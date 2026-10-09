United terkenal finis di posisi kedua di belakang City pada musim 2011-12, kalah dalam perebutan gelar karena selisih gol pada hari terakhir musim tersebut. Mereka juga finis sebagai runner-up dengan jarak yang jauh di belakang rival sekotanya itu pada 2018.

Carrick menegaskan bahwa situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini membutuhkan perhatian segera, seraya meminta otoritas Premier League untuk memberikan keputusan akhir secepat mungkin agar klub-klub bisa menyusun rencana dengan semestinya.

"Yang akan saya katakan, semakin cepat ini diselesaikan, menurut saya itu penting demi kebaikan semua pihak," ujarnya. "Kecepatan itu penting. Saya rasa sangat jelas bagi saya untuk duduk di sini dan mengatakan itu. "Ada begitu banyak sisi yang harus dilihat dari begitu banyak perspektif berbeda, tetapi sungguh, kecepatan itu penting agar semua orang jelas, agar bisa menanganinya, agar bisa melangkah maju apa pun yang terjadi, menurut saya.

"Ini belum pernah terjadi sebelumnya, Anda tahu, situasi yang unik untuk berada dalam kondisi seperti ini, pada level ini dengan dampak yang begitu besar dalam banyak hal. Jadi, kita semua perlu tahu apa yang akan terjadi, sungguh. Saya rasa itu cukup jelas."