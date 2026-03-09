"Itu omong kosong!" - Liverpool menjadi bahan olok-olok setelah Dominik Szoboszlai dan Mohamed Salah terekam melempar bola obat melintasi mistar gawang dalam rutinitas latihan yang "membingungkan"

Liverpool bertolak ke Istanbul setelah menelan kekalahan 1-0 di sana pada fase liga kompetisi tersebut. Jadwal Liverpool pun tak akan lebih mudah, dengan laga tandang ke Brighton yang menanti setelah leg kedua melawan Galatasaray. Di luar tantangan Eropa yang mendesak, tim medis Liverpool akan bekerja tanpa henti untuk memastikan Alisson siap bertanding pada akhir pekan. The Reds akan menghadapi laga besar Premier League melawan Tottenham, pertandingan yang krusial bagi harapan mereka untuk finis di empat besar.