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"Itu sama sekali tidak mengganggu saya" - Michael Carrick menanggapi tekanan pemecatan yang kian meningkat setelah keruntuhan bersejarah Manchester United melawan Brighton
Tekanan meningkat setelah mimpi buruk di Old Trafford
Michael Carrick menyampaikan pesan penuh perlawanan kepada para pengkritiknya dan skuad Manchester United setelah menyaksikan keruntuhan katastrofik di Old Trafford saat menghadapi Brighton pada putaran ketiga Carabao Cup. Meski sempat melesat unggul 2-0 berkat gol Shea Lacey dan Mason Mount, United pada akhirnya diobrak-abrik oleh Brighton yang tampil klinis, memicu adegan frustrasi hebat dari pendukung tuan rumah. Saat peluit panjang berbunyi, Stretford End memperjelas perasaan mereka dengan mencemooh tim saat meninggalkan lapangan dan mengarahkan nyanyian yang terdengar jelas, "apa-apaan tadi itu?" kepada area bangku cadangan dan para pemain yang berjalan keluar.
Kekalahan itu menjadi yang ketiga dalam hanya enam pertandingan bagi Manchester United di semua kompetisi musim ini, catatan yang membuat masa bulan madu Carrick berakhir dengan sangat buruk. Setelah dipuji sebagai penyelamat klub musim lalu usai membawa mereka kembali ke Liga Champions lewat laju luar biasa 12 kemenangan dari 17 pertandingan, pria 45 tahun itu kini berada dalam sorotan tajam. Ketika ditanya secara langsung apakah ia khawatir dengan pekerjaannya atau merasakan beban dari sorotan yang kian besar, Carrick menepis kebisingan dari luar. "Saya tidak merasa berada di bawah tekanan," katanya seperti dikutip Manchester Evening News. "Apa pun itu, itu sama sekali tidak mengganggu saya. Secara umum itu sama sekali tidak mengganggu saya. Saya paham apa yang terjadi di luar dan bagaimana dunia bekerja, tetapi itu tidak mengganggu saya."
- Getty Images
Menantang skuad untuk menunjukkan ketangguhan mental
Meski Carrick secara pribadi tetap tak terpengaruh, ia dengan cepat menantang para pemainnya untuk membangun ketangguhan mental yang dibutuhkan guna mewakili Manchester United. Sang pelatih kepala mengakui bahwa atmosfer di sekitar klub bisa menjadi berat selama periode sulit, tetapi ia menegaskan bahwa para profesional level atas harus mampu menghadapi hal-hal negatif itu. Ia mendesak skuadnya untuk menemukan motivasi dari dalam diri mereka dan menemukan kembali kepercayaan diri yang membuat mereka sukses pada kampanye sebelumnya.
"Kami semua tahu itu ada di sana," katanya. "Kami tahu itu ada di sana, entah itu baik atau tidak baik. Cara Anda menghadapinya adalah hal yang penting. Berada di sini membuat Anda lebih tangguh seiring berjalannya waktu, dan itu tergantung pada bagaimana Anda menghadapinya.
Musim di persimpangan jalan
Kekalahan buruk dari Brighton memunculkan pertanyaan serius tentang stabilitas taktik tim Carrick dan kemampuan mereka menuntaskan pertandingan saat menghadapi lawan yang terorganisasi dengan baik. Dengan tiga kekalahan yang sudah tercatat, margin untuk melakukan kesalahan sudah lenyap, dan lawatan mendatang ke Fulham bahkan sudah disebut oleh sebagian pihak sebagai laga wajib menang demi menyelamatkan musim agar tidak lepas kendali. Namun, Carrick meyakini kualitas di ruang ganti tetap tinggi dan bahwa keterpurukan saat ini hanyalah penurunan sementara, bukan kemunduran yang bersifat permanen.
"Tentu saja kami bisa membalikkan keadaan," katanya. "Kami punya beberapa pemain yang sangat bagus dan rasanya memang buruk saat ini karena kami tidak menjalani pekan yang bagus, atau dua atau tiga pekan. Tapi itu tidak berarti Anda tidak bisa segera memenangkan pertandingan sepakbola lagi. Jadi, ada sisi itu, para pemain sebelumnya sudah menunjukkan apa yang mampu mereka lakukan dan begitu juga kami sebagai sebuah kelompok." Keyakinan sang manajer akan diuji dalam beberapa pekan ke depan saat United menghadapi jadwal berat yang akan menuntut sepenuhnya "tekad" yang disebut Carrick.
- AFP
Menatap laga melawan Fulham
Setelah kekecewaan di Brighton mulai mereda, fokus beralih ke bagaimana United merespons di tempat latihan. Desakan Carrick bahwa tekanan "tidak mengganggu" dirinya akan dipandang sebagian pihak sebagai bentuk kepercayaan diri dan oleh yang lain sebagai kurangnya rasa urgensi, tetapi kenyataannya akan ditentukan oleh performa di Craven Cottage. Sang pelatih kepala menyadari bahwa narasi bisa berubah dengan cepat dalam sepakbola, tetapi ia juga sama-sama paham bahwa "suasana di sekitar tim" yang ia gambarkan hanya akan memburuk jika mereka gagal meraih tiga poin di London Barat.
Bagi Carrick, tugasnya adalah mengabaikan headline dan fokus pada kesalahan teknis yang membuat keunggulan 2-0 menguap dengan begitu mudah. Hilangnya momentum pada babak kedua melawan Brighton mengisyaratkan kurangnya kepemimpinan di lapangan, sesuatu yang ingin segera dibenahi mantan gelandang itu sebelum kick-off berikutnya. Apakah skuad United ini benar-benar cukup "tangguh" untuk menghadapi sorotan Manchester United masih harus dilihat, tetapi manajer mereka tetap teguh, menolak membiarkan dunia luar menentukan emosinya.
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