"Itu bisa diabaikan," kata Nagelsmann kepada ARD setelah pertandingan terakhir babak penyisihan grup, merujuk pada gol pembuka yang kontroversial dari tim DFB.
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"Itu terlalu berlebihan bagi saya": Julian Nagelsmann langsung membantah tuduhan tersebut setelah kekalahan Jerman melawan Ekuador
Dalam proses terciptanya gol Leroy Sané pada menit ke-2, Aleksandar Pavlovic sempat mengenai kepala Pedro Vite dari Ekuador dengan tendangan kaki yang sangat tinggi, namun wasit Tori Penso tidak meniup peluit untuk menyatakan pelanggaran dan VAR pun tidak turun tangan – sebuah keputusan yang, antara lain, mengejutkan mantan wasit Bundesliga Lutz Wagner.
Sementara itu, menanggapi insiden kontroversial lainnya, Nagelsmann berbicara tentang “keadilan yang seimbang” sambil mengingat penalti untuk Jerman yang dibatalkan setelah intervensi VAR di awal babak kedua: “Saya tidak berpikir pemain itu harus terbaring di lapangan selama dua menit. Bagi saya, itu bukanlah keputusan yang jelas-jelas salah.”
Setelah pelanggaran yang dipertanyakan terhadap Kai Havertz di kotak penalti, Penso awalnya menunjuk titik penalti. Namun, setelah meninjau tayangan video, ia merevisi keputusannya karena serangan Jerman yang berujung pada dugaan penalti tersebut dipicu oleh pelanggaran yang dilakukan Sané terhadap Vite di garis tengah. Pemain asal Ekuador itu terjatuh dengan cara yang terkesan berlebihan.
- Getty Images Sport
Jerman mulai melemah setelah awal yang baik melawan Ekuador
Keunggulan awal Jerman tidak bertahan lama; pada menit ke-9, Nilson Angulo menyamakan kedudukan. “Kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Sayangnya, segera setelah gol itu, kami mulai melakukan kesalahan fatal dalam penempatan posisi. Hal itu membuat segalanya menjadi sulit,” kata Nagelsmann dalam analisisnya di MagentaTV.
Tim DFB sudah dipastikan menjadi juara grup bahkan sebelum pertandingan dimulai dan dengan demikian sudah lolos ke babak gugur. Namun, pelatih timnas Jerman itu tidak melihat adanya masalah motivasi: “Tidak, tolong hentikan! Omong kosong, sungguh! (...) Tapi saya juga tidak bisa mengatakan bahwa ada pemain saya yang tidak memberikan yang terbaik. Itu terlalu berlebihan bagi saya,” kata Nagelsmann.
Ekuador semakin menguasai permainan Jerman di babak kedua dan akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-78 melalui gol penentu kemenangan 2-1 yang dicetak oleh Gonzalo Plata. Berkat tiga poin ini, tim Amerika Selatan tersebut berhasil lolos ke babak gugur sebagai salah satu dari delapan tim peringkat ketiga terbaik.
Kimmich tetap optimis meski timnya kalah: "... maka kita bisa mengalahkan siapa pun"
"Kami terus-menerus memberi peluang kepada lawan akibat kehilangan bola, sehingga membuat mereka semakin kuat. Pada babak kedua, kekalahan itu memang pantas kami terima," aku kapten timnas Jerman, Joshua Kimmich, kepada ARD. Namun, bintang Bayern Munich itu juga menekankan terkait perjalanan turnamen selanjutnya: "Kami harus meminimalkan angka kehilangan bola, barulah kami bisa mengalahkan siapa pun."
Di babak 16 besar, tim DFB akan menghadapi tim peringkat ketiga dari grup lain pada Senin mendatang. Lawannya belum ditentukan, namun opsi yang paling mungkin saat ini adalah Paraguay. Di babak 16 besar, kemungkinan akan terjadi pertandingan seru melawan Prancis.
- AFP
Jerman lolos sebagai juara grup: Klasemen akhir Grup E Piala Dunia
Tempat
Negara
Pertandingan
Gol
Poin
1
Jerman
3
10:4
6
2
Pantai Gading
3
4:2
6
3
Ekuador
3
2:2
4
4
Curacao
3
1:9
1