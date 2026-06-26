"Itu seharusnya menjadi solusi yang paling aman": Manuel Neuer dengan tegas membantah segala tuduhan bahwa dirinya bertanggung jawab atas gol kemenangan Ekuador melawan tim DFB

Di Zona Campuran, Neuer ditanya apakah ia bertanggung jawab atas gol yang masuk ke gawangnya. Jawabannya hanya satu kata: "Tidak." Saat ditanya lebih lanjut, kiper berusia 40 tahun itu menjelaskan pandangannya mengenai kejadian tersebut secara rinci dalam monolog berdurasi satu menit delapan detik. Berikut pernyataan lengkap Neuer:

"Itu adalah umpan sundulan yang sangat biasa dan saya mencoba menangkap bola. Situasi yang sangat biasa. Setiap kiper yang pernah bermain tahu bahwa saya harus menempatkan diri seperti itu untuk menghalau bola dan mencoba menangkapnya. Ini seperti ketika seorang pemain berlari ke arah bola dan salah satu dari mereka lebih dulu menyentuh bola dengan ujung kakinya. Tentu saja saya memperhatikan arah bola yang diteruskan dan apa yang terjadi di depan. Dia bisa meneruskannya ke mana saja. Oleh karena itu, saya tentu saja fokus pada arah bola yang diteruskan itu, melihat bola, dan berusaha menangkapnya. Tentu saja saya sama sekali tidak melihatnya dari belakang. Saya harus memperhatikan apa yang terjadi di depan saya, di mana bola berada, dan apa yang terjadi dengan bola. Itulah mengapa saya hanya ingin menangkapnya. Itu juga akan menjadi solusi yang paling aman. Jika saya mulai menepis-nepiskkan bola di kotak penalti pada ketinggian puting, itu mungkin saja akan menjadi gol bunuh diri.” Kesimpulan Neuer: Gol yang masuk itu “sama sekali bukan” kesalahan kiper.