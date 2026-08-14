Frattesi resmi diperkenalkan sebagai pemain Lazio, menandai kepulangan penting bagi gelandang 24 tahun itu yang tumbuh besar di kawasan Giustiniana, Roma. Transfer ini mengakhiri periode singkat ketidakpastian setelah penundaan birokrasi kecil yang sempat menghambat prosesnya.

Merefleksikan tahap akhir proses negosiasi, Frattesi berbicara secara terbuka tentang emosi yang terlibat dalam transfer tersebut. "Saya menjalaninya dengan baik. Ketika hari-hari seperti ini terjadi, Anda maju mundur, tetapi itu adalah penantian yang dijalani dengan hasrat. Itu melelahkan, tetapi indah: itu sepadan," jelasnya kepada kanal media resmi klub.

Ia menambahkan: "Ketika saya tiba, saya mengenali jalan-jalan yang saya lewati saat kecil, ketika saya berlatih di Giustiniana. Saya kembali dengan rasa tanggung jawab yang berbeda dan kedewasaan yang lebih besar. Saya pikir waktunya telah tiba untuk memikul tanggung jawab penting, dan saya sangat senang melakukannya."