Daniel Buse

Diterjemahkan oleh

"Itu omong kosong!" Vincent Kompany mengkritik aturan tangan setelah tersingkir dari Bayern dan memuji PSG atas langkah cerdiknya

Pelatih Bayern München, Vincent Kompany, menunjukkan sikap sebagai pecundang yang sportif setelah tersingkir dari Liga Champions oleh PSG — namun ia juga secara jelas mengungkapkan ketidaksepakatannya terhadap interpretasi aturan tangan.

Pada leg pertama, sesaat sebelum jeda babak pertama, bek kiri Bayern Alphonso Davies terkena bola di paha, yang kemudian memantul ke lengannya. Wasit memutuskan untuk memberikan tendangan penalti, yang dieksekusi dengan baik oleh Ousmane Dembele untuk mengubah skor menjadi 3-2. 

Pada hari Rabu, wasit Joao Pinheiro dari Portugal tidak memberikan penalti pada babak pertama, ketika gelandang PSG Joao Neves terkena bola di lengannya yang terulur saat rekan setimnya Vitinha melakukan tendangan pembebasan. "Bola itu tidak memantul dari tubuh ke tangan, melainkan langsung ke tangan. Apakah itu dilakukan oleh pemain sendiri atau tidak – itu agak konyol, agak tidak masuk akal," kata Kompany kepada DAZN

  • Fakta bahwa wasit di Munich mengambil keputusan sesuai dengan interpretasi yang diinginkan UEFA tidak membuat pelatih Bayern merasa lebih senang: "Aturan memang seperti itu. Sayang sekali," katanya. Ditambah lagi, ada potensi kartu kuning-merah yang tidak diberikan kepada bek kiri PSG, Nuno Mendes, akibat handball, sehingga Kompany menyimpulkan: "Kedua insiden ini tidak bisa digambarkan lain selain 'sangat menentukan jalannya pertandingan'."

    Setelah kekalahan 4-5 di leg pertama, tim Munich sudah tertinggal setelah tiga menit di leg kedua dan mencoba segala cara setelah itu. Namun, mereka tidak bisa berbuat lebih dari gol penyama kedudukan yang dicetak Harry Kane pada menit ke-94. "Tentu saja keputusan wasit di Paris masih menyakitkan bagi kami, karena pada akhirnya kami kalah karena satu gol," kata Kompany sambil menengok kembali ke penalti yang dijatuhkan kepada Davies. 

    Kompany tentang PSG: "Mereka memang sangat aktif"

    Namun, pelatih Bayern itu juga menunjukkan dirinya sebagai seorang yang sportif dalam kekalahan. "Saya memiliki kemampuan untuk tidak terlalu lama merasa kecewa. Hidup terus berjalan," tegasnya. 

    Dia memuji juara bertahan dari Paris atas penampilannya di Munich, di mana PSG secara konsisten bertahan di sekitar kotak penalti mereka sendiri dan hanya membiarkan sedikit peluang bagus bagi Munich. "PSG benar-benar hebat dalam bertahan dari umpan silang. Mereka selalu menjaga area belakang dengan baik, mereka sangat aktif," kata Kompany tentang lawan mereka. 

    PSG selalu ada di sana dan tampil gemilang dengan banyak gerakan lari - bahkan di fase akhir. "Meskipun kami berhasil menciptakan situasi berbahaya, mereka tetap memastikan kami tidak bisa mencetak gol," kata Kompany, menyebutkan salah satu alasan mengapa timnya gagal membalikkan keadaan dan lolos ke final. 

