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'Itu pertanyaan yang hanya bisa dijawab olehnya' - Mantan bintang Liverpool Dietmar Hamann menilai Arsenal unggul dalam perburuan Bradley Barcola
Arsenal dan Liverpool berebut sensasi PSG
Perebutan untuk mendapatkan Barcola telah mencapai titik didih saat tenggat waktu transfer musim panas kian mendekat, dengan dua raksasa terbesar Premier League bersaing untuk mendapatkan tanda tangannya.
Pemain berusia 23 tahun itu menikmati periode penuh trofi di ibu kota Prancis sejak kedatangannya dari Lyon, dengan menyumbang 39 gol dan 37 assist dalam 152 penampilannya untuk tim asuhan Luis Enrique. Penolakannya untuk menandatangani perpanjangan kontrak melewati 2028 telah membuat klub-klub elite Eropa siaga, terutama setelah peran krusialnya dalam dominasi domestik dan kontinental PSG belakangan ini.
Liverpool, yang kini berada di bawah arahan Andoni Iraola, sangat ingin menemukan pengganti kelas dunia untuk Mohamed Salah setelah kepindahannya ke Trabzonspor. Sementara itu, Arsenal asuhan Mikel Arteta ingin menambah kekuatan opsi serang mereka setelah gagal mendapatkan superstar Real Madrid Vinicius Junior.
Taruhannya sangat besar, dan mantan pemain internasional Jerman Hamann mengakui bahwa meski Anfield memiliki daya tariknya sendiri, proyek olahraga di Emirates Stadium mungkin lebih menggoda bagi pemain yang terbiasa meraih trofi secara konsisten. Liverpool sudah lebih dulu menjajaki situasi dengan mengajukan tawaran €135 juta yang ditingkatkan untuk winger berbakat itu.
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Hamann mempertimbangkan dilema Barcola
Berbicara kepada Andy’s Bet Club, Hamann blak-blakan soal pilihan sulit yang dihadapi winger PSG itu. "Bisakah Liverpool mengalahkan Arsenal untuk mendapatkan Bradley Barcola? Mungkin saja," kata pemenang Liga Champions 2005 itu.
"Jelas Liverpool masih punya daya tarik besar lewat stadion, para suporter, dan sejarah klub. Itu pertanyaan yang hanya bisa dia jawab. Satu-satunya hal adalah, dia berada di klub yang sangat sukses, dia memenangi liga hampir setiap tahun dan kini telah memenangi Liga Champions dua kali secara beruntun. Jika dia ingin memenanginya untuk ketiga kalinya, dia tentu ingin memenangi liga musim depan. Dia mungkin punya peluang lebih besar di Arsenal daripada di Liverpool musim depan."
Hamann menjaga Liverpool tetap dalam persaingan
Meski mengisyaratkan Arsenal saat ini berada dalam posisi yang lebih baik untuk meraih kesuksesan secara instan, Hamann menolak untuk menutup kemungkinan kepindahan ke Merseyside. Ia meyakini keputusan itu pada akhirnya akan ditentukan oleh visi jangka panjang Barcola, bukan semata prospek trofi dalam waktu dekat.
"Bagaimana situasinya dalam dua atau tiga tahun, saya tidak tahu, tetapi saya pikir ketika Anda menandatangani kontrak selama empat atau lima tahun, Anda tidak menandatanganinya semata-mata berdasarkan apa yang Anda perkirakan akan terjadi musim depan," tambah Hamann. "Saya pikir Liverpool, bahkan jika Arsenal tertarik, masih punya peluang yang cukup besar karena mereka adalah klub seperti sekarang."
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PSG bersiap untuk hidup tanpa Barcola
Ketika klub-klub Premier League bersaing untuk mendapatkan tanda tangannya, PSG tampaknya mulai menyiapkan rencana cadangan untuk kepergiannya. Juara Ligue 1 itu baru-baru ini mengonfirmasi perekrutan Mika Godts dari Ajax, sebuah langkah yang oleh banyak pihak dianggap sebagai indikasi jelas bahwa klub siap menyetujui kepergian Barcola.
Kedatangan pemain muda Belgia itu menambah sesak lini serang yang sudah dihuni nama-nama seperti Khvicha Kvaratskhelia dan Desire Doue, yang berpotensi memaksa PSG menerima biaya yang sedikit lebih rendah daripada valuasi awal mereka sebesar £145 juta demi menghindari saga transfer yang berkepanjangan.
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