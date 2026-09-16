Michael Carrick menyampaikan pesan penuh perlawanan kepada para pengkritiknya dan skuad Manchester United setelah menyaksikan keruntuhan katastrofik di Old Trafford saat menghadapi Brighton pada putaran ketiga Carabao Cup. Meski sempat melesat unggul 2-0 berkat gol Shea Lacey dan Mason Mount, United pada akhirnya diobrak-abrik oleh Brighton yang tampil klinis, memicu adegan frustrasi hebat dari pendukung tuan rumah. Saat peluit panjang berbunyi, Stretford End memperjelas perasaan mereka dengan mencemooh tim saat meninggalkan lapangan dan mengarahkan nyanyian yang terdengar jelas, "apa-apaan tadi itu?" kepada area bangku cadangan dan para pemain yang berjalan keluar.

Kekalahan itu menjadi yang ketiga dalam hanya enam pertandingan bagi Manchester United di semua kompetisi musim ini, catatan yang membuat masa bulan madu Carrick berakhir dengan sangat buruk. Setelah dipuji sebagai penyelamat klub musim lalu usai membawa mereka kembali ke Liga Champions lewat laju luar biasa 12 kemenangan dari 17 pertandingan, pria 45 tahun itu kini berada dalam sorotan tajam. Ketika ditanya secara langsung apakah ia khawatir dengan pekerjaannya atau merasakan beban dari sorotan yang kian besar, Carrick menepis kebisingan dari luar. "Saya tidak merasa berada di bawah tekanan," katanya seperti dikutip Manchester Evening News. "Apa pun itu, itu sama sekali tidak mengganggu saya. Secara umum itu sama sekali tidak mengganggu saya. Saya paham apa yang terjadi di luar dan bagaimana dunia bekerja, tetapi itu tidak mengganggu saya."