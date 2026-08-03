Persaingan untuk merekrut Diomande mengalami perubahan dramatis setelah Schafer secara terbuka membantah klaim bahwa kesepakatan transfer dengan Madrid sudah tercapai. Winger berusia 19 tahun itu menjadi subjek spekulasi intens dalam sepekan terakhir, dengan sejumlah laporan menyebut Florentino Perez dan petinggi Madrid akhirnya membuat terobosan dalam negosiasi untuk bintang muda Pantai Gading yang sangat dipandang tinggi tersebut.

Berbicara kepada Sky Germany, petinggi Leipzig itu secara khusus menyoroti karakter pelaporan transfer modern, dengan merujuk langsung pada frasa-frasa populer yang digunakan jurnalis media sosial. Schafer menegaskan bahwa persepsi publik mengenai kesepakatan itu tidak sesuai dengan kenyataan di balik pintu tertutup di Red Bull Arena. “Jelas bahwa beberapa yang disebut pakar transfer melaporkan beberapa hari lalu bahwa kesepakatan itu sudah selesai atau memberi label ‘here we go’. Itu sama sekali tidak benar,” tegas Schafer.