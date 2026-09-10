Getty Images Sport
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'Itu sudah menjadi impian saya' - Rowe bidik panggilan ke timnas Inggris setelah merampungkan transfer ke Atalanta
Mimpi seumur hidup bersama tim nasional
Rowe menuntaskan kepindahan yang menyita perhatian publik dari Bologna ke Atalanta pada akhir bursa transfer musim panas dalam kesepakatan yang dilaporkan bernilai €40 juta. Berbicara dalam konferensi pers perkenalannya pada Kamis, winger itu menegaskan bahwa menembus tim nasional adalah motivasi utamanya. Ketika ditanya apakah pemanggilan ke tim nasional ada dalam pikirannya, Rowe menjawab, "100%. Itu sudah menjadi impian saya sejak saya masih anak kecil. Anda harus mengambil langkah yang tepat dalam karier Anda untuk mencapai target-target ini. Atalanta adalah klub yang telah meraih banyak kesuksesan di kompetisi Eropa dalam beberapa tahun terakhir dan itu juga membuat keputusan untuk datang ke sini menjadi mudah."
- Getty Images Sport
Menempa jalannya sendiri
Atalanta bergerak cepat untuk mengamankan Rowe, dengan tujuan membangun kembali lini serang mereka setelah kepergian Ademola Lookman ke Atletico Madrid. Meski mencari saran dari penyerang internasional Nigeria itu, sang penyerang menjauhkan diri dari perbandingan langsung.
Ia menjelaskan, "Terkait Lookman, saya rasa dia pemain hebat dan saya bertemu dengannya saat liburan musim panas ini dan kami sempat sedikit berbincang. Dia hanya mengatakan hal-hal baik tentang klub, yang memberi saya motivasi lebih besar bahkan sebelum kesepakatan mulai terjadi. Saya benar-benar sangat yakin sejak sebelumnya. Soal di lapangan, dia punya kualitasnya sendiri, saya punya kualitas saya sendiri, kami adalah pemain yang berbeda, kami adalah orang yang berbeda, jadi saya menantikan untuk membawa kualitas dan kontribusi saya sendiri kepada tim untuk membantu kami mencapai target kami musim ini."
Bekerja di bawah Maurizio Sarri
Di luar ambisinya di level internasional, Rowe menyoroti pengaruh pelatih kepala Maurizio Sarri sebagai faktor utama di balik keputusannya pindah ke Bergamo. Winger tersebut menolak terlibat dalam pembahasan mengenai rumor benturan kepribadian saat hengkang dari Bologna, dan memilih untuk menatap ke depan.
Ia menyatakan, "Sarri adalah pelatih hebat. Dia punya banyak pengalaman dan dihormati dalam sepakbola, dia telah meraih banyak hal. Ide-idenya juga sangat bagus, jadi saya percaya bahwa saya bisa melakukan hal-hal baik di bawah pengaruhnya. Jadi saya menantikan untuk melihat apa yang bisa terjadi musim ini dan di masa depan."
- AFP
Apa langkah selanjutnya untuk Rowe?
Sang penyerang kini akan fokus beradaptasi dengan sistem taktik Sarri di Atalanta menjelang laga Serie A dan Liga Champions yang akan datang. Jika Rowe mampu mengulang performa sebelumnya dan tampil konsisten di panggung Eropa, mimpi masa kecilnya untuk meraih penampilan senior pertamanya bersama Inggris bisa segera menjadi kenyataan.
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