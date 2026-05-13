"Itu terserah dia" - Carlo Ancelotti memberikan jawaban tegas terkait pertanyaan tentang Neymar di Piala Dunia menjelang keputusan akhir

Dalam wawancara dengan The Guardian, Ancelotti menjelaskan situasi terkait penyerang berusia 34 tahun tersebut, yang saat ini masuk dalam daftar awal yang terdiri dari 55 pemain. Meskipun para penggemar mendesak agar ia dimasukkan, tiket ke turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada belum pasti. Manajer tersebut secara eksplisit merinci proses seleksinya. "Pemanggilan Neymar hanya bergantung padanya. Itu tergantung pada apa yang ditunjukkan pemain di lapangan," kata Ancelotti. "Ini adalah kriteria yang sangat jelas dan tidak hanya berlaku untuk Neymar. Pada kebanyakan pemain, Anda harus mengevaluasi bakat dan kondisi fisik. Pada Neymar, kami hanya perlu mengevaluasi kondisi fisik, karena bakatnya tidak perlu diragukan lagi. Itu tergantung padanya, bukan pada saya."