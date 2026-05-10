"Itu sangat membahayakan kesehatan": Mantan wasit mendesak agar diberikan kartu merah setelah pelanggaran mengerikan terhadap Angelo Stiller dari VfB Stuttgart

Karena Tapsoba sebelumnya telah mengoper bola, adegan tersebut memang "sulit dikenali". "Tapi setidaknya setelah itu, dia harus memutar ujung sepatu bolanya. Tidak bisa dikatakan: bola sudah dimainkan dan sisanya tidak penting. Jika seseorang menerobos seperti itu dan menabrak lawan sedemikian rupa (tapak sepatu ke tulang betis, sehingga seluruh kaki tertekuk di pergelangan kaki), itu sangat membahayakan kesehatan dan karenanya layak mendapat penalti serta kartu merah," tulis Gräfe di X.

Stiller lolos dengan ketakutan setelah istirahat perawatan singkat dan bisa melanjutkan permainan. Sementara itu, Tapsoba kembali menonjol secara negatif dan akhirnya menyebabkan penalti menjelang akhir babak pertama karena menjegal kaki penyerang VfB, Ermedin Demirovic. Maxi Mittelstädt mencetak gol untuk membawa keunggulan 2-1 yang sangat layak bagi tim Schwaben, yang akhirnya menang 3-1 berkat gol dari Deniz Undav dan dengan demikian mengambil langkah penting menuju kualifikasi Liga Champions.