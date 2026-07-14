'Itu mengikuti saya' - Erling Haaland memamerkan suvenir Piala Dunia seharga $750 yang aneh saat pesawat tim Norwegia kembali ke tanah air

Melalui akun X pribadinya, penyerang Manchester City itu memberikan tanggapan lucu terkait suvenir barunya yang viral saat turun dari pesawat, dengan menulis: "Dia mengikuti saya pulang."

Selain itu, Haaland mengajak para penggemarnya di Instagram untuk memilih nama bagi rakun tersebut melalui jajak pendapat dengan pilihan seperti "Cowboy", "Ranger", "TEX", dan "R.O.W.".

Ia juga menyampaikan pesanperpisahan kepada Amerika Serikat setelah petualangan bersejarah Norwegia berakhir: "Ini benar-benar pengalaman yang luar biasa, terima kasih telah membuatnya begitu istimewa."

Dalam postingan selfie lainnya, sang penyerang menulis kalimat perpisahan yang penuh perasaan: "Selamat tinggal, AS. Ini sungguh mengharukan."