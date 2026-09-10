Atalanta bergerak cepat untuk mengamankan Rowe, dengan tujuan membangun kembali lini serang mereka setelah kepergian Ademola Lookman ke Atletico Madrid. Meski mencari saran dari penyerang internasional Nigeria itu, sang penyerang menjauhkan diri dari perbandingan langsung.

Ia menjelaskan, "Terkait Lookman, saya rasa dia pemain hebat dan saya bertemu dengannya saat liburan musim panas ini dan kami sempat sedikit berbincang. Dia hanya mengatakan hal-hal baik tentang klub, yang memberi saya motivasi lebih besar bahkan sebelum kesepakatan mulai terjadi. Saya benar-benar sangat yakin sejak sebelumnya. Soal di lapangan, dia punya kualitasnya sendiri, saya punya kualitas saya sendiri, kami adalah pemain yang berbeda, kami adalah orang yang berbeda, jadi saya menantikan untuk membawa kualitas dan kontribusi saya sendiri kepada tim untuk membantu kami mencapai target kami musim ini."