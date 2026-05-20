"Itu tidak mudah!" - Neymar mengaku "menangis berjam-jam" setelah dipanggil ke timnas Brasil untuk Piala Dunia dan mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekannya di Santos

Setelah namanya dipastikan masuk dalam daftar akhir Ancelotti untuk Piala Dunia, Neymar tampil di Santos TV untuk mengungkapkan perasaannya yang mendalam. Pemain bernomor punggung 10 Santos ini, yang harus absen cukup lama akibat cedera serius yang dialaminya pada Oktober 2023, mengungkapkan bahwa pengumuman tersebut membuatnya merasa sangat lega dan bersyukur atas segala upaya yang telah dilakukannya selama masa pemulihan.

"Saya menangis selama beberapa jam, tidak mudah untuk sampai di sini. Setelah nama saya diumumkan, Anda tahu bahwa semua yang telah saya lalui dan perjuangkan itu sepadan," kata mantan bintang Barcelona dan Paris Saint-Germain tersebut.