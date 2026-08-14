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'Itu sepadan' - Davide Frattesi buka suara soal kembali ke Lazio setelah menuntaskan kepindahan pinjaman dari Inter
Kepulangan penuh nostalgia bagi sang gelandang
Frattesi resmi diperkenalkan sebagai pemain Lazio, menandai kepulangan penting bagi gelandang 24 tahun itu yang tumbuh besar di kawasan Giustiniana, Roma. Transfer ini mengakhiri periode singkat ketidakpastian setelah penundaan birokrasi kecil yang sempat menghambat prosesnya.
Merefleksikan tahap akhir proses negosiasi, Frattesi berbicara secara terbuka tentang emosi yang terlibat dalam transfer tersebut. "Saya menjalaninya dengan baik. Ketika hari-hari seperti ini terjadi, Anda maju mundur, tetapi itu adalah penantian yang dijalani dengan hasrat. Itu melelahkan, tetapi indah: itu sepadan," jelasnya kepada kanal media resmi klub.
Ia menambahkan: "Ketika saya tiba, saya mengenali jalan-jalan yang saya lewati saat kecil, ketika saya berlatih di Giustiniana. Saya kembali dengan rasa tanggung jawab yang berbeda dan kedewasaan yang lebih besar. Saya pikir waktunya telah tiba untuk memikul tanggung jawab penting, dan saya sangat senang melakukannya."
- Getty
Detail finansial di balik kesepakatan itu
Lazio telah mengamankan Frattesi dengan status pinjaman berbayar senilai €5 juta, yang menjadi investasi signifikan untuk masa tinggal sementara. Selain itu, kontrak tersebut mencakup opsi pembelian permanen senilai €10 juta, beserta bonus tambahan yang terkait performa. Inter juga melindungi kepentingan jangka panjangnya dengan memasukkan klausul penjualan sebesar 50% dari keuntungan modal apa pun yang dihasilkan dari kepindahan pemain itu berikutnya.
Transfer ini menjadi awal baru bagi Frattesi setelah masa baktinya di San Siro yang ditandai kilasan kualitas, tetapi peluang tampil sebagai starter terbatas. Terlepas dari ketatnya persaingan untuk mendapatkan tempat di Milan, gelandang itu tetap menjadi sosok populer di kalangan pendukung Inter. Namun, daya tarik untuk menjadi pilar utama dalam Lazio racikan baru Gennaro Gattuso terbukti terlalu kuat untuk ditolak.
Merasa menjadi bagian sentral dari proyek Biancocelesti
Salah satu faktor pendorong utama di balik keputusan Frattesi adalah keinginan untuk mendapatkan waktu bermain yang konsisten dan rasa penting di dalam skuad. "Bahkan di Inter saya sudah menjalin hubungan yang baik dengan para suporter, meski jarang bermain. Ada naik dan turun, tetapi kami selalu akur. Keterlibatan dari para penggemar Lazio ini sangat menyenangkan bagi saya. Saya perlu merasa kembali menjadi pusat sebuah proyek: sambutan ini sangat memompa semangat saya," aku gelandang itu.
Pemain tim nasional Italia itu menyadari bahwa kembali ke kota asalnya membawa tingkat ekspektasi yang lebih tinggi, baik dari media maupun para pendukung. Ia tampak siap menyambut tekanan ini, dengan melihatnya sebagai perkembangan alami dalam pengembangan profesionalnya.
"Saya kembali dengan tanggung jawab yang berbeda dan dengan kematangan yang lebih besar. Saya pikir waktunya telah tiba bagi saya untuk memikul tanggung jawab penting dan saya melakukannya dengan sangat senang," tambahnya.
- Getty Images
Mengatasi kekecewaan masa lalu demi mengamankan kepindahan
Kepindahan ke Lazio bukanlah perkembangan yang tiba-tiba, karena Frattesi mengungkapkan bahwa klub-klub tersebut sebelumnya sudah berdiskusi. "Kami sempat sangat dekat pada Januari, lalu karena serangkaian alasan kami tidak bisa menuntaskannya. Kali ini mereka memberi tahu saya beberapa hari lalu: hanya ada waktu untuk memutuskan dan membereskan dokumen. Saya tidak punya banyak keraguan," ujarnya.
Menjelang musim Serie A, Frattesi akan berusaha cepat beradaptasi ke dalam skuad dan membuktikan nilainya kepada para pendukung setia Lazio. Kedatangannya memberi tim kehadiran yang dinamis di lini tengah, mampu berkontribusi baik dalam bertahan maupun menyerang.
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