Tim Weah memahami peran atlet dalam masyarakat modern, terutama karena peran tersebut sebenarnya tidak terlalu modern. Peran itu cukup mendasar, dan tugasnya tidak pernah berubah. Mungkin tidak akan pernah berubah. Selama berabad-abad, orang-orang seperti Weah selalu dibutuhkan dalam masyarakat. Mereka dibutuhkan untuk menghibur.

"Pada dasarnya itulah kami," kata Weah kepada GOAL. "Saya selalu mengatakan bahwa jika Anda membawa zaman modern ini dan membawanya kembali ke masa Kekaisaran Romawi, kami akan menjadi para penghibur. Saat ini, kami sedang tampil."

Weah adalah seorang penampil, ya, dan pertunjukan terpenting dalam kariernya ada di depan mata. Piala Dunia akan datang ke negara asalnya. Dia tak akan pernah tampil di panggung yang lebih besar. Mata dunia akan tertuju pada bintang berusia 26 tahun ini dan rekan-rekannya di tim nasional pria AS saat mereka melangkah ke Colosseum Romawi modern mereka untuk menyuguhkan pertunjukan bagi massa.

Akan tiba waktunya, bagaimanapun, ketika penampilan-penampilan itu berakhir. Pada kenyataannya, penampilan itu hanya berlangsung 90 menit saja. Waktu sebagai seorang penampil di level ini terbatas. Mungkin tidak seketat mereka yang bertarung di Roma bertahun-tahun yang lalu, tapi tetap saja terbatas. Itulah mengapa, sepanjang wawancara dengan GOAL, Weah baik menerima maupun menentang gagasan menjadi seorang penampil. Itu tidak bisa menjadi segalanya yang bisa dia lakukan, kan?

Di mata Weah, ada peran lain yang bisa ia mainkan. Rekan setim, teman, dan anak adalah yang teratas dalam daftar. Begitu pula menjadi panutan dan duta. Pemilik klub, musisi, seniman, duta — daftarnya terus berlanjut. Weah tertarik pada semuanya. Ia bukanlah orang yang puas hanya ditempatkan dalam satu kotak tertentu, bahkan saat pertandingan-pertandingan terbesar dalam hidupnya semakin mendekat.

Namun, ada satu peran khusus yang belakangan ini sering dipikirkan Weah: sebagai pencerita. Itulah sebabnya, bahkan sekarang, di tengah segala sesuatunya, ia bertanya-tanya seperti apa kisahnya nanti, dan bagaimana bentuknya setelah semua ini berakhir. Itulah sebabnya ia mencari cerita-cerita lain dan berusaha memasukkan sebanyak mungkin elemen ke dalam bagian-bagian dari ceritanya sendiri. Dan, pada akhirnya, itulah alasan ia melakukan semua ini: untuk memiliki kisah-kisah yang layak dikenang dengan bangga.

"Semua ini adalah bagian dari kisahku," katanya. "Ketika aku tua nanti, aku akan bisa berbagi semua pengalamanku dengan anak-anak dan cucu-cucuku. Itulah mengapa aku menjalani hidup ini, dan itulah mengapa aku melewati semua ujian dan cobaan ini, semua momen indah ini, semua negara yang berbeda ini, semua budaya ini: untuk berbagi dengan anak-anak dan cucu-cucuku di masa depan.

"Aku pikir itulah hal yang indah dari pengalaman ini: ini bukan hanya tentang olahraga. Ini juga tentang hidup, dan aku masih mencoba memahami itu. Aku berharap bisa mengunjungi lebih banyak tempat, belajar lebih banyak hal, dan terhubung dengan lebih banyak orang, sehingga aku akan memiliki cerita untuk ditinggalkan bagi anak-anakku yang lebih muda ketika aku sudah tidak ada di sini."

Namun, Weah masih di sini. Kisahnya masih berlanjut, dan dia masih mencari tahu peran-peran berbeda yang akan dia mainkan menjelang bab terbesar dalam hidupnya.