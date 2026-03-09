AFP
"Itu omong kosong!" - Liverpool menjadi bahan olok-olok setelah Dominik Szoboszlai dan Mohamed Salah terekam melempar bola obat melintasi mistar gawang dalam rutinitas latihan yang "membingungkan"
Latihan Liverpool menggunakan bola obat
Video beredar menunjukkan Mohamed Salah dan Dominik Szoboszlai sedang melakukan latihan di mana mereka melempar bola obat berat melintasi mistar gawang. Video viral tersebut muncul saat anggota tim Arne Slot lainnya melakukan latihan teknis, dengan skuad melakukan persiapan akhir sebelum perjalanan mereka ke Istanbul. Meskipun latihan kekuatan dan kebugaran ini umum dalam sepak bola modern untuk membangun kekuatan ledak, pemandangan seorang pemenang tiga kali Sepatu Emas Liga Premier dan gelandang senilai £60 juta bermain permainan "melewati mistar gawang" dengan peralatan berbobot membuat banyak pengamat bingung.
Latihan simulasi menuai cemoohan.
Komentator Sky Sports, Sherwood, mempertanyakan logika dari tugas fisik semacam itu hanya 24 jam sebelum pertandingan knockout Eropa yang krusial. Ia menyebut latihan tersebut, yang dapat dilihat dilakukan dalam sesi terpisah di bawah ini, sebagai "omong kosong", dan menyatakan bahwa ia "bingung" mengapa para pemain melakukannya selama sesi latihan. Sky Sports sempat memposting komentar Sherwood di akun media sosial mereka, namun segera menghapus klip tersebut sepenuhnya.
Masalah cedera semakin menumpuk bagi tim Slot.
Mengenai kabar tim untuk pertandingan melawan Galatasaray, kiper utama Alisson tidak dapat bermain setelah kiper internasional Brasil tersebut mengeluh merasa tidak nyaman setelah sesi latihan pada Senin. Memang, ia tidak ikut serta dalam perjalanan tim ke Istanbul, dan kiper cadangan Giorgi Mamardashvili kini akan menggantikannya di bawah mistar gawang. Federico Chiesa juga absen dalam sesi latihan sebelum tim berangkat pada Senin sore.
Pertandingan krusial bagi tim Slot
Liverpool bertolak ke Istanbul setelah menelan kekalahan 1-0 di sana pada fase liga kompetisi tersebut. Jadwal Liverpool pun tak akan lebih mudah, dengan laga tandang ke Brighton yang menanti setelah leg kedua melawan Galatasaray. Di luar tantangan Eropa yang mendesak, tim medis Liverpool akan bekerja tanpa henti untuk memastikan Alisson siap bertanding pada akhir pekan. The Reds akan menghadapi laga besar Premier League melawan Tottenham, pertandingan yang krusial bagi harapan mereka untuk finis di empat besar.
