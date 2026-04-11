"Itu penalti di bulan!" - Alvaro Arbeloa marah kepada wasit setelah Real Madrid harus puas dengan hasil imbang yang merugikan melawan Girona
Kontroversi wasit memicu kemarahan Madrid
Real Madrid merasa kecewa setelah keputusan kontroversial menghalangi mereka mendapatkan tendangan penalti yang berpotensi menentukan kemenangan dalam laga imbang 1-1 melawan Girona pada Jumat lalu. Insiden kontroversial terjadi pada menit ke-88 ketika Mbappe tampaknya dilanggar oleh Vitor Reis. Tayangan ulang menunjukkan Mbappe terkena sikutan dari Reis, hingga wajahnya berdarah. Namun, wasit Javier Alberola tidak menganggapnya sebagai pelanggaran, dan VAR tidak digunakan.
Arbeloa mengkritik keputusan VAR
Keputusan tersebut langsung memicu protes dari bangku cadangan Real Madrid, karena tuan rumah kembali kehilangan peluang di menit-menit akhir pertandingan. Madrid akhirnya harus puas dengan satu poin, hasil yang semakin mempersulit ambisi mereka meraih gelar domestik di tengah serangkaian penampilan yang tidak konsisten. Arbeloa tidak menyembunyikan rasa frustrasinya saat menanggapi insiden tersebut setelah peluit akhir dibunyikan, dengan menyatakan bahwa pelanggaran terhadap Mbappe sangat jelas.
"Ini penalti di sini dan di bulan," kata Arbeloa setelah pertandingan. "Dan ini hanya satu lagi. Lagi. Inilah yang kita dapatkan, begitulah adanya. Baik saya maupun orang lain tidak memahaminya. VAR campur tangan saat menguntungkan, dan saat tidak, mereka tidak melakukannya."
"Saya sudah mengatakannya kemarin, dan Anda tahu pendapat saya. Kejadian-kejadian ini mengonfirmasinya. Itu jelas pelanggaran. Kylian bahkan dijatuhi pelanggaran di babak pertama yang lebih ringan. Kami sudah mengalami banyak masalah dengan wasit. Dengan yang ini, di Mallorca... Ini cerita lama yang sama."
Mbappe dan Vinicius jadi sorotan
Terlepas dari kontroversi wasit, sorotan juga banyak tertuju pada duo penyerang Madrid setelah Mbappe dan Vinicius Jr sama-sama gagal mencetak gol melawan Girona yang bermain disiplin. Namun, Arbeloa menegaskan bahwa ia tetap yakin dengan kualitas keduanya dan percaya bahwa masalahnya lebih terletak pada struktur serangan tim secara keseluruhan.
"Saya tidak bisa khawatir tentang dua pemain dengan statistik yang mereka miliki," tambahnya. "Mereka termasuk di antara empat atau lima pemain terbaik di dunia. Kita perlu memperbaiki banyak hal secara kolektif, karena kita kesulitan melawan tim-tim yang menunggu kita. Kita terus mengalami kesulitan, dan hal ini lebih berkaitan dengan performa kolektif kita daripada performa individu. Semoga situasinya membaik pada hari Rabu."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Hasil imbang ini semakin mempersulit Madrid untuk mengejar Barcelona di puncak klasemen. Los Blancos berada di posisi kedua dengan 70 poin dari 31 pertandingan, tertinggal enam poin dari Blaugrana yang telah memainkan 30 pertandingan. Tim asuhan Arbeloa kini akan mengalihkan fokus ke Liga Champions, di mana mereka akan menghadapi Bayern Munich pada leg kedua babak perempat final.