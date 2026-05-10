Saat berusaha menghalau bola, Edmond Tapsoba menendang keras betis pemain timnas Jerman itu di dalam kotak penalti dengan gerakan menyapu, yang membuat kaki kanan sang pemain tertekuk dan ia pun tergeletak di lapangan dengan raut wajah kesakitan. Namun, wasit Robert Schröder memutuskan untuk tidak memberikan penalti, sehingga bek tengah Werkself itu lolos tanpa hukuman. VAR pun tidak ikut campur. Sebuah keputusan yang jelas salah, kata Gräfe.
Diterjemahkan oleh
"Itu sangat membahayakan kesehatan": Mantan wasit mendesak agar diberikan kartu merah setelah pelanggaran mengerikan terhadap Angelo Stiller dari VfB Stuttgart
Karena Tapsoba sebelumnya telah mengoper bola, adegan tersebut memang "sulit dikenali". "Tapi setidaknya setelah itu, dia harus memutar ujung sepatu bolanya. Tidak bisa dikatakan: bola sudah dimainkan dan sisanya tidak penting. Jika seseorang menerobos seperti itu dan menabrak lawan sedemikian rupa (tapak sepatu ke tulang betis, sehingga seluruh kaki tertekuk di pergelangan kaki), itu sangat membahayakan kesehatan dan karenanya layak mendapat penalti serta kartu merah," tulis Gräfe di X.
Stiller lolos dengan ketakutan setelah istirahat perawatan singkat dan bisa melanjutkan permainan. Sementara itu, Tapsoba kembali menonjol secara negatif dan akhirnya menyebabkan penalti menjelang akhir babak pertama karena menjegal kaki penyerang VfB, Ermedin Demirovic. Maxi Mittelstädt mencetak gol untuk membawa keunggulan 2-1 yang sangat layak bagi tim Schwaben, yang akhirnya menang 3-1 berkat gol dari Deniz Undav dan dengan demikian mengambil langkah penting menuju kualifikasi Liga Champions.
- AFP
VfB Stuttgart: Deniz Undav juga menjadi sumber kekhawatiran
Menjelang pekan terakhir, VfB berada di peringkat keempat dengan jumlah poin yang sama dengan TSG Hoffenheim yang berada di posisi di bawahnya. Pada laga penutup musim, Stuttgart akan menghadapi Eintracht Frankfurt. Sementara itu, tim asal Kraichgau akan bertandang ke Gladbach. Di sisi lain, Leverkusen harus berharap kedua tim tersebut kalah dan memastikan kemenangan saat menjamu HSV agar bisa lolos ke Liga Champions.
Sementara itu, ada juga momen mengejutkan yang dialami Undav, yang terjatuh di menit ke-68 dan harus diganti karena cedera. Namun, seperti halnya Stiller, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. "Dia sudah mengalami sedikit masalah selama seminggu ini. Ini bukan cedera. Tapi dia merasa bahwa kondisinya semakin memburuk," kata pelatih Sebastian Hoeneß setelah pertandingan.