Liverpool memulai kampanye Liga Champions 2026-27 mereka dengan kemenangan comeback 2-1 yang mengesankan atas Atletico Madrid di Anfield. Liverpool bangkit setelah kebobolan pada menit ke-17 lewat Marcos Llorente, dengan Dominik Szoboszlai menyamakan kedudukan sebelum Alexis Mac Allister mencetak gol penentu yang berkesan pada babak kedua.

Pergerakan cerdas Rio Ngumoha di ruang antarlini membuka peluang itu, memungkinkan Mac Allister melepaskan tembakan keras dari jarak 20 yard yang bersarang mulus di sisi dalam tiang gawang.

Kemenangan itu memberi manajer Andoni Iraola awal yang manis di fase liga Eropa yang baru.