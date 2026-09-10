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'Itu tendangan yang bagus!' - Alexis Mac Allister melontarkan peringatan berani soal trofi Liga Champions setelah gol roket di Anfield
Mac Allister bawa Liverpool raih kemenangan comeback
Liverpool memulai kampanye Liga Champions 2026-27 mereka dengan kemenangan comeback 2-1 yang mengesankan atas Atletico Madrid di Anfield. Liverpool bangkit setelah kebobolan pada menit ke-17 lewat Marcos Llorente, dengan Dominik Szoboszlai menyamakan kedudukan sebelum Alexis Mac Allister mencetak gol penentu yang berkesan pada babak kedua.
Pergerakan cerdas Rio Ngumoha di ruang antarlini membuka peluang itu, memungkinkan Mac Allister melepaskan tembakan keras dari jarak 20 yard yang bersarang mulus di sisi dalam tiang gawang.
Kemenangan itu memberi manajer Andoni Iraola awal yang manis di fase liga Eropa yang baru.
- AFP
Gelandang Argentina memuji timing dan dukungan penonton di Anfield
Berbicara setelah peluit akhir, Mac Allister mengungkapkan kepuasan besar atas eksekusi taktik tim dan respons psikologis setelah sempat tertinggal. Ia menyoroti krusialnya timing gol-gol Liverpool di kedua sisi jeda pertandingan.
Pemenang Piala Dunia itu memuji dukungan penuh publik Anfield yang mendorong tim melaju pada momen-momen krusial pertandingan.
"Saya menyukai mentalitasnya," kata Mac Allister. "Kami menunjukkan hasrat, kami membuat para suporter berada di belakang kami dan itu sangat penting ketika Anda bermain di Anfield. Itulah yang kami inginkan dan saya pikir ini adalah langkah yang sangat positif bagi kami."
Gol penentu mencerminkan kualitas dan keyakinan tim
Merefleksikan tekniknya yang menentukan kemenangan dalam laga itu, Mac Allister mengakui ia langsung merasa percaya diri saat melepaskan tembakan dari jarak jauh. Pemain berusia 27 tahun itu menegaskan bahwa momen-momen kualitas individu harus melayani ambisi kolektif skuad yang lebih besar.
Ia mengakui bahwa kelengahan awal dalam bertahan dengan cepat diperbaiki lewat periode dominan dalam penguasaan bola dan pressing.
"Itu tembakan yang bagus," kata Mac Allister. "Biasanya ketika saya berada di posisi seperti itu, saya suka menembak. Saya senang karena saya suka mencetak gol. Hari ini, itu gol yang bagus dan penting untuk tim."
- Crystal Pix
Ekspektasi tinggi dipasang untuk kampanye Eropa
Menatap sisa turnamen, Mac Allister menegaskan bahwa Liverpool memiliki kualitas dan tekad yang dibutuhkan untuk memburu trofi. Namun, ia menekankan bahwa setiap pemain harus tetap sepenuhnya sejalan demi memenuhi ekspektasi besar yang mengelilingi klub.
Tim asuhan Andoni Iraola kini mengalihkan fokus mereka ke lawatan Eropa bulan depan untuk menghadapi klub Austria, LASK.
"Kami punya tim yang luar biasa," tutup Mac Allister. "Kami punya kualitas, kami punya hasrat, dan kami punya semua yang dibutuhkan untuk meraih kesuksesan. Kami akan mencoba, kami akan bekerja keras, dan semoga kami bisa meraih beberapa trofi."
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