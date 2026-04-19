“Itu pelanggaran” - Bruno Fernandes terhibur dengan sindiran halus Luke Shaw terhadap Alejandro Garnacho, sementara legenda Man Utd Wayne Rooney “menyukai” pilihan foto dalam postingan perayaan tersebut

Ketegangan ini bermula dari kepergian Garnacho yang kontroversial musim panas lalu, yang terjadi setelah perselisihan terbuka dengan mantan pelatihnya, Ruben Amorim. Saat berbicara sebelum pertandingan, pemain asal Argentina itu mengakui bahwa ia telah melakukan kesalahan selama bulan-bulan terakhirnya di Old Trafford. "Mungkin ya, karena saya mencintai klub itu. Mereka memberi saya kepercayaan sejak awal, dari Spanyol, untuk membawa saya ke akademi, lalu mereka membawa saya ke tim utama, jadi itu seperti empat atau lima tahun, dan cinta yang luar biasa dari semua orang, dari para penggemar, stadion, semuanya benar-benar baik," kata Garnacho kepada Premier League Productions pekan lalu.

"Kadang-kadang kamu harus berubah demi kebaikan hidupmu atau langkah selanjutnya. Saya hanya memiliki kenangan indah tentang Man United. Saya ingat dalam enam bulan terakhir, saya tidak bermain seperti sebelumnya di Manchester United. Saya mulai duduk di bangku cadangan, itu bukan hal buruk, saya baru berusia 20 tahun, tapi di pikiran saya, saya merasa harus bermain di setiap pertandingan. Dalam pikiran saya, mungkin ini juga kesalahan saya, saya mulai melakukan beberapa hal yang kurang baik. Tapi ya, itu hanyalah momen dalam hidup dan terkadang Anda harus mengambil keputusan dan saya sangat bangga berada di sini dan masih bermain di Liga Premier di klub seperti ini," tambahnya.