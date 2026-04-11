"Itu penalti di bulan!" - Alvaro Arbeloa marah kepada wasit setelah Real Madrid harus puas dengan hasil imbang yang merugikan melawan Girona

Keputusan tersebut langsung memicu protes dari bangku cadangan Real Madrid, karena tuan rumah kembali kehilangan peluang di menit-menit akhir pertandingan. Madrid akhirnya harus puas dengan satu poin, hasil yang semakin mempersulit ambisi mereka meraih gelar domestik di tengah serangkaian penampilan yang tidak konsisten. Arbeloa tidak menyembunyikan rasa frustrasinya saat menanggapi insiden tersebut setelah peluit akhir dibunyikan, dengan menyatakan bahwa pelanggaran terhadap Mbappe sangat jelas.

"Ini penalti di sini dan di bulan," kata Arbeloa setelah pertandingan. "Dan ini hanya satu lagi. Lagi. Inilah yang kita dapatkan, begitulah adanya. Baik saya maupun orang lain tidak memahaminya. VAR campur tangan saat menguntungkan, dan saat tidak, mereka tidak melakukannya."

"Saya sudah mengatakannya kemarin, dan Anda tahu pendapat saya. Kejadian-kejadian ini mengonfirmasinya. Itu jelas pelanggaran. Kylian bahkan dijatuhi pelanggaran di babak pertama yang lebih ringan. Kami sudah mengalami banyak masalah dengan wasit. Dengan yang ini, di Mallorca... Ini cerita lama yang sama."