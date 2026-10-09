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"Itu tidak menghadirkan perasaan yang sama" - manajer Manchester United Michael Carrick buka suara soal skandal keuangan Manchester City dan potensi medali retrospektif
Melewatkan momen itu
Carrick mengakui bahwa menerima medali juara Premier League secara retrospektif tidak akan bisa menggantikan momen-momen kemenangan yang direnggut darinya saat masih menjadi pemain. Bos United itu gagal meraih dua gelar kasta tertinggi dari City selama waktunya di Old Trafford sebagai pemain. United finis di posisi kedua di belakang City di bawah asuhan Sir Alex Ferguson pada 2012, dan kembali di bawah Jose Mourinho pada 2018. Kedua musim yang berlangsung sengit itu berada tepat dalam rentang waktu pelanggaran aturan finansial City.
Putusan bersalah yang memberatkan baru-baru ini dipublikasikan terkait perilaku finansial City antara 2009 dan 2018. Namun, sanksi spesifik masih belum diumumkan oleh pihak berwenang karena klub telah mengajukan banding resmi.
- Getty
Tak ada pengganti untuk kemenangan
Berbicara kepada media, Carrick ditanya apakah ia akan dengan senang hati menerima medali juara jika banding City pada akhirnya tidak berhasil dan mereka dicabut dari gelar-gelar mereka di masa lalu.
"Saya rasa untuk saat ini, karena semuanya masih belum final, saya rasa saya akan menahan jawaban itu sampai nanti," jelas Carrick, seperti dikutip oleh ESPN. "Saya rasa, terlepas dari apa pun, medali dalam olahraga apa pun sepanjang sejarah, saya pikir semakin belakangan Anda mendapatkan medali itu, dan itu telah terbukti pada waktu yang berbeda.
"Yang diperjuangkan adalah momen itu, untuk menang dan meraih sesuatu pada momen tersebut, jadi medali ada atau tidak ada, bukan berarti saya meremehkannya, tetapi itu tidak menghadirkan perasaan ketika Anda awalnya menang atau tidak menang. Pada dasarnya itulah alasan kita semua menjalaninya. Tentu saya punya pertanyaan saya sendiri soal itu, Anda tahu, itu memengaruhi saya secara pribadi dengan cara yang berbeda dalam kurun waktu tertentu."
Seruan untuk kejelasan cepat
United terkenal finis di posisi kedua di belakang City pada musim 2011-12, kalah dalam perebutan gelar karena selisih gol pada hari terakhir musim tersebut. Mereka juga finis sebagai runner-up dengan jarak yang jauh di belakang rival sekotanya itu pada 2018.
Carrick menegaskan bahwa situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini membutuhkan perhatian segera, seraya meminta otoritas Premier League untuk memberikan keputusan akhir secepat mungkin agar klub-klub bisa menyusun rencana dengan semestinya.
"Yang akan saya katakan, semakin cepat ini diselesaikan, menurut saya itu penting demi kebaikan semua pihak," ujarnya. "Kecepatan itu penting. Saya rasa sangat jelas bagi saya untuk duduk di sini dan mengatakan itu. "Ada begitu banyak sisi yang harus dilihat dari begitu banyak perspektif berbeda, tetapi sungguh, kecepatan itu penting agar semua orang jelas, agar bisa menanganinya, agar bisa melangkah maju apa pun yang terjadi, menurut saya.
"Ini belum pernah terjadi sebelumnya, Anda tahu, situasi yang unik untuk berada dalam kondisi seperti ini, pada level ini dengan dampak yang begitu besar dalam banyak hal. Jadi, kita semua perlu tahu apa yang akan terjadi, sungguh. Saya rasa itu cukup jelas."
- Getty Images Sport
Apa langkah berikutnya untuk Manchester City?
Dengan banding City yang masih berlangsung, dunia sepak bola yang lebih luas tetap benar-benar berada dalam kegelapan. Masih belum jelas bagaimana potensi pengurangan poin bisa berdampak pada persaingan gelar musim ini, perebutan tiket ke Liga Champions, dan pertarungan sengit menghindari degradasi.
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