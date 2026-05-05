Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

"Itu semua adalah bagian dari kisah hidupku" - Duta Besar, seniman, dan bintang Tim Nasional Sepak Bola Pria AS (USMNT) Tim Weah siap memainkan perannya menjelang Piala Dunia yang akan digelar di tanah air

Tim Weah selalu lebih dari sekadar seorang pesepakbola. Ia berbincang dengan GOAL mengenai seni, identitas, seni bercerita, dan peran yang ingin ia mainkan di Piala Dunia yang digelar di negaranya sendiri.

Tim Weah memahami peran atlet dalam masyarakat modern, terutama karena peran tersebut sebenarnya tidak terlalu modern. Peran itu cukup mendasar, dan tugasnya tidak pernah berubah. Mungkin tidak akan pernah berubah. Selama berabad-abad, orang-orang seperti Weah selalu dibutuhkan dalam masyarakat. Mereka dibutuhkan untuk menghibur.

"Pada dasarnya itulah kami," kata Weah kepada GOAL. "Saya selalu mengatakan bahwa jika Anda membawa zaman modern ini dan membawanya kembali ke masa Kekaisaran Romawi, kami akan menjadi para penghibur. Saat ini, kami sedang tampil."

Weah adalah seorang penampil, ya, dan pertunjukan terpenting dalam kariernya ada di depan mata. Piala Dunia akan datang ke negara asalnya. Dia tak akan pernah tampil di panggung yang lebih besar. Mata dunia akan tertuju pada bintang berusia 26 tahun ini dan rekan-rekannya di tim nasional pria AS saat mereka melangkah ke Colosseum Romawi modern mereka untuk menyuguhkan pertunjukan bagi massa.

Akan tiba waktunya, bagaimanapun, ketika penampilan-penampilan itu berakhir. Pada kenyataannya, penampilan itu hanya berlangsung 90 menit saja. Waktu sebagai seorang penampil di level ini terbatas. Mungkin tidak seketat mereka yang bertarung di Roma bertahun-tahun yang lalu, tapi tetap saja terbatas. Itulah mengapa, sepanjang wawancara dengan GOAL, Weah baik menerima maupun menentang gagasan menjadi seorang penampil. Itu tidak bisa menjadi segalanya yang bisa dia lakukan, kan?

Di mata Weah, ada peran lain yang bisa ia mainkan. Rekan setim, teman, dan anak adalah yang teratas dalam daftar. Begitu pula menjadi panutan dan duta. Pemilik klub, musisi, seniman, duta — daftarnya terus berlanjut. Weah tertarik pada semuanya. Ia bukanlah orang yang puas hanya ditempatkan dalam satu kotak tertentu, bahkan saat pertandingan-pertandingan terbesar dalam hidupnya semakin mendekat.

Namun, ada satu peran khusus yang belakangan ini sering dipikirkan Weah: sebagai pencerita. Itulah sebabnya, bahkan sekarang, di tengah segala sesuatunya, ia bertanya-tanya seperti apa kisahnya nanti, dan bagaimana bentuknya setelah semua ini berakhir. Itulah sebabnya ia mencari cerita-cerita lain dan berusaha memasukkan sebanyak mungkin elemen ke dalam bagian-bagian dari ceritanya sendiri. Dan, pada akhirnya, itulah alasan ia melakukan semua ini: untuk memiliki kisah-kisah yang layak dikenang dengan bangga.

"Semua ini adalah bagian dari kisahku," katanya. "Ketika aku tua nanti, aku akan bisa berbagi semua pengalamanku dengan anak-anak dan cucu-cucuku. Itulah mengapa aku menjalani hidup ini, dan itulah mengapa aku melewati semua ujian dan cobaan ini, semua momen indah ini, semua negara yang berbeda ini, semua budaya ini: untuk berbagi dengan anak-anak dan cucu-cucuku di masa depan.

"Aku pikir itulah hal yang indah dari pengalaman ini: ini bukan hanya tentang olahraga. Ini juga tentang hidup, dan aku masih mencoba memahami itu. Aku berharap bisa mengunjungi lebih banyak tempat, belajar lebih banyak hal, dan terhubung dengan lebih banyak orang, sehingga aku akan memiliki cerita untuk ditinggalkan bagi anak-anakku yang lebih muda ketika aku sudah tidak ada di sini."

Namun, Weah masih di sini. Kisahnya masih berlanjut, dan dia masih mencari tahu peran-peran berbeda yang akan dia mainkan menjelang bab terbesar dalam hidupnya.

    Duta Besar

    Selama bertahun-tahun, orang-orang telah mendiskusikan dan menganalisis apa arti Piala Dunia yang akan datang bagi sepak bola Amerika. Tak banyak orang yang lebih tepat untuk menjawab pertanyaan itu selain Weah. Hal itu karena, dalam beberapa hal, ia adalah representasi sempurna dari sepak bola Amerika.

    Ia adalah putra dari seorang legenda sepak bola Liberia yang kemudian memimpin negaranya. Ia juga putra dari seorang perawat Jamaika yang telah menghabiskan masa dewasanya memperjuangkan mereka yang kurang beruntung. Ia menghabiskan sebagian masa kecilnya di New York dan Florida, fasih berbahasa asing, dan pernah tinggal di Paris, Glasgow, Lille, Turin, serta Marseille selama karier bermainnya. Apa yang lebih Amerika dari itu?

    Ternyata, tidak banyak. Dan Tim Nasional AS (USMNT) adalah representasi dari hal itu. Ini adalah campuran orang-orang dari berbagai negara bagian dan latar belakang yang berbeda. Beberapa di antaranya tumbuh besar di AS, sementara yang lain menemukan AS pada titik-titik berbeda dalam hidup mereka. Weah memiliki pengalaman dengan mereka semua. Dia juga memiliki pengalamannya sendiri.

    "Di mana pun saya pergi, saya selalu mengambil sedikit sesuatu dari tempat-tempat itu," katanya. "Yang paling penting, yang saya ambil dari tempat-tempat itu adalah cinta saya terhadap orang-orang secara umum dan terhadap dunia. Saya pikir bisa bepergian, melihat tempat-tempat berbeda, dan terhubung dengan budaya serta tradisi yang berbeda adalah hal yang saya lakukan sejak kecil. Di New York, Anda bisa merasakan sedikit dari segala hal."

    Itulah yang dijanjikan musim panas ini: sedikit dari segalanya. Bukan hanya bagi Weah, tetapi bagi semua orang yang terlibat dalam Piala Dunia ini. Dalam keadaan normal, Piala Dunia itu kacau dan gila. Mereka juga mungkin merupakan pameran kemanusiaan terbesar yang bisa Anda buat. Semua itu akan berlangsung di Amerika Utara musim panas ini untuk turnamen terbesar yang pernah ada, dalam hal ukuran, skala, dan cakupan.

    Jadi, apa artinya bagi Weah? Ya, sekali lagi, sedikit dari segalanya.

    "Ini momen besar," katanya. "Saya pikir ketika sebuah negara, secara umum, menjadi tuan rumah Piala Dunia, itu adalah momen yang sangat besar. Saya pikir, dengan olahraga ini yang masih berkembang di negara kita, ini luar biasa. Kami ingin sepak bola dimainkan di setiap sudut Amerika Serikat, jadi berada di garis depan hal itu adalah perasaan yang luar biasa. Hanya memiliki kesempatan untuk menginspirasi generasi muda dan mewakili mereka yang merasa mungkin representasi mereka kurang, saya pikir itu juga perasaan yang indah. Saya pikir ini akan sangat menarik. Semoga kita bisa mendapatkan banyak hal positif darinya."

    Weah memiliki momennya pada tahun 2022. Ia berharap bisa memiliki momen serupa pada tahun 2026. Sejak mencetak gol pembuka turnamen di Qatar, ia sering memikirkannya. Itu adalah puncak dari segala yang telah ia lakukan sebelumnya. Namun, itu juga momen yang tidak ingin ia jadikan sebagai definisi dirinya. Ia percaya bahwa ia memiliki lebih banyak hal untuk ditawarkan daripada satu gol yang ia cetak bertahun-tahun lalu.

  • Seniman

    Iklan ini, dalam banyak hal, benar-benar mencerminkan sosok Weah. Kamera bergerak melintasi lapangan sepak bola sebelum berhenti pada sebuah piano saat seorang pria mendekat. Ada adegan zoom pada sepatu New Balance, karena bagaimanapun juga, ini adalah iklan mereka. Kemudian kamera melakukan zoom pada pria tersebut saat Weah duduk dan mulai memainkan piano sementara kamera berputar mengelilinginya. Kacamata hitam, setelan jas, senyuman, kaki yang mengetuk-ngetuk, dan seorang pria yang sedang menikmati momen bahagianya.

    Weah, pada dasarnya, adalah seorang seniman. Dia telah membuat musik sejak dia bisa mengingatnya. Dia menemukan keindahan dalam menulis, melukis, dan mode. Baginya, ada sesuatu yang istimewa dalam menciptakan sesuatu dari ketiadaan, apa pun medianya. Medianya kebetulan adalah lapangan sepak bola. Dia melihatnya sebagai kanvasnya, tempat di mana dia bisa mengendalikan bola di kakinya dan menciptakan sesuatu yang sepenuhnya miliknya.


    Atlet dan seniman sering kali dipisahkan, tetapi Weah tidak melihatnya seperti itu. Ia percaya keduanya adalah satu dan sama. Keterampilan mereka berbeda, tetapi pola pikirnya identik. Karena itu, menjadi atlet tidak membuatnya kurang sebagai seniman; justru, ia berpikir hal itu membuatnya lebih sebagai seniman.

    "Menjadi kreatif itu sendiri adalah inti dari menjadi seorang atlet," katanya. "Kamu ingin menunjukkan yang terbaik di lapangan. Kamu ingin menunjukkan apa yang bisa kamu lakukan, dan itulah yang dilakukan seniman di atas kanvas. Mereka berusaha menunjukkan karya seni terbaik mereka, dan mereka berusaha memperkenalkannya kepada dunia.

    "Memiliki bakat dan bisa membagikannya kepada dunia adalah hal yang luar biasa."

    Bakat terbaik Weah ada di lapangan sepak bola, dan bakat itu telah membawanya lebih jauh dari yang pernah ia bayangkan. Hal itu juga membuatnya berhubungan dengan begitu banyak orang yang telah mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan. Ia menganggap dirinya beruntung dalam hal itu.

    Si pencerita

    Weah, sebagai pribadi, sering digambarkan sebagai sosok yang pendiam. Menurut rekan-rekan setimnya, ia baru akan terbuka setelah mengenal Anda, tetapi sampai saat itu, ia lebih suka duduk diam dan mendengarkan. Hal ini bukan karena ia seorang introvert, seperti yang sering diduga banyak orang. Melainkan karena, pada awalnya, ia biasanya berusaha memahami siapa sebenarnya orang yang sedang diajaknya bicara.

    "Saya suka mendengarkan cerita," katanya. "Saya suka mengetahui kisah orang-orang. Hanya duduk dan berbincang-bincang serta bertukar cerita tentang bagaimana saya tumbuh besar dan bagaimana mereka tumbuh besar, hal-hal kecil seperti itu, saya pikir percakapan menyembuhkan dunia. Itulah semacam gaya saya."

    Kisah-kisah yang sering diminta Weah ceritakan berpusat pada sepak bola. Seperti apa masa kecilnya dengan ayah pemenang Ballon d'Or? Bagaimana hidup berubah saat berada di Liga Champions? Siapa pemain terbaik yang pernah dia hadapi? Apa gol terbaik yang pernah dia cetak?

    Cerita-cerita itu bagus. Dia berbicara kepada GOAL tentang banyak di antaranya selama kamp Maret. Dia masih suka menceritakan yang tentang 2022. Dia bersedia membuka diri tentang bagian-bagian sulit dari 2024. Dia antusias menceritakan yang tentang perjalanannya menuju 2026, baik yang baik maupun buruk, karena itulah esensi kehidupan.

    "Satu hal yang selalu saya katakan adalah bahwa saya mencintai orang-orang, dan satu hal yang selalu saya hargai dari olahraga ini adalah betapa merendahkan hati perjalanannya," katanya. "Saya pikir saat saya bertemu seorang penggemar, mereka cenderung merendahkan diri sendiri, karena mereka berpikir, ‘Oh, dia seorang superstar, dan kita menontonnya di TV’, tapi bisa turun ke bumi dan berbagi cerita dengan penggemar, serta menunjukkan kepada mereka bahwa kita semua manusia dan kita semua mampu mencintai dengan cara yang sama, itu luar biasa. Kita tidak berbeda."

    Namun, Weah memang berbeda. Di dunia di mana semua orang berjuang untuk mewujudkan impian mereka, Weah kemungkinan akan mewujudkan impiannya untuk kedua kalinya musim panas ini. Dia kini menyadari betapa beratnya impian itu, tidak hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga bagi jutaan orang lain yang akan merasa bahwa impian itu juga menjadi bagian dari impian mereka.

    Atlet tersebut

    Weah selalu tahu arti sepak bola. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Dengan nama belakang Weah, mudah untuk memahami dampak yang bisa ditimbulkan oleh olahraga ini. Sepak bola memperkenalkan ayahnya, George, kepada dunia dan, berkat hal itu, ia pun menjadi ikon negaranya, baik secara politik maupun sebagai pahlawan yang legendaris. Itulah jenis panggung yang bisa diberikan oleh olahraga ini. Itulah yang bisa dilakukan bola untuk menghubungkan Anda dengan orang-orang.

    "Saya sudah tahu itu sejak awal, saya pikir," katanya. "Tumbuh dalam keluarga sepak bola, Anda sudah tahu apa itu, hanya dari semua cerita dan video."

    Weah mungkin tidak akan pernah menjadi presiden dan mungkin tidak akan pernah menjadi wajah negaranya. Namun, ia bisa terhubung dengan orang-orang. Dalam banyak hal, hal itu belum pernah semudah ini, terutama bagi atlet. Dunia kini ada di ujung jari Anda, dan bukan secara kiasan. Dengan beberapa ketukan di layar ponsel, siapa pun bisa menghubungi siapa pun tentang apa pun. Hal itu juga berlaku selama Piala Dunia.

    "Ini adalah momen besar bagi AS secara umum," katanya. "Saya pikir mendapatkan Piala Dunia ini di era media sosial ini akan sangat besar dampaknya. Saya pikir, bagi budaya kita, ini akan luar biasa dan semua orang akan ingin mendaftarkan anak mereka ke sepak bola. Semua orang akan ingin tahu lebih banyak tentangnya, dan ini akan mempersatukan kita sebagai bangsa. Saya pikir itulah hal terindah dari semua ini.

    "Pada dasarnya, sepak bola adalah olahraga, tetapi acara ini, secara keseluruhan, hanya menyatukan keluarga, menyatukan orang asing. Kami ingin menyebarkan cinta dan kegembiraan. Saya pikir itulah peran kami sebagai aktor utama dalam Piala Dunia ini."

    Ide itu membawa segalanya kembali ke awal: Weah hanyalah salah satu dari banyak pemain dalam cerita Piala Dunia ini. Dia akan memainkan perannya, dan dia berharap bisa melakukannya dengan baik, lalu cerita ini akan terus berlanjut. Sepak bola tidak pernah berakhir, dan tidak ada orang yang bermain di dalamnya yang bertahan lama. Yang bisa dilakukan orang-orang itu hanyalah berharap mereka melakukan sesuatu yang layak diingat.

    Itulah inti dari musim panas ini bagi Weah. Itulah jenis penampilan yang ingin dia tunjukkan. Akan ada lebih banyak pemain yang datang, dan beberapa di antaranya akan bersinar lebih terang daripada yang lain. Namun, musim panas ini adalah kesempatan lain baginya untuk naik panggung dan menjadi bagian dari sesuatu yang bisa mengubah negaranya selamanya.

    "Saya pikir siklus ini terus berlanjut," katanya. "Jujur, kami punya pemain yang kami kagumi, dan sekarang kami berada di posisi itu, dan kami memegang banyak kekuasaan, karena, seperti yang saya katakan, Piala Dunia yang akan datang akan digelar di tanah air kami, dan ini akan menjadi momen besar bagi kami semua dan keluarga kami. Ini hanyalah momen untuk mewakili dan menginspirasi. Berada di garis depan itu adalah perasaan yang luar biasa, dan bisa mengenakan lambang itu di kandang sendiri dalam turnamen yang begitu bergengsi adalah mimpi yang menjadi kenyataan.

    "Saya masih seperti sedang mewujudkan mimpi masa kecil saya. Saya berusaha memberikan yang terbaik untuk semua orang."

    Demikianlah dimulainya penampilan terbesar dalam sejarah sepak bola Amerika. Betapa indahnya kisah ini, tidak hanya bagi Weah, tetapi juga bagi semua orang yang berharap mimpi mereka menjadi kenyataan, terlepas dari peran mereka dalam kisah ini.

