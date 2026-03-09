Getty Images Entertainment
Diterjemahkan oleh
"Itu tidak benar" - Presiden La Liga membantah bahwa kembalinya Lionel Messi ke Barcelona telah mendapat "lampu hijau" sebagai tanggapan atas klaim sensasional Xavi
Bos La Liga menolak klaim tersebut.
Berbicara di program TVE's Estudio Estadio, Tebas dengan cepat membantah klaim yang dibuat oleh mantan pelatih kepala selama wawancara yang penuh kontroversi dengan La Vanguardia. Pimpinan Liga tersebut secara tegas membantah bahwa klub Catalan tersebut diberikan keringanan finansial untuk memfasilitasi kembalinya Messi yang sangat dinantikan pada tahun 2023.
"Itu tidak benar. La Liga tidak mengizinkan apa pun dan juga tidak memberikan persetujuan," tegasnya. Penolakan tegasnya secara langsung menantang narasi yang disampaikan oleh gelandang legendaris tersebut, yang mengklaim bahwa hambatan birokrasi telah diatasi sebelum kesepakatan misterius itu runtuh, dan sepenuhnya menyalahkan hierarki klub.
- AFP
Pulang kampung yang ditolak
Kontroversi ini bermula ketika mantan manajer Barcelona menjelaskan sejauh mana persiapan untuk kembalinya pemenang Ballon d'Or delapan kali itu ke Catalonia setelah kemenangan di Piala Dunia. Menurutnya, keduanya telah berdiskusi selama berbulan-bulan, dan pada musim semi 2023, aspek-aspek olahraga untuk "pertandingan terakhir" di Catalonia hampir selesai.
Namun, pelatih tersebut menuduh Laporta secara sengaja memblokir transfer tersebut meskipun telah mendapat persetujuan liga, dengan klaim bahwa presiden tersebut takut memicu perang internal dengan bintang Argentina tersebut. Kesepakatan yang gagal tersebut akhirnya membuat penyerang tersebut bergabung dengan tim Major League Soccer, Inter Miami, yang secara signifikan merusak hubungan pribadi antara kedua mantan rekan setim tersebut.
Presiden membela keputusannya.
Tidak mau membiarkan tuduhan tersebut berlalu begitu saja, Laporta memanfaatkan debat pemilihan presiden baru-baru ini untuk membela dengan keras tindakan eksekutifnya dan memberikan penilaianpedas terhadap mantan pelatihnya. Ia mengaku merasa "terkejut dan terluka" oleh pernyataan tersebut, membenarkan pemecatan kontroversial dengan membandingkan secara tajam dengan penggantinya, Hansi Flick.
"Dengan Xavi, saya melihat bahwa kita akan kalah, dan dengan Flick, saya melihat bahwa kita akan menang," katanya, menurut Mundo Deportivo. Mengenai transfer yang gagal, ia bersikeras bahwa keputusan tersebut murni bersifat finansial dan didasarkan pada ketakutan pemain sendiri terhadap tekanan yang terlalu besar, secara langsung bertentangan dengan narasi yang ada.
- AFP
Ketegangan pemilu memuncak
Perang kata-kata yang sengit juga mengungkap retakan institusional yang mendalam, dengan mantan kapten mengklaim bahwa dia ditipu dan akhirnya dipecat oleh Alejandro Echevarria, penasihat berkuasa yang dia tuduh hampir mengendalikan klub. Dia mengungkapkan kekecewaan yang mendalam karena dikhianati oleh administrasi yang sama yang membawanya kembali.
Sebagai tanggapan, Laporta menuduhnya bertindak sebagai pion politik untuk rival presiden Victor Font hanya beberapa hari sebelum pemilu, mengingat Xavi telah bergabung dengan kampanye rival. Menutup pembelaannya, presiden petahana menegaskan bahwa panggilan terberatnya = memutuskan hubungan dengan ikon seperti Ronald Koeman, penyerang Argentina, dan taktik Spanyol - adalah demi kepentingan terbaik institusi.
Iklan