Frattesi secara resmi telah diperkenalkan sebagai pemain Lazio, menandai kepulangan yang signifikan bagi gelandang 24 tahun yang tumbuh besar di kawasan Giustiniana, Roma. Transfer ini mengakhiri periode singkat ketidakpastian setelah kendala administratif kecil sempat menghambat proses tersebut.

Merefleksikan tahap akhir proses negosiasi, Frattesi berbicara terus terang tentang emosi yang terlibat dalam transfer ini. "Saya menjalaninya dengan baik. Ketika hari-hari seperti ini terjadi, Anda maju-mundur, tetapi itu adalah penantian yang dijalani dengan hasrat. Itu melelahkan, tetapi indah: semuanya sepadan," jelasnya kepada saluran media resmi klub.

Ia menambahkan: "Ketika saya tiba, saya mengenali jalan-jalan yang saya lewati saat kecil, ketika saya berlatih di Giustiniana. Saya kembali dengan rasa tanggung jawab yang berbeda dan kedewasaan yang lebih besar. Saya pikir waktunya telah tiba untuk memikul tanggung jawab penting, dan saya sangat senang melakukannya."