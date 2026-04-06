Dalam acara Sky 90, ia tidak hanya memberikan kritik tajam terhadap bintang Real Madrid, Vinicius Junior, serta perilakunya di lapangan, tetapi juga terhadap sikap klub tersebut dalam beberapa waktu terakhir. "Vinicius tentu saja pemain hebat, tapi dia terus-menerus memprovokasi," kata Matthäus membuka pembicaraan, lalu menambahkan: "Kalau dia benar-benar ditekel di lapangan, dia hanya mengeluh, lalu menangis. Sikap seperti itu agak khas."

Boikot Real terhadap Gala Ballon d'Or 2024 tidak bisa diterima oleh pria berusia 65 tahun itu: "Rodri terpilih sebagai Pemain Terbaik Dunia, lalu mereka berkata: 'Ya, tidak adil, seharusnya salah satu dari kami yang terpilih.' Jadi kami memboikotnya. Itu tidak boleh dilakukan. Demi menghormati lawan, tim lain, dan para pemain – itu tidak boleh dilakukan. Pers juga melihatnya secara negatif, dan dengan begitu, sebuah klub yang telah mencapai prestasi besar dan memiliki sejarah yang sangat panjang, entah bagaimana kehilangan reputasinya."

Kesimpulan Matthäus: "Jadi, saya juga tidak setuju dengan cara Real Madrid bertindak dalam beberapa tahun terakhir."