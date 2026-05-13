"Itu terserah dia" - Carlo Ancelotti memberikan jawaban tegas terkait pertanyaan tentang Neymar di Piala Dunia menjelang keputusan akhir
Ancelotti mengungkap kriteria kebugaran tertentu
Dalam wawancara dengan The Guardian, Ancelotti menjelaskan situasi terkait penyerang berusia 34 tahun tersebut, yang saat ini masuk dalam daftar awal yang terdiri dari 55 pemain. Meskipun para penggemar mendesak agar ia dimasukkan, tiket ke turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada belum pasti. Manajer tersebut secara eksplisit merinci proses seleksinya. "Pemanggilan Neymar hanya bergantung padanya. Itu tergantung pada apa yang ditunjukkan pemain di lapangan," kata Ancelotti. "Ini adalah kriteria yang sangat jelas dan tidak hanya berlaku untuk Neymar. Pada kebanyakan pemain, Anda harus mengevaluasi bakat dan kondisi fisik. Pada Neymar, kami hanya perlu mengevaluasi kondisi fisik, karena bakatnya tidak perlu diragukan lagi. Itu tergantung padanya, bukan pada saya."
Bintang Santos membuktikan perannya yang sangat penting di Brasil
Mantan bintang Paris Saint-Germain ini baru-baru ini memberikan pengingat yang tepat waktu mengenai kemampuannya kepada staf tim nasional. Dengan tampil gemilang, pemain bernomor punggung 10 ini membawa Santos meraih kemenangan krusial 2-0 atas Red Bull Bragantino di Serie A Brasil, sekaligus mengakhiri rentetan tujuh pertandingan tanpa kemenangan yang mengkhawatirkan. Penyerang ini menampilkan permainan yang luar biasa, mencetak gol solo yang menakjubkan pada masa tambahan waktu babak pertama dan mengatur tendangan bebas yang cerdik untuk memberikan assist kepada Adonis Frias pada menit ke-75. Santos tidak diragukan lagi telah diuntungkan oleh kembalinya performa terbaiknya, dan ia mendapat tepuk tangan meriah saat diganti, membuktikan bahwa ia masih mampu menentukan hasil pertandingan sendirian.
Kehadiran yang kuat di kancah domestik meski diwarnai cedera
Neymar bukanlah satu-satunya talenta lokal yang dipertimbangkan. Daftar awal mencakup setidaknya 19 bintang dari kompetisi domestik, dengan Flamengo menyumbang tujuh pemain dan Cruzeiro lima pemain. Sementara itu, kontingen Eropa mengalami penyesuaian tak terduga akibat masalah kebugaran. Chelsea kehilangan peluang untuk memasukkan Estevao karena cedera paha parah yang membuatnya absen sepenuhnya, sehingga hanya Andrey Santos dan Joao Pedro yang masuk dalam daftar. Arsenal dan Nottingham Forest terwakili dengan baik masing-masing oleh tiga pemain, sementara Real Madrid mengandalkan Vinicius Jr sebagai perwakilan utama mereka setelah cedera membuat Rodrygo dan Eder Militao absen.
Hitung mundur menuju pengumuman skuad final Piala Dunia
Daftar 26 pemain definitif akan diumumkan pada hari Senin di Rio de Janeiro. Setelah pengumuman tersebut, Brasil akan menghadapi Panama pada 31 Mei dan Mesir pada 6 Juni dalam laga persahabatan. Perjalanan mereka di Piala Dunia secara resmi akan dimulai saat melawan Maroko pada 13 Juni, dilanjutkan dengan pertandingan-pertandingan di Grup C melawan Haiti dan Skotlandia.