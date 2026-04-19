“Itu pelanggaran” - Bruno Fernandes terhibur dengan sindiran halus Luke Shaw terhadap Alejandro Garnacho, sementara legenda Man Utd Wayne Rooney “menyukai” pilihan foto dalam postingan perayaan tersebut
Para bintang Red Devils tak segan-segan menyerang
Ketegangan seputar kembalinya Garnacho untuk menghadapi mantan klubnya mencapai puncaknya setelah peluit akhir dibunyikan di Stamford Bridge. Bek veteran Luke Shaw mengunggah foto dirinya yang secara fisik mendominasi pemain sayap asal Argentina itu selama pertandingan di media sosial dengan keterangan "kemenangan penting."
Kapten United, Bruno Fernandes, yang telah dipuji sebagai kekuatan kreatif utama di sepak bola Inggris musim ini, tidak segan-segan memberikan komentar. Pemain internasional Portugal itu membagikan GIF bertuliskan "Itu pelanggaran," sementara mantan pemain United, Alex Telles, ikut serta dengan emoji api. Bahkan legenda klub Wayne Rooney terlihat menyukai postingan tersebut, yang menampilkan Garnacho didorong ke lantai, saat ruang ganti Setan Merah menunjukkan sikap bersatu melawan mantan rekan mereka.
Garnacho mengakui perilakunya yang 'buruk'
Ketegangan ini bermula dari kepergian Garnacho yang kontroversial musim panas lalu, yang terjadi setelah perselisihan terbuka dengan mantan pelatihnya, Ruben Amorim. Saat berbicara sebelum pertandingan, pemain asal Argentina itu mengakui bahwa ia telah melakukan kesalahan selama bulan-bulan terakhirnya di Old Trafford. "Mungkin ya, karena saya mencintai klub itu. Mereka memberi saya kepercayaan sejak awal, dari Spanyol, untuk membawa saya ke akademi, lalu mereka membawa saya ke tim utama, jadi itu seperti empat atau lima tahun, dan cinta yang luar biasa dari semua orang, dari para penggemar, stadion, semuanya benar-benar baik," kata Garnacho kepada Premier League Productions pekan lalu.
"Kadang-kadang kamu harus berubah demi kebaikan hidupmu atau langkah selanjutnya. Saya hanya memiliki kenangan indah tentang Man United. Saya ingat dalam enam bulan terakhir, saya tidak bermain seperti sebelumnya di Manchester United. Saya mulai duduk di bangku cadangan, itu bukan hal buruk, saya baru berusia 20 tahun, tapi di pikiran saya, saya merasa harus bermain di setiap pertandingan. Dalam pikiran saya, mungkin ini juga kesalahan saya, saya mulai melakukan beberapa hal yang kurang baik. Tapi ya, itu hanyalah momen dalam hidup dan terkadang Anda harus mengambil keputusan dan saya sangat bangga berada di sini dan masih bermain di Liga Premier di klub seperti ini," tambahnya.
Carrick mengabaikan keributan demi hasil
Di tengah hiruk-pikuk media sosial, manajer sementara Michael Carrick tetap fokus pada hasil yang membuat United tetap nyaman di posisi ketiga dan hampir memastikan tiket ke Liga Champions. Tim asuhan Carrick berhasil menahan 21 tembakan Chelsea untuk menjaga gawang tetap bersih, dengan gol Matheus Cunha menjadi penentu kemenangan.
Menanggapi performa pertahanan, Carrick mengatakan: "Kami merasa itu pantas. Kendala yang kami alami beberapa hari terakhir, duet bek tengah yang kami miliki – itu akan menjadi tantangan tersendiri, tapi saya merasa pertahanan kami luar biasa dalam situasi sulit. Sikap mereka malam ini sangat luar biasa bagi saya."
Masa depan yang tak pasti bagi pelatih sementara
Meskipun kemenangan ini membuat United unggul 10 poin dari Chelsea, Carrick tetap bersikap menunggu dan melihat terkait perannya. Mantan gelandang ini telah sepenuhnya mengubah nasib tim, dan ia menegaskan kembali komitmennya terhadap proyek Old Trafford setelah peluit akhir berbunyi di London barat. "Saya senang berada di sini. Saya memahami situasinya, ini sedikit di luar kendali saya," kata Carrick saat ditanya tentang masa depannya di klub. Untuk saat ini, fokus tetap pada memastikan lolos ke kompetisi Eropa dan mempertahankan standar tinggi yang ditetapkan selama periode interim ini. Dengan skuad yang jelas-jelas menikmati momentum saat ini, serta kemampuan mereka untuk membungkam mantan pemain, suasana di Carrington jarang sekali sepositif ini saat musim mendekati puncaknya.