Haaland memuji determinasi yang ditunjukkan Manchester City saat mengatasi atmosfer kandang yang mengintimidasi. Berbicara kepada Amazon Prime, sang striker berkata: "Itu adalah pertarungan yang sulit, satu lawan satu. Mereka adalah tim top, jujur saja mereka mengesankan.

"Mereka memainkan sepak bola yang luar biasa, jadi kredit untuk mereka, tetapi dengan semua tekanan [pada kami] kami harus tampil di panggung terbesar. Itulah yang kami lakukan hari ini. Saya rasa, sejujurnya, kami mengendalikan babak pertama.

"Sedikit tidak nyaman ketika mereka mulai lebih menekan, tetapi kami menciptakan banyak peluang. Saya sebenarnya bisa dengan mudah mencetak jauh lebih banyak gol, tetapi di babak kedua kami mencetak gol dan mereka menekan kami selama sekitar 25 menit, tetapi sekali lagi kami berhasil bertahan dan kemudian menuntaskan pertandingan.

"Saya pikir inilah pertandingan-pertandingan yang harus kami menangkan, dan kami memiliki awal musim yang hebat. Di Liga Champions Anda harus memenangkan pertandingan karena jika tidak maka tiba-tiba semua tekanan datang dan kemudian Anda tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi."