalhães, dan Gabriel Martinelli akan bergabung dengan rombongan setelah final Liga Champions antara PSG dan Arsenal. Pertandingan terakhir sebelum keberangkatan resmi adalah laga persahabatan melawan Panama di Maracana, yang dijadwalkan pada 31 Mei.
Setelah tiba di Amerika Serikat, mereka akan bermarkas di New Jersey. Brasil, unggulan teratas di Grup C, akan menjalani uji coba terakhir melawan Mesir sebelum memulai kampanye resmi Piala Dunia mereka pada 13 Juni melawan Maroko. Setelah itu, juara dunia lima kali ini akan menghadapi Haiti di Philadelphia dan mengakhiri fase pertama melawan Skotlandia di Miami.