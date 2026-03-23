"Itu semua omong kosong!" - Jurgen Klopp yang sudah muak menyebut rumor tentang Real Madrid ditulis oleh "orang-orang bodoh", namun mantan manajer Liverpool itu mengakui bahwa kariernya sebagai pelatih "belum sepenuhnya berakhir"
Menutup jalur ke Madrid
Klopp, yang kontraknya sebagai Kepala Sepak Bola Global berlaku hingga 2029, memanfaatkan sesi tanya jawab dengan media baru-baru ini di Ismaning untuk dengan tegas membantah adanya kontak apa pun dengan klub pemegang rekor gelar juara Eropa tersebut. Ketika ditanya mengenai spekulasi yang terus beredar terkait Santiago Bernabeu, pria berusia 58 tahun itu tidak segan-segan. Ia menyatakan secara lengkap: "Itu ditulis oleh orang-orang bodoh yang sama. Itu semua hanya omong kosong. Mereka belum pernah menelepon saya sekali pun, tidak satupun kali. Dan mereka juga belum menelepon agen saya."
Membiarkan pintu terbuka
Meskipun telah mengambil jarak dari tekanan sehari-hari dalam manajemen sepak bola untuk bergabung dengan jaringan multi-klub, ia mengakui bahwa kembalinya ke pinggir lapangan masih merupakan kemungkinan yang nyata. Pelatih asal Jerman ini menikmati masa istirahatnya, namun merasa kariernya di dunia sepak bola belum sepenuhnya berakhir. "Memang, usia saya sudah cukup lanjut untuk ukuran kehidupan pada umumnya, tapi sebagai pelatih, saya belum sepenuhnya pensiun. Saya belum mencapai usia pensiun," jelasnya. "Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di tahun-tahun mendatang. Namun, belum ada rencana apa pun terkait hal itu."
Mengabaikan pembicaraan tentang tim nasional
Selama acara perkenalan resmi tim penyiaran Magenta TV untuk Piala Dunia mendatang, pembicaraan pun secara alami beralih ke tim nasional. Dengan Julian Nagelsmann yang bersiap memimpin tim nasional, para wartawan menanyakan apakah hasil mengecewakan di turnamen musim panas nanti bisa membuka peluang bagi pergantian pelatih. Namun, ia dengan cepat mematahkan spekulasi tentang kemungkinan dirinya mengambil alih tim. "Saat ini, saya jelas sama sekali tidak memikirkan hal itu, dan untungnya tidak ada alasan untuk melakukannya," katanya, menunjukkan dukungan yang kuat terhadap susunan tim saat ini dan menegaskan kembali komitmennya terhadap tugas-tugas eksekutifnya.
Dukungan penuh dari pihak atas
Sikap tegasnya untuk tetap menjabat di posisinya saat ini sejalan sepenuhnya dengan pandangan jajaran pimpinan klub. Oliver Mintzlaff telah berkali-kali membantah rumor kepergiannya secara terbuka, memastikan semua orang tahu bahwa organisasi memandang kemitraan mereka sebagai komitmen jangka panjang. Saat berbicara mengenai hal ini sebelumnya, sang direktur utama menyatakan: "Itu omong kosong belaka dan benar-benar dibuat-buat. Sebaliknya: kami sangat puas dengan kinerja Klopp." Dengan sisa kontrak tiga tahun, tampaknya ruang direksi akan menjadi tempatnya untuk waktu yang akan datang.