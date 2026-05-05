"Itu omong kosong!" Vincent Kompany membantah tuduhan yang tidak menyenangkan di FC Bayern

Di saat yang sama, ia juga ingin membela mantan mentornya, Pep Guardiola. Pelatih Manchester City ini telah bertahun-tahun menghadapi tuduhan yang tidak menyenangkan, yaitu terlalu memikirkan pertandingan-pertandingan besar dan penting serta berusaha mengejutkan tim lawan dengan taktik dan susunan pemain yang tidak lazim, yang pada akhirnya sering kali berujung pada kegagalan.

Hal ini juga pernah menjadi perbincangan saat ia masih di FC Bayern. Pada leg kedua semifinal melawan Real Madrid tahun 2014, ia memerintahkan timnya (atas desakan para pemain kunci, seperti yang terungkap kemudian) untuk menggunakan formasi bunuh diri dengan duet gelandang tengah Bastian Schweinsteiger dan Toni Kroos. Alih-alih membalikkan kekalahan 0-1 dari leg pertama, tim Munich justru dihajar habis-habisan dan kalah 0-4. "Kesalahan terbesar yang pernah saya buat sebagai pelatih," keluh sang pelatih asal Catalan itu setelahnya.

Dua tahun kemudian, secara mengejutkan Guardiola tidak memainkan Thomas Müller dan Franck Ribéry pada leg pertama semifinal melawan Atlético Madrid, dan sebagai gantinya memainkan Juan Bernat. FC Bayern kalah 0-1 dan akhirnya tersingkir lagi.

"Saya pernah bermain di bawah asuhan Pep. Tidak benar bahwa dia mengubah segalanya dalam pertandingan penting. Itu hanya omong kosong media. Jika kalah, Anda harus memberikan penjelasan. Jika menang, Anda dianggap benar," kata Kompany mengenai reputasi yang melekat pada pelatih panutannya asal Catalan itu.