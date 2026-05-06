"Itu omong kosong!" Vincent Kompany mengkritik aturan tangan setelah tersingkir dari Bayern dan memuji PSG atas langkah cerdiknya

Pada leg pertama, sesaat sebelum jeda babak pertama, bek kiri Bayern Alphonso Davies terkena bola di paha, yang kemudian memantul ke lengannya. Wasit memutuskan untuk memberikan tendangan penalti, yang dieksekusi dengan baik oleh Ousmane Dembele untuk mengubah skor menjadi 3-2.

Pada hari Rabu, wasit Joao Pinheiro dari Portugal tidak memberikan penalti pada babak pertama, ketika gelandang PSG Joao Neves terkena bola di lengannya yang terulur saat rekan setimnya Vitinha melakukan tendangan pembebasan. "Bola itu tidak memantul dari tubuh ke tangan, melainkan langsung ke tangan. Apakah itu dilakukan oleh pemain sendiri atau tidak – itu agak konyol, agak tidak masuk akal," kata Kompany kepada DAZN.