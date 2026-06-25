"Itu terlalu berlebihan bagi saya": Julian Nagelsmann langsung membantah tuduhan tersebut setelah kekalahan Jerman melawan Ekuador

Dalam proses terciptanya gol Leroy Sané pada menit ke-2, Aleksandar Pavlovic sempat mengenai kepala Pedro Vite dari Ekuador dengan tendangan kaki yang sangat tinggi, namun wasit Tori Penso tidak meniup peluit untuk menyatakan pelanggaran dan VAR pun tidak turun tangan – sebuah keputusan yang, antara lain, mengejutkan mantan wasit Bundesliga Lutz Wagner.

Sementara itu, menanggapi insiden kontroversial lainnya, Nagelsmann berbicara tentang “keadilan yang seimbang” sambil mengingat penalti untuk Jerman yang dibatalkan setelah intervensi VAR di awal babak kedua: “Saya tidak berpikir pemain itu harus terbaring di lapangan selama dua menit. Bagi saya, itu bukanlah keputusan yang jelas-jelas salah.”

Setelah pelanggaran yang dipertanyakan terhadap Kai Havertz di kotak penalti, Penso awalnya menunjuk titik penalti. Namun, setelah meninjau tayangan video, ia merevisi keputusannya karena serangan Jerman yang berujung pada dugaan penalti tersebut dipicu oleh pelanggaran yang dilakukan Sané terhadap Vite di garis tengah. Pemain asal Ekuador itu terjatuh dengan cara yang terkesan berlebihan.