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'Itu pertarungan yang sulit!' - Erling Haaland memuji daya juang Manchester City saat dwigol penyamai rekor menundukkan Porto
Striker Norwegia cetak dua gol
Manchester City membuka kampanye fase liga Liga Champions mereka dengan kemenangan 2-0 atas Porto di Estadio do Dragao pada Selasa malam. Haaland memecah kebuntuan lewat sundulan terarah sebelum menggandakan keunggulan dengan penyelesaian jarak dekat pada akhir babak kedua. Hasil positif itu mengamankan tiga poin penuh dan menjaga awal musim sempurna bagi tim asuhan Enzo Maresca.
- Photo Players Images
Haaland memuji ketangguhan tim
Haaland memuji determinasi yang ditunjukkan Manchester City saat mengatasi atmosfer kandang yang mengintimidasi. Berbicara kepada Amazon Prime, sang striker berkata: "Itu adalah pertarungan yang sulit, satu lawan satu. Mereka adalah tim top, jujur saja mereka mengesankan.
"Mereka memainkan sepak bola yang luar biasa, jadi kredit untuk mereka, tetapi dengan semua tekanan [pada kami] kami harus tampil di panggung terbesar. Itulah yang kami lakukan hari ini. Saya rasa, sejujurnya, kami mengendalikan babak pertama.
"Sedikit tidak nyaman ketika mereka mulai lebih menekan, tetapi kami menciptakan banyak peluang. Saya sebenarnya bisa dengan mudah mencetak jauh lebih banyak gol, tetapi di babak kedua kami mencetak gol dan mereka menekan kami selama sekitar 25 menit, tetapi sekali lagi kami berhasil bertahan dan kemudian menuntaskan pertandingan.
"Saya pikir inilah pertandingan-pertandingan yang harus kami menangkan, dan kami memiliki awal musim yang hebat. Di Liga Champions Anda harus memenangkan pertandingan karena jika tidak maka tiba-tiba semua tekanan datang dan kemudian Anda tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi."
Penyerang samai rekor Aguero
Brace penentu dari Haaland membuatnya mencetak gol ke-36 di Liga Champions untuk City, menyamai legenda klub Aguero sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub secara bersama di kompetisi utama Eropa itu hanya dalam 40 penampilan.
Merefleksikan kultur tanpa henti di dalam ruang ganti, striker Norwegia itu menegaskan skuad tidak boleh membiarkan standar mereka menurun: "Kami harus menuntut banyak satu sama lain, dan kami harus memenangkan pertandingan. Di Man City Anda harus memenangkan pertandingan dan Anda harus memenangkan trofi."
Saat ditanya apakah Maresca akan puas dengan penampilan kolektif tim di lingkungan yang tidak bersahabat, Haaland menambahkan: "Saya harap begitu. Kami menang tandang dalam pertandingan yang sulit. Lihat atmosfer ini, pada beberapa momen rasanya tidak nyata. Saya harap dia senang."
- Photo Players Images
Derby Manchester menanti City
Setelah kini memenangi empat pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, City kembali mengalihkan fokus ke Premier League saat berusaha memperpanjang start sempurna mereka. Ketajaman Haaland di depan gawang sekali lagi akan menjadi faktor krusial ketika mereka berduel dengan rival sekota Manchester United akhir pekan ini. Kemenangan tandang yang solid di Porto menjadi batu loncatan sempurna jelang derby Manchester yang sengit.
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