"Itu sama sekali tidak menyenangkan" - Noa Lang mengaku "masih menderita" akibat cedera ibu jari yang parah setelah bertabrakan dengan papan iklan saat kekalahan Liverpool

Dalam wawancara dengan surat kabar Belanda AD, Lang menceritakan secara rinci pengalaman mengerikan tersebut serta perjuangan hariannya yang masih berlanjut. "Jempol saya masih utuh, masih menempel, dan menurut dokter, jempol itu akan selamat," jelasnya. "Jempol saya terjepit di balik papan iklan yang terpasang pada pagar yang sangat tajam. Ada luka sayatan yang sangat dalam. Itu sama sekali tidak menyenangkan. Apalagi melihatnya terjadi pada jempol sendiri."

Dia menambahkan: "Saya sudah menjalani operasi dua kali selama ini, yang pertama pada malam hari setelah kecelakaan di Inggris. Saya telah dirawat dengan baik, operasi-operasi itu juga berjalan lancar, tapi saya masih menderita akibatnya. Hal-hal biasa pun jadi tidak praktis: saya kidal, jadi di toilet itu tidak ideal. Tidak, bermain PlayStation juga tidak mungkin, tapi untungnya sepak bola dimainkan dengan kaki. Selain itu, saya mendapat bantuan yang baik untuk segala hal."