"Itu salahnya": Thomas Tuchel menjadi sasaran kritik tajam setelah Inggris tersingkir dari Piala Dunia

Hari-hari ke depan akan terasa berat, tetapi Tuchel memang awalnya masih dalam keadaan terkejut. Belakangan, ia membela keputusannya untuk beralih ke formasi lima bek, namun ia juga mengatakan: "Jutaan pelatih amatir pasti lebih tahu caranya."

Harry Kane pun masih menatap kosong ke depan selama beberapa menit setelah peluit akhir dibunyikan dan tak mampu bergerak sama sekali. “Saya turut prihatin untuk para pemain, seluruh tim, dan para penggemar,” kata bintang Bayern itu. “Kami telah bermain bagus, berusaha sekuat tenaga mempertahankan skor 1-0. Kami telah memberikan segalanya, darah, keringat, dan air mata—tetapi itu tidak cukup.”

Untuk pertandingan perebutan tempat ketiga pada Sabtu melawan Prancis yang juga sangat kecewa, para pemain Inggris harus memotivasi diri mereka sekali lagi. Hal itu akan sangat sulit bagi mereka. "Ada banyak rintangan di sepanjang jalan dan terlalu banyak penghinaan selama bertahun-tahun," tulis The Telegraph. "Namun, ketika Inggris memimpin lima menit menjelang akhir pertandingan semifinal Piala Dunia, ada perasaan bahwa kali ini mungkin akan berbeda." Namun pada akhirnya, Inggris tetaplah Inggris.