Menjelang pertandingan antara mantan klubnya, Bayern München, melawan Real Madrid di Liga Champions, mantan Pemain Sepak Bola Terbaik Dunia Lothar Matthäus mengkritik klub papan atas Spanyol tersebut.
Diterjemahkan oleh
"Itu tidak boleh dilakukan": Lothar Matthäus mengkritik Real Madrid dengan tajam menjelang pertandingan melawan FC Bayern
Dalam acara Sky 90, ia tidak hanya memberikan kritik tajam terhadap bintang Real Madrid, Vinicius Junior, serta perilakunya di lapangan, tetapi juga terhadap sikap klub tersebut dalam beberapa waktu terakhir. "Vinicius tentu saja pemain hebat, tapi dia terus-menerus memprovokasi," kata Matthäus membuka pembicaraan, lalu menambahkan: "Kalau dia benar-benar ditekel di lapangan, dia hanya mengeluh, lalu menangis. Sikap seperti itu agak khas."
Boikot Real terhadap Gala Ballon d'Or 2024 tidak bisa diterima oleh pria berusia 65 tahun itu: "Rodri terpilih sebagai Pemain Terbaik Dunia, lalu mereka berkata: 'Ya, tidak adil, seharusnya salah satu dari kami yang terpilih.' Jadi kami memboikotnya. Itu tidak boleh dilakukan. Demi menghormati lawan, tim lain, dan para pemain – itu tidak boleh dilakukan. Pers juga melihatnya secara negatif, dan dengan begitu, sebuah klub yang telah mencapai prestasi besar dan memiliki sejarah yang sangat panjang, entah bagaimana kehilangan reputasinya."
Kesimpulan Matthäus: "Jadi, saya juga tidak setuju dengan cara Real Madrid bertindak dalam beberapa tahun terakhir."
Markus Babbel tentang Real Madrid: "Klub paling tidak disukai di Eropa"
Sama seperti sang juara dunia 1990, mantan rekan setimnya di Bayern, Markus Babbel, juga menyampaikan pendapatnya pada hari Minggu. Dalam acara 'Doppelpass' di Sport 1, ia mengatakan: "Real adalah klub paling tidak disukai di Eropa dan akan sangat menyenangkan jika Bayern lolos." Pernyataan tersebut disambut dengan tepuk tangan meriah dari penonton. Dalam acara bincang-bincang tersebut, antara lain, skandal Ballon d'Or 2024 juga menjadi topik pembicaraan.
Bayern dan Real akan bertanding untuk pertama kalinya pada Selasa malam dalam leg pertama perempat final di Bernabeu. Leg kedua akan digelar delapan hari kemudian di Allianz Arena. Bagi Matthäus, FC Bayern yang sedang dalam performa terbaiknya menjadi favorit dalam pertandingan ini: "Saya melihat beberapa kelemahan di Real yang tidak saya lihat pada Real Madrid yang dulu sangat hebat. Hal itu juga terlihat dari pergantian pelatih. Itu meninggalkan jejak."
Dan lanjutnya: "Mbappe sudah lama cedera, Vinicius banyak dibicarakan – bukan hanya soal penampilannya di lapangan. Ada banyak isu lain di Real yang saya lihat sebagai keuntungan besar bagi FC Bayern."
Kontrak-kontrak ini akan berakhir pada tahun 2026 di FC Bayern
Pemain Posisi Usia Manuel Neuer Penjaga gawang 40 tahun Sven Ulreich Penjaga gawang 37 tahun Raphael Guerreiro Bek 32 tahun Leon Goretzka Gelandang 31 tahun