"Aku sudah muak. Setiap kali ada pertandingan penting, selalu saja begitu," keluh mantan kapten dan gelandang serba bisa Manchester United itu pada Selasa malam saat menjadi komentator TV di CBS, mengomentari Alexander-Arnold. Yang paling mengganggu sang pemain asal Irlandia itu adalah bahwa orang-orang terus-menerus membicarakan kualitas ofensif luar biasa mantan pemain Liverpool tersebut, padahal performa defensifnya selalu jauh dari memuaskan.
"Itu sampah!": Bintang Real Madrid dihujat habis-habisan karena insiden saat kekalahan melawan Bayern München
"Di level ini, di Liga Champions, kamu tidak boleh begitu saja lengah," kata Keane menanggapi kesalahan Alexander-Arnold yang berujung pada gol pembuka Bayern oleh Luis Diaz pada menit ke-41. Pemain Kolombia itu berhasil melewati punggung bek Real Madrid tersebut dan kemudian dengan tenang dan tanpa tekanan menyarangkan umpan terobosan indah dari Serge Gnabry ke gawang.
"Itu kesalahan yang kekanak-kanakan. Biarkan Luis Diaz melewatimu seolah-olah kamu tidak ada di sana? Itu omong kosong! Saya mohon," geram Keane. Alexander-Arnold masih bermain bertahan "seolah-olah dia belum pernah bermain sebagai bek sayap kanan seumur hidupnya. Pertandingan penting membutuhkan bek yang hebat, dan saat ini dia jauh dari itu," kata pria berusia 54 tahun itu, yang telah memainkan total 479 pertandingan resmi untuk Manchester United antara tahun 1993 dan 2005.
Trent Alexander-Arnold menjadi pemberi assist untuk gol Real Madrid melawan FC Bayern
Keane dikenal sebagai pengkritik Alexander-Arnold dan telah mengkritik pemain berusia 27 tahun itu sejak ia masih mengenakan seragam Liverpool. Tahun lalu, ketika kepindahan Alexander-Arnold ke Madrid sudah mulai terlihat, Keane meragukan kesesuaian pemain Inggris itu untuk Los Blancos dalam podcast Stick to Football: "Jika Trent Alexander-Arnold pindah ke Real Madrid, semoga beruntung - seolah-olah Real tidak tahu cara bertahan," katanya saat itu, mempertanyakan kualitas pertahanan Alexander-Arnold.
Setelah total 21 tahun di LFC, Alexander-Arnold pindah ke Madrid musim panas lalu dengan biaya transfer sepuluh juta euro. Juga karena masalah cedera yang berulang, pemain kelahiran Liverpool ini belum bisa tampil meyakinkan secara konsisten di Spanyol; hingga saat ini, ia telah mencatatkan lima assist dalam 23 penampilan untuk Real.
Hal positifnya: Tiga dari lima assist tersebut dicetak Alexander-Arnold dalam tiga pertandingan terakhir, termasuk saat melawan Bayern di mana ia tampil gemilang sebagai pemberi umpan dan menciptakan gol penentu skor akhir 1-2 melalui Kylian Mbappe (menit ke-74). "Sebelum pertandingan, kami membicarakan bagaimana kami harus berlari di belakang pertahanan mereka, dengan jalur lari di belakang bek sayap mereka, dan saya melihat peluang di sana," jelas Alexander-Arnold mengenai assistnya kepada CBS. "Saya melihat Kylian berlari, mengoper bola dengan kekuatan penuh, dan dia melakukannya dengan sangat baik."
Alexander-Arnold baru-baru ini harus menelan kekecewaan yang pahit ketika ia tidak dipanggil oleh pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel untuk pertandingan persahabatan melawan Uruguay (1-1) dan Jepang (0-1) pada akhir Maret. Tuchel menjelaskan bahwa itu bukanlah keputusan yang menentang Alexander-Arnold, melainkan secara eksplisit untuk pemain lain. "Ini bukan soal apa yang tidak bisa diberikan Trent kepada kami," kata pelatih asal Jerman itu. "Saya tahu betul apa yang bisa dilakukan Trent dan di mana letak kelebihannya."
Tuchel belum memanggil Alexander-Arnold sejak Juni tahun lalu; saat itu, bintang Real Madrid tersebut juga memainkan pertandingan internasional terakhirnya dari total 34 penampilannya. Di fase akhir musim ini, Alexander-Arnold akan berupaya sekuat tenaga untuk meyakinkan Tuchel agar membawanya ke Piala Dunia musim panas nanti.
Real Madrid berharap dapat membalikkan keadaan pada leg kedua di kandang Bayern München
Sementara itu, Real terus menekan Bayern untuk menyamakan kedudukan di menit-menit akhir, namun mereka tetap harus menelan kekalahan tipis. Dengan demikian, Alexander-Arnold dan rekan-rekannya harus berjuang keras pada pertandingan leg kedua di Munich Rabu mendatang agar masih bisa lolos ke semifinal Liga Champions.
"Ini akan menjadi tugas yang sangat berat untuk menang di Allianz Arena, tetapi di klub seperti ini, kami mampu melampaui batas kemampuan kami pada momen-momen seperti ini," kata Alexander-Arnold dengan penuh harapan. Sebelum fokus beralih ke duel kedua melawan Bayern, Real harus menghadapi FC Girona di liga domestik pada hari Jumat. Kemenangan mutlak diperlukan agar selisih poin dengan pemuncak klasemen FC Barcelona (saat ini tujuh poin) tidak semakin melebar dan kemungkinan besar kehilangan peluang untuk meraih gelar juara Spanyol.
Trent Alexander-Arnold: Statistiknya saat membela Real Madrid
Pertandingan
Gol
Assist
23
0
5