Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Itu sepenuhnya keputusan pribadinya" - bos Argentina Claudio Tapia memberikan kabar terbaru tentang masa depan Lionel Messi di Copa America 2028
Tanpa tekanan dari AFA
Asosiasi Sepak Bola Argentina siap memberi Messi waktu sebanyak yang ia butuhkan untuk memutuskan masa depannya di level internasional setelah berakhirnya Piala Dunia 2026, ketika Argentina mencapai final sebelum menelan kekalahan tipis 1-0 pada babak perpanjangan waktu dari Spanyol berkat gol Ferran Torres. Setelah memimpin negaranya melewati siklus turnamen berat lainnya, penyerang berusia 39 tahun itu masih belum mengonfirmasi apakah ia berniat tampil pada edisi Copa America berikutnya.
Berbicara kepada TyC Sports mengenai kemungkinan playmaker veteran itu tampil di turnamen 2028, Tapia menegaskan bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan sang pemain. "Itu sepenuhnya keputusan pribadinya sendiri," kata Tapia saat ditanya apakah Messi akan bermain di Copa América 2028.
- Getty Images Sport
Merefleksikan warisan Piala Dunia
Pengaruh Messi tetap tak tertandingi, setelah menjadi sosok kunci tim dalam kampanye Piala Dunia 2026 mereka baru-baru ini, ketika ia mencatatkan delapan gol dan empat assist yang luar biasa untuk mengantar Argentina ke final. Tapia pun cepat memuji kualitas sang penyerang yang tetap bertahan serta kepemimpinan yang ia bawa ke ruang ganti, terlepas dari usianya.
"Saya menikmati melihatnya di lapangan; dia adalah panji bagi Piala Dunia ini, sama seperti yang selalu ia lakukan di setiap kompetisi yang dimainkannya. Dia harus merasakannya seperti itu. Pada 2022, kami tidak tahu apakah dia akan bermain pada 2026. Dia mengatakan bahwa dia menjalaninya 'satu pertandingan demi satu pertandingan' dan kami melihatnya dalam performa terbaiknya, kalau bukan yang terbaik," tambah Tapia.
Karier internasional yang memecahkan rekor
Resume kapten Inter Miami bersama Argentina benar-benar luar biasa, setelah sudah mengamankan gelar Copa America 2021 dan 2024 serta trofi Piala Dunia 2022. Dengan rekor 207 penampilan untuk Argentina dan 125 gol yang menakjubkan dalam rentang 21 tahun, Messi telah mengukuhkan statusnya sebagai pemain terhebat dalam sejarah negara Amerika Selatan tersebut.
Terlepas dari penurunan fisik alami yang datang saat mendekati usia 40 tahun, kecemerlangan teknik Messi terus membuatnya menjadi nama pertama dalam susunan tim. MVP Piala Dunia 2022 itu telah menyesuaikan permainannya agar sesuai dengan statusnya sebagai veteran, tetapi kemampuannya untuk menghadirkan momen penentu kemenangan tetap utuh.
- Getty Images Sport
Bab-bab terakhir ikon nasional
Saat dunia sepakbola menunggu jawaban yang pasti, Tapia mendesak warga Argentina untuk sekadar menikmati waktu yang masih dimiliki Messi di lapangan. Fokusnya tetap pada kebahagiaan yang ia bawa ke dalam permainan, bukan pada urusan teknis skuad turnamen di masa depan. Presiden AFA itu meyakini bahwa hal terpenting adalah Messi merasa nyaman dan termotivasi untuk terus mewakili seragam biru-putih di panggung internasional.
"Kita harus bangga kepadanya," kata Tapia tentang kapten Inter Miami itu. "Semoga dia terus menikmati bermain sepakbola, semoga kita menikmati menyaksikannya, dan semoga dia mengambil keputusan yang menurutnya tepat."
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami