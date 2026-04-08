"Itu sampah!": Bintang Real Madrid dihujat habis-habisan karena insiden saat kekalahan melawan Bayern München

Keane dikenal sebagai pengkritik Alexander-Arnold dan telah mengkritik pemain berusia 27 tahun itu sejak ia masih mengenakan seragam Liverpool. Tahun lalu, ketika kepindahan Alexander-Arnold ke Madrid sudah mulai terlihat, Keane meragukan kesesuaian pemain Inggris itu untuk Los Blancos dalam podcast Stick to Football: "Jika Trent Alexander-Arnold pindah ke Real Madrid, semoga beruntung - seolah-olah Real tidak tahu cara bertahan," katanya saat itu, mempertanyakan kualitas pertahanan Alexander-Arnold.

Setelah total 21 tahun di LFC, Alexander-Arnold pindah ke Madrid musim panas lalu dengan biaya transfer sepuluh juta euro. Juga karena masalah cedera yang berulang, pemain kelahiran Liverpool ini belum bisa tampil meyakinkan secara konsisten di Spanyol; hingga saat ini, ia telah mencatatkan lima assist dalam 23 penampilan untuk Real.

Hal positifnya: Tiga dari lima assist tersebut dicetak Alexander-Arnold dalam tiga pertandingan terakhir, termasuk saat melawan Bayern di mana ia tampil gemilang sebagai pemberi umpan dan menciptakan gol penentu skor akhir 1-2 melalui Kylian Mbappe (menit ke-74). "Sebelum pertandingan, kami membicarakan bagaimana kami harus berlari di belakang pertahanan mereka, dengan jalur lari di belakang bek sayap mereka, dan saya melihat peluang di sana," jelas Alexander-Arnold mengenai assistnya kepada CBS. "Saya melihat Kylian berlari, mengoper bola dengan kekuatan penuh, dan dia melakukannya dengan sangat baik."

Alexander-Arnold baru-baru ini harus menelan kekecewaan yang pahit ketika ia tidak dipanggil oleh pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel untuk pertandingan persahabatan melawan Uruguay (1-1) dan Jepang (0-1) pada akhir Maret. Tuchel menjelaskan bahwa itu bukanlah keputusan yang menentang Alexander-Arnold, melainkan secara eksplisit untuk pemain lain. "Ini bukan soal apa yang tidak bisa diberikan Trent kepada kami," kata pelatih asal Jerman itu. "Saya tahu betul apa yang bisa dilakukan Trent dan di mana letak kelebihannya."

Tuchel belum memanggil Alexander-Arnold sejak Juni tahun lalu; saat itu, bintang Real Madrid tersebut juga memainkan pertandingan internasional terakhirnya dari total 34 penampilannya. Di fase akhir musim ini, Alexander-Arnold akan berupaya sekuat tenaga untuk meyakinkan Tuchel agar membawanya ke Piala Dunia musim panas nanti.