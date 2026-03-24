AFP
Diterjemahkan oleh
"Itu sama sekali tidak menyenangkan" - Noa Lang mengaku "masih menderita" akibat cedera ibu jari yang parah setelah bertabrakan dengan papan iklan saat kekalahan Liverpool
Momen menegangkan di Anfield
Insiden mengerikan itu terjadi pada babak kedua saat Galatasaray kalah 4-0 dari Liverpool di Liga Champions, ketika tangan Lang tersangkut pada infrastruktur di pinggir lapangan di belakang gawang Alisson. Pemain sayap tersebut mengalami jari yang terputus sebagian dan segera dilarikan dengan tandu ke rumah sakit setempat untuk menjalani operasi darurat pertama dari dua operasi yang dijadwalkan. Parahnya luka tersebut telah mendorong UEFA untuk meluncurkan penyelidikan resmi terkait keamanan papan iklan. Malam itu menjadi malam yang bencana bagi tim Turki tersebut, karena striker Victor Osimhen juga mengalami patah tulang lengan kanan setelah bertabrakan di udara dengan Ibrahima Konate, saat mereka kehilangan keunggulan 1-0 dari babak pertama dan tersingkir dari kompetisi.
- Getty Images Sport
Berbicara tentang pengalaman pahit tersebut
Dalam wawancara dengan surat kabar Belanda AD, Lang menceritakan secara rinci pengalaman mengerikan tersebut serta perjuangan hariannya yang masih berlanjut. "Jempol saya masih utuh, masih menempel, dan menurut dokter, jempol itu akan selamat," jelasnya. "Jempol saya terjepit di balik papan iklan yang terpasang pada pagar yang sangat tajam. Ada luka sayatan yang sangat dalam. Itu sama sekali tidak menyenangkan. Apalagi melihatnya terjadi pada jempol sendiri."
Dia menambahkan: "Saya sudah menjalani operasi dua kali selama ini, yang pertama pada malam hari setelah kecelakaan di Inggris. Saya telah dirawat dengan baik, operasi-operasi itu juga berjalan lancar, tapi saya masih menderita akibatnya. Hal-hal biasa pun jadi tidak praktis: saya kidal, jadi di toilet itu tidak ideal. Tidak, bermain PlayStation juga tidak mungkin, tapi untungnya sepak bola dimainkan dengan kaki. Selain itu, saya mendapat bantuan yang baik untuk segala hal."
Kesengsaraan bersama dan pertahanan stadion
Meskipun sama-sama mengalami cedera, kedua penyerang Galatasaray itu berhasil melihat sisi lucu dari situasi tersebut dengan mengunggah tangkapan layar panggilan video Instagram yang memperlihatkan anggota tubuh mereka yang dibalut perban.
Setelah pertandingan, kapten Liverpool Virgil van Dijk memberikan dukungan kepada rekan senegaranya sambil membela infrastruktur stadion. "Ini kecelakaan yang sangat parah, tapi tidak ada hubungannya dengan stadion, ini hanya kecelakaan," kata Van Dijk. "Saya sudah berbicara dengannya, semoga dia bisa kembali ke lapangan secepatnya karena kami membutuhkannya jika dia akan bergabung dengan tim nasional minggu depan."
- Getty
Fokus tim nasional dan ketersediaan di masa mendatang
Kembali ke pemusatan latihan Belanda di Zeist, pemain sayap tersebut telah bergabung dengan skuad asuhan Ronald Koeman, namun ia akan absen dalam laga persahabatan Jumat melawan Norwegia untuk mengatur beban latihannya dengan hati-hati. Pelatih tim nasional saat ini memiliki 25 pemain yang siap diturunkan, setelah memutuskan untuk tidak memanggil pemain pengganti bagi Memphis Depay yang mengalami cedera otot paha.
Meskipun Lang masih dibalut perban tebal, ia menargetkan untuk kembali bermain saat melawan Ekuador pada hari Selasa. "Semoga saya bisa ikut bermain pada hari Selasa melawan Ekuador," katanya. "Tapi kami tidak akan mengambil risiko apa pun: Piala Dunia nanti lebih penting."