"Saya bertanggung jawab," kata Tuchel. "Tapi kami tidak menyesali apa pun. Tim telah berjuang sekuat tenaga, kami pantas memimpin. Tim tampil luar biasa, tapi kami gagal mempertahankan keunggulan hingga akhir." Inggris, katanya, "tidak mampu mempertahankan performa mereka setelah gol kami".
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"Itu salahnya": Thomas Tuchel menjadi sasaran kritik tajam setelah Inggris tersingkir dari Piala Dunia
Dan Tuchel tahu apa artinya itu. "Penggemar Inggris marah pada Tuchel — ini adalah kesalahannya," tulis surat kabar sensasional The Sun segera setelah kekalahan pahit 1:2 (0:0) di semifinal melawan juara dunia Argentina, dalam ulasan kilat atas komentar-komentar di internet.
Pelatih tersebut benar-benar dihujat karena pergantian pemain yang “pengecut” setelah sempat memimpin 1:0. “Ini sungguh memilukan. Pergantian pemain Tuchel justru menjadi bumerang,” komentar Mirror. The Telegraph langsung menduga: “Tuduhan-tuduhan ini akan terus berlanjut selama bertahun-tahun.”
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Thomas Tuchel: "Jutaan pelatih amatir pasti lebih tahu"
Hari-hari ke depan akan terasa berat, tetapi Tuchel memang awalnya masih dalam keadaan terkejut. Belakangan, ia membela keputusannya untuk beralih ke formasi lima bek, namun ia juga mengatakan: "Jutaan pelatih amatir pasti lebih tahu caranya."
Harry Kane pun masih menatap kosong ke depan selama beberapa menit setelah peluit akhir dibunyikan dan tak mampu bergerak sama sekali. “Saya turut prihatin untuk para pemain, seluruh tim, dan para penggemar,” kata bintang Bayern itu. “Kami telah bermain bagus, berusaha sekuat tenaga mempertahankan skor 1-0. Kami telah memberikan segalanya, darah, keringat, dan air mata—tetapi itu tidak cukup.”
Untuk pertandingan perebutan tempat ketiga pada Sabtu melawan Prancis yang juga sangat kecewa, para pemain Inggris harus memotivasi diri mereka sekali lagi. Hal itu akan sangat sulit bagi mereka. "Ada banyak rintangan di sepanjang jalan dan terlalu banyak penghinaan selama bertahun-tahun," tulis The Telegraph. "Namun, ketika Inggris memimpin lima menit menjelang akhir pertandingan semifinal Piala Dunia, ada perasaan bahwa kali ini mungkin akan berbeda." Namun pada akhirnya, Inggris tetaplah Inggris.
Skuad Inggris di Piala Dunia 2026
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