Asosiasi Sepak Bola Argentina siap memberi Messi waktu sebanyak yang ia butuhkan untuk memutuskan masa depannya di level internasional setelah berakhirnya Piala Dunia 2026, ketika Argentina mencapai final sebelum menelan kekalahan tipis 1-0 pada babak perpanjangan waktu dari Spanyol berkat gol Ferran Torres. Setelah memimpin negaranya melewati siklus turnamen berat lainnya, penyerang berusia 39 tahun itu masih belum mengonfirmasi apakah ia berniat tampil pada edisi Copa America berikutnya.

Berbicara kepada TyC Sports mengenai kemungkinan playmaker veteran itu tampil di turnamen 2028, Tapia menegaskan bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan sang pemain. "Itu sepenuhnya keputusan pribadinya sendiri," kata Tapia saat ditanya apakah Messi akan bermain di Copa América 2028.