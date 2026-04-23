"Itu salah!" - Mengapa Cristiano Ronaldo menghindari minum susu & semua rahasia diet sang bintang Al-Nassr diungkap oleh mantan kokinya
Alasan di balik larangan mengonsumsi susu
Menurut Barone, Ronaldo menganggap konsumsi susu oleh orang dewasa sebagai hal yang pada dasarnya salah dan sama sekali menghindarinya dengan memilih alternatif produk susu.
Saat berbicara kepada Covers.com mengenai alasannya, Barone menjelaskan, "Tidak ada susu. Manusia adalah satu-satunya hewan yang meminum susu hewan lain. Tidak ada hewan lain yang meminum susu setelah usia tiga bulan. Anak sapi tidak meminum susu setelah usia tiga bulan. Hewan tidak meminum susu hewan lain. Hal itu tidak ada di alam. Hanya manusia yang terus meminum susu hingga usia 30, 40, 50, dan 60 tahun, dan menurut saya itu salah. Kita menyusu dari ibu kita, seperti anjing, serigala, sapi, dan keledai. Itu normal. Setelah masa bayi, itu tidak normal. Itu bertentangan dengan alam."
Di balik rutinitas pola makan harian Ronaldo
Mantan penyerang Manchester United dan Real Madrid ini mengikuti jadwal ketat yang mengutamakan protein tanpa lemak dan lemak sehat, sekaligus sepenuhnya menghilangkan gula olahan. Setiap hidangan dirancang untuk memberikan energi maksimal tanpa melalui proses pengolahan berlebihan seperti yang umum ditemukan dalam pola makan modern.
Barone menjelaskan rutinitas harian tersebut, dengan menyatakan, "Pola makan Cristiano Ronaldo seimbang. Dia makan sedikit dari segala sesuatu, tetapi selalu sehat. Dimulai dengan sarapan, dia akan makan alpukat dengan kopi, telur, dan tanpa gula. Sama sekali tanpa gula. Makan siang bisa berupa ayam, ikan, dan selalu sayuran. Jika dia membutuhkan karbohidrat, dia mendapatkannya dari sayuran, jadi dia tidak memerlukan makanan yang terbuat dari tepung. Tidak ada pasta, roti, atau jenis makanan lainnya. Di malam hari, dia makan makanan ringan, biasanya ikan atau daging dalam bentuk fillet. Selalu disertai dengan sayuran."
Ronaldo vs Haaland: Perdebatan soal organ dalam
Menariknya, meski Ronaldo berbeda pendapat dengan bintang Manchester City, Erling Haaland, soal susu—di mana pemain asal Norwegia itu terkenal sering memuji manfaat susu mentah—keduanya justru memiliki kesamaan pandangan terkait "makanan super" seperti jeroan. Barone mengungkapkan bahwa Ronaldo menyukai hati, yang kaya akan nutrisi penting seperti zat besi.
Barone mengomentari perbandingan antara kedua striker tersebut: "Saya setuju dengan [pola makan Erling Haaland yang] mengonsumsi jeroan. Hati, jantung, dan otak semuanya adalah makanan sehat. Mereka adalah superfood. Cristiano juga menyukai hati. Saya menyukainya. Hati sangat kaya akan zat besi, dan itu penting dalam pola makan, jadi untuk jeroan, saya setuju, tapi tidak untuk susu."
Kehidupan yang panjang berkat pemulihan dan kedisiplinan
Pola makan hanyalah salah satu pilar dari rutinitas sang penyerang legendaris. Untuk tetap prima bersama Al-Nassr dan tim nasional Portugal, Ronaldo memanfaatkan teknologi canggih, termasuk ruang terapi dingin dan terapi oksigen hiperbarik, guna mempercepat pemulihan di antara pertandingan.
Dedikasi terhadap kesehatan ini telah menjadi rahasia umum selama bertahun-tahun, mungkin yang paling terkenal adalah saat ia menyingkirkan botol-botol Coca-Cola dari konferensi pers Euro 2020. Dengan Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada yang semakin dekat, kebiasaan ketat inilah yang memungkinkan sang veteran untuk terus memimpin negaranya hingga usia 40-an.