"Itu tidak benar" - Presiden La Liga membantah bahwa kembalinya Lionel Messi ke Barcelona telah mendapat "lampu hijau" sebagai tanggapan atas klaim sensasional Xavi

Berbicara di program TVE's Estudio Estadio, Tebas dengan cepat membantah klaim yang dibuat oleh mantan pelatih kepala selama wawancara yang penuh kontroversi dengan La Vanguardia. Pimpinan Liga tersebut secara tegas membantah bahwa klub Catalan tersebut diberikan keringanan finansial untuk memfasilitasi kembalinya Messi yang sangat dinantikan pada tahun 2023.

"Itu tidak benar. La Liga tidak mengizinkan apa pun dan juga tidak memberikan persetujuan," tegasnya. Penolakan tegasnya secara langsung menantang narasi yang disampaikan oleh gelandang legendaris tersebut, yang mengklaim bahwa hambatan birokrasi telah diatasi sebelum kesepakatan misterius itu runtuh, dan sepenuhnya menyalahkan hierarki klub.