Perebutan untuk mendapatkan Barcola telah mencapai titik didih saat tenggat waktu transfer musim panas kian mendekat, dengan dua raksasa terbesar Premier League bersaing untuk mendapatkan tanda tangannya.

Pemain berusia 23 tahun itu menikmati periode penuh trofi di ibu kota Prancis sejak kedatangannya dari Lyon, dengan menyumbang 39 gol dan 37 assist dalam 152 penampilannya untuk tim asuhan Luis Enrique. Penolakannya untuk menandatangani perpanjangan kontrak melewati 2028 telah membuat klub-klub elite Eropa siaga, terutama setelah peran krusialnya dalam dominasi domestik dan kontinental PSG belakangan ini.

Liverpool, yang kini berada di bawah arahan Andoni Iraola, sangat ingin menemukan pengganti kelas dunia untuk Mohamed Salah setelah kepindahannya ke Trabzonspor. Sementara itu, Arsenal asuhan Mikel Arteta ingin menambah kekuatan opsi serang mereka setelah gagal mendapatkan superstar Real Madrid Vinicius Junior.

Taruhannya sangat besar, dan mantan pemain internasional Jerman Hamann mengakui bahwa meski Anfield memiliki daya tariknya sendiri, proyek olahraga di Emirates Stadium mungkin lebih menggoda bagi pemain yang terbiasa meraih trofi secara konsisten. Liverpool sudah lebih dulu menjajaki situasi dengan mengajukan tawaran €135 juta yang ditingkatkan untuk winger berbakat itu.