Pelatih juara Bundesliga tersebut secara tidak langsung membantah bahwa Vincent Kompany akan melakukan perubahan taktis besar-besaran pada leg kedua semifinal Rabu malam antara FC Bayern dan PSG, serta kembali mengandalkan berbagai trik dalam susunan pemainnya. Namun, ia menegaskan bahwa selalu ada ruang untuk perubahan-perubahan kecil.
Diterjemahkan oleh
"Itu omong kosong!" Vincent Kompany membantah tuduhan yang tidak menyenangkan di FC Bayern
Di saat yang sama, ia juga ingin membela mantan mentornya, Pep Guardiola. Pelatih Manchester City ini telah bertahun-tahun menghadapi tuduhan yang tidak menyenangkan, yaitu terlalu memikirkan pertandingan-pertandingan besar dan penting serta berusaha mengejutkan tim lawan dengan taktik dan susunan pemain yang tidak lazim, yang pada akhirnya sering kali berujung pada kegagalan.
Hal ini juga pernah menjadi perbincangan saat ia masih di FC Bayern. Pada leg kedua semifinal melawan Real Madrid tahun 2014, ia memerintahkan timnya (atas desakan para pemain kunci, seperti yang terungkap kemudian) untuk menggunakan formasi bunuh diri dengan duet gelandang tengah Bastian Schweinsteiger dan Toni Kroos. Alih-alih membalikkan kekalahan 0-1 dari leg pertama, tim Munich justru dihajar habis-habisan dan kalah 0-4. "Kesalahan terbesar yang pernah saya buat sebagai pelatih," keluh sang pelatih asal Catalan itu setelahnya.
Dua tahun kemudian, secara mengejutkan Guardiola tidak memainkan Thomas Müller dan Franck Ribéry pada leg pertama semifinal melawan Atlético Madrid, dan sebagai gantinya memainkan Juan Bernat. FC Bayern kalah 0-1 dan akhirnya tersingkir lagi.
"Saya pernah bermain di bawah asuhan Pep. Tidak benar bahwa dia mengubah segalanya dalam pertandingan penting. Itu hanya omong kosong media. Jika kalah, Anda harus memberikan penjelasan. Jika menang, Anda dianggap benar," kata Kompany mengenai reputasi yang melekat pada pelatih panutannya asal Catalan itu.
Vincent Kompany dan sentuhan Guardiola di FC Bayern pada leg pertama
Menyikapi tugas berat pada Rabu nanti, saat PSG akan bertandang ke Allianz Arena, Kompany menegaskan bahwa ia ingin terus mengembangkan kekuatan para pemainnya — yang terutama terletak pada tekanan agresif satu lawan satu dan serangan.
"Bayangkan, jika saya menjawab pertanyaan ini dan mengatakan bahwa saya benar-benar ingin melakukan sesuatu yang sangat berbeda, itu akan menjadi jawaban yang sangat bodoh dari saya," kata Kompany menanggapi kemungkinan pendekatan yang sama sekali berbeda: "Intinya adalah terus memberikan solusi berupa detail-detail kecil kepada para pemain. Saya mungkin sudah menonton 35 pertandingan PSG. Para pemain harus diperkuat dalam hal yang sudah mereka lakukan selama ini!"
Setidaknya pada leg pertama Selasa lalu, ada sentuhan Guardiola yang terasa di Parc des Princes, Paris. Pasalnya, Kompany cukup mengejutkan dengan susunan starting eleven-nya yang sebenarnya sudah teruji dalam banyak pertandingan besar, karena ia menempatkan Konrad Laimer—yang biasanya selalu menjadi starter—di bangku cadangan dan menggantinya dengan Alphonso Davies yang sering terhambat cedera.
Faktanya, menjelang akhir babak pertama, Davies melakukan handball yang kontroversial dan menyebabkan penalti yang akhirnya sah, yang dikonversi oleh Ousmane Dembele menjadi keunggulan 3-2 untuk Paris. Terlepas dari itu, ia bermain cukup baik, sehingga sentuhan Guardiola pun segera menghilang di Parc des Princes.
FC Bayern: Apakah Kompany akan kembali merombak susunan pemain intinya?
Masalah posisi bek sayap tampaknya akan tetap menjadi satu-satunya hal yang belum pasti dalam susunan starting eleven Bayern pada leg kedua. "Saya sangat senang memiliki para pemain ini," kata Kompany menanggapi "situasi yang sangat menguntungkan" yang dimilikinya dengan adanya Josip Stanisic, Laimer, dan Davies yang bersaing untuk dua posisi tersebut.
"Semua orang mengenal Konrad dengan banyak pergerakannya. Stani sangat rapi dalam menguasai bola dan memiliki kecepatan yang luar biasa. Hal itu tidak selalu terlihat, tapi dia memiliki kecepatan yang luar biasa dan selalu membuat keputusan yang tepat saat menguasai bola. Phonzie tentu saja memiliki kecepatan dan kemampuan satu lawan satu. Dan tentu saja kaki kirinya, seperti saat memberikan umpan silang melawan Freiburg, yang selalu memberikan kontribusi bagi kami," kata Kompany tentang ketiga pemainnya untuk posisi bek sayap.
Namun, tampaknya tidak mustahil jika Kompany akhirnya melakukan perubahan di posisi ini dibandingkan dengan leg pertama. Bagaimanapun, Stanisic mengalami masalah besar melawan Khvicha Kvaratskhelia di leg pertama. Mungkin Laimer, yang kuat dalam duel dan agresif, akan dipindahkan ke sisi kanan, sementara Davies kembali bermain di bek kiri untuk menyeimbangkan kecepatan Desire Doue.
- Inilah kemungkinan susunan pemain FCB: Neuer - Laimer, Upamecano, Tah, Davies - Kimmich, Pavlovic - Olise, Musiala, Luis Diaz - Kane