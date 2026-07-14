AFP
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'Itu mengikuti saya' - Erling Haaland memamerkan suvenir Piala Dunia seharga $750 yang aneh saat pesawat tim Norwegia kembali ke tanah air
Haaland membawa oleh-oleh yang aneh
Pemain timnas Norwegia itu terlihat membawa pulang suvenir unik berupa rakun yang diawetkan dan memegang sebotol wiski saat rombongan tim mendarat di Oslo. Penyerang berusia 25 tahun itu kembali ke tanah airnya setelah perjalanan impresif Norwegia di Piala Dunia terhenti akibat kekalahan tipis 2-1 di babak perempat final melawan Inggris. Hewan yang diawetkan tersebut, yang kabarnya dibeli seharga $750 dari Wild Bill’s Western Store di Dallas, langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial.
- AFP
Penyerang itu bercanda tentang rakun
Melalui akun X pribadinya, penyerang Manchester City itu memberikan tanggapan lucu terkait suvenir barunya yang viral saat turun dari pesawat, dengan menulis: "Dia mengikuti saya pulang."
Selain itu, Haaland mengajak para penggemarnya di Instagram untuk memilih nama bagi rakun tersebut melalui jajak pendapat dengan pilihan seperti "Cowboy", "Ranger", "TEX", dan "R.O.W.".
Ia juga menyampaikan pesanperpisahan kepada Amerika Serikat setelah petualangan bersejarah Norwegia berakhir: "Ini benar-benar pengalaman yang luar biasa, terima kasih telah membuatnya begitu istimewa."
Dalam postingan selfie lainnya, sang penyerang menulis kalimat perpisahan yang penuh perasaan: "Selamat tinggal, AS. Ini sungguh mengharukan."
'Ini telah mengubah hidupku'
Meskipun Norwegia tersingkir di babak delapan besar, turnamen di Amerika Utara ini tak diragukan lagi telah menandai titik balik yang signifikan dalam karier sang penyerang. Haaland bersinar cemerlang sebagai sosok ikonik yang mengangkat performa timnas negaranya, sehingga memungkinkan mereka bersaing secara setara dengan para elit sepak bola dunia.
Tujuh gol yang dicetaknya tidak hanya meningkatkan reputasinya di kancah global, tetapi juga meninggalkan dampak emosional yang mendalam dalam perjalanan karier profesionalnya. Seperti dikutip oleh Associated Press, Haaland dengan jujur merefleksikan dampak monumental yang ditimbulkan oleh turnamen tersebut: "Sejujurnya, saya rasa ini telah mengubah hidup saya."
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Haaland?
Setelah liburan pasca-turnamen yang memang pantas dinikmatinya, Haaland akan segera mengalihkan fokusnya kembali ke tugas-tugas di level domestik saat ia bergabung dalam sesi latihan pramusim bersama City. Striker produktif ini diharapkan bisa langsung tampil maksimal untuk memastikan dirinya siap sepenuhnya menghadapi musim Liga Premier dan Liga Champions yang kembali berat.
Pelatih kepala baru City, Enzo Maresca, berharap performa tajam yang ditunjukkan di panggung dunia dapat diterapkan dengan mulus ke dalam laga klub saat Cityzens memburu gelar juara lainnya musim depan.
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