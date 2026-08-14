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'Itu sepadan' - Davide Frattesi buka suara soal kepulangannya ke Lazio setelah menuntaskan kepindahan pinjaman dari Inter
Pulang kampung yang penuh makna bagi sang gelandang
Frattesi secara resmi telah diperkenalkan sebagai pemain Lazio, menandai kepulangan yang signifikan bagi gelandang 24 tahun yang tumbuh besar di kawasan Giustiniana, Roma. Transfer ini mengakhiri periode singkat ketidakpastian setelah kendala administratif kecil sempat menghambat proses tersebut.
Merefleksikan tahap akhir proses negosiasi, Frattesi berbicara terus terang tentang emosi yang terlibat dalam transfer ini. "Saya menjalaninya dengan baik. Ketika hari-hari seperti ini terjadi, Anda maju-mundur, tetapi itu adalah penantian yang dijalani dengan hasrat. Itu melelahkan, tetapi indah: semuanya sepadan," jelasnya kepada saluran media resmi klub.
Ia menambahkan: "Ketika saya tiba, saya mengenali jalan-jalan yang saya lewati saat kecil, ketika saya berlatih di Giustiniana. Saya kembali dengan rasa tanggung jawab yang berbeda dan kedewasaan yang lebih besar. Saya pikir waktunya telah tiba untuk memikul tanggung jawab penting, dan saya sangat senang melakukannya."
- Getty
Rincian finansial di balik kesepakatan itu
Lazio telah mengamankan Frattesi dengan status pinjaman berbayar senilai €5 juta, sebuah investasi signifikan untuk masa tinggal sementara. Selain itu, kontrak tersebut mencakup opsi pembelian permanen sebesar €10 juta, beserta bonus tambahan yang terkait performa. Inter juga melindungi kepentingan jangka panjang mereka dengan memasukkan klausul penjualan sebesar 50% atas keuntungan modal apa pun yang dihasilkan dari transfer sang pemain berikutnya.
Transfer ini menjadi awal baru bagi Frattesi setelah masa kebersamaannya di San Siro yang ditandai oleh kilasan performa brilian, tetapi peluang menjadi starter yang terbatas. Meski persaingan memperebutkan tempat di Milan ketat, gelandang itu tetap menjadi sosok populer di kalangan pendukung Inter. Namun, daya tarik untuk menjadi pilar utama dalam skuad Lazio racikan baru Gennaro Gattuso terbukti terlalu kuat untuk ditolak.
Merasa menjadi bagian penting dari proyek Biancocelesti
Salah satu faktor pendorong utama di balik keputusan Frattesi adalah keinginan untuk mendapatkan waktu bermain yang konsisten dan rasa penting di dalam skuad. "Bahkan di Inter saya sudah menjalin hubungan yang baik dengan para suporter, meski jarang bermain. Ada pasang surut, tetapi kami selalu akur. Keterlibatan dari para penggemar Lazio ini sangat menyenangkan bagi saya. Saya perlu kembali merasa menjadi pusat sebuah proyek: sambutan ini sangat memompa saya," aku gelandang itu.
Pemain internasional Italia itu menyadari bahwa kembali ke kota asalnya membawa tingkat ekspektasi yang lebih tinggi, baik dari media maupun para pendukung. Ia tampak siap menyambut tekanan ini, dengan melihatnya sebagai perkembangan yang wajar dalam perjalanan profesionalnya.
"Saya kembali dengan tanggung jawab yang berbeda dan dengan kematangan yang lebih besar. Saya rasa waktunya sudah tiba bagi saya untuk memikul tanggung jawab penting dan saya melakukannya dengan sangat senang hati," tambahnya.
- Getty Images
Mengatasi kekecewaan masa lalu untuk mengamankan kepindahan
Kepindahan ke Lazio bukan perkembangan yang tiba-tiba, karena Frattesi mengungkapkan bahwa kedua klub sebelumnya sudah sempat berdiskusi. "Kami sudah cukup dekat pada Januari, lalu karena serangkaian alasan kami tidak bisa menuntaskannya. Kali ini mereka memberi tahu saya beberapa hari lalu: hanya ada waktu untuk memutuskan dan menyelesaikan dokumen. Saya tidak punya banyak keraguan," katanya.
Menjelang musim Serie A, Frattesi akan berupaya untuk cepat beradaptasi dengan skuad dan membuktikan nilainya kepada para pendukung setia Lazio. Kedatangannya memberi tim kehadiran yang dinamis di lini tengah, mampu berkontribusi baik dalam bertahan maupun menyerang.
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