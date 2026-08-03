Getty Images Sport
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'Itu sama sekali tidak benar' - direktur RB Leipzig membantah klaim 'Here we go' soal transfer Yan Diomande ke Real Madrid
Bos Leipzig mengecam klaim 'here we go'
Persaingan untuk merekrut Diomande mengalami perubahan dramatis setelah Schafer secara terbuka membantah klaim bahwa kesepakatan transfer dengan Madrid sudah tercapai. Winger berusia 19 tahun itu menjadi subjek spekulasi intens dalam sepekan terakhir, dengan sejumlah laporan menyebut Florentino Perez dan petinggi Madrid akhirnya membuat terobosan dalam negosiasi untuk bintang muda Pantai Gading yang sangat dipandang tinggi tersebut.
Berbicara kepada Sky Germany, petinggi Leipzig itu secara khusus menyoroti karakter pelaporan transfer modern, dengan merujuk langsung pada frasa-frasa populer yang digunakan jurnalis media sosial. Schafer menegaskan bahwa persepsi publik mengenai kesepakatan itu tidak sesuai dengan kenyataan di balik pintu tertutup di Red Bull Arena. “Jelas bahwa beberapa yang disebut pakar transfer melaporkan beberapa hari lalu bahwa kesepakatan itu sudah selesai atau memberi label ‘here we go’. Itu sama sekali tidak benar,” tegas Schafer.
- Getty Images Sport
Negosiasi masih belum pasti
Saga transfer ini memperlihatkan konflik langsung antara jurnalis-jurnalis ternama, dengan Fabrizio Romano bersikeras selama lebih dari sepekan bahwa operasi ini telah disepakati. Romano bahkan memberikan cap persetujuan khasnya, ‘here we go’, untuk transfer tersebut, yang mengindikasikan total paket senilai €132 juta telah ditetapkan. Angka ini kabarnya terdiri dari biaya tetap €122 juta ditambah €10 juta lainnya dalam variabel terkait performa.
Saat diminta pembaruan spesifik soal sejauh mana pembicaraan telah berkembang, Schafer cepat menegaskan bahwa garis akhir administratif masih belum terlihat. Ia mencatat bahwa meski mungkin ada dialog antara dua raksasa Eropa itu, pihak Jerman belum memberikan lampu hijau final yang dibutuhkan untuk mengesahkan kepindahan tersebut. “Kami belum sampai pada tahap itu,” tambah direktur pelaksana itu.
Diomande masih absen dari latihan
Penyerang muda itu, yang menikmati musim terobosannya di Bundesliga tahun lalu dengan catatan 12 gol dan delapan assist, terlihat absen dari aktivitas Leipzig belakangan ini. Ia tidak bermain dalam laga uji coba pramusim melawan SC Verl setelah melaporkan dirinya sakit dan, yang mungkin lebih signifikan, tidak ikut bepergian bersama skuad tim utama lainnya untuk menjalani pemusatan latihan intensif mereka di Austria.
Sementara kedua klub terus bernegosiasi soal valuasi akhir dan struktur pembayaran, dipahami bahwa Diomande sudah mencapai kesepakatan verbal mengenai persyaratan pribadi dengan Madrid. Namun, sekalipun nilai transfer pada akhirnya disepakati, kepindahan itu masih menghadapi komplikasi lebih lanjut karena sengketa hukum antara agen lama dan agen pemain saat ini.
- Getty Images Sport
Musim panas Madrid yang sibuk terus berlanjut
Upaya Madrid untuk mendatangkan Diomande terjadi di tengah periode transisi besar dan pembangunan skuad di bawah kepemimpinan Perez. Klub itu sangat aktif di bursa transfer, dan sudah mengamankan beberapa kedatangan profil tinggi untuk menambah opsi Mourinho. Real Madrid telah berhasil mendaftarkan playmaker Portugal Bernardo Silva sebagai rekrutan keempat mereka pada musim panas ini di La Liga. Silva bergabung dengan status bebas transfer dari Manchester City dan menyusul kedatangan Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, dan Marc Cucurella.
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