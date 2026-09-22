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'Itu mengerikan' - Luis de la Fuente ungkap suasana ruang ganti yang traumatis sebagai momen 'terberat' dalam masa jabatannya bersama Spanyol setelah pukulan cedera telak Barcelona
Juara dunia kembali beraksi
Jeda internasional pertama musim ini telah tiba, dengan juara bertahan Piala Dunia Spanyol mengalihkan fokus ke UEFA Nations League. Sejumlah besar pemain Barcelona akan tampil untuk Spanyol saat mereka berupaya melanjutkan kesuksesan besar terbaru mereka di panggung global.
Meski sedang berada di puncak performa dan memasuki laga-laga ini dengan kepercayaan diri penuh, persiapan menuju pertandingan memunculkan momen refleksi yang mendalam. Saat diminta media untuk mengidentifikasi periode paling menantang sejak mengambil alih tim nasional, De la Fuente tidak menunjuk pada keberhasilan terbaru mereka. Sebaliknya, pelatih Spanyol itu menyoroti cedera jangka panjang yang dialami gelandang Barcelona, Gavi, sebuah insiden yang sempat mengganggu moral skuad dan meninggalkan jejak mendalam di dalam kamp.
- AFP
De la Fuente mengenang adegan di ruang ganti
Berbicara kepada COPE, De la Fuente tidak menahan diri saat mengenang dampak emosional dari kemunduran parah yang dialami gelandang itu. Ia menekankan betapa dalam skuad merasakan kehilangan tersebut.
"Cedera Gavi adalah momen berat bagi semua orang," ungkap bos Spanyol itu. "Kami merasakan sakit yang muncul dari sebuah kecelakaan, dari kehilangan sosok yang kami sayangi."
Pria 63 tahun itu kemudian mengungkap suasana di balik pintu tertutup, menggambarkan skuad yang terpukul berkumpul untuk mendukung rekan setim mereka yang tertimpa musibah.
"Jika Anda melihat reaksi para pemain di ruang ganti, itu mengerikan," tambah De la Fuente. "Semua orang memeluk dan mendukungnya. Itu sangat mengharukan."
Persaingan sengit untuk mendapatkan menit bermain di Barcelona
Meski pemain berusia 22 tahun itu berhasil menuntaskan rehabilitasinya dan sudah kembali ke lapangan, situasinya saat ini di level klub menghadirkan serangkaian tantangan baru. Gavi kesulitan mengamankan waktu bermain reguler di bawah pelatih kepala Hansi Flick, terutama karena ketatnya persaingan untuk mendapatkan tempat di skuad Barcelona.
Raksasa Catalan itu memiliki lini tengah yang sangat bertabur kualitas, dengan Pedri sudah mapan sebagai starter yang terjamin dan kedatangan Rodri pada musim panas menambah kualitas lebih lanjut ke dalam skuad. Selain itu, performa impresif Fermin Lopez dan Dani Olmo sangat membatasi peluang Gavi, sehingga pemain internasional Spanyol yang ngotot itu hanya mendapat penampilan singkat sebagai pemain pengganti.
- NurPhoto
Mengatasi kemunduran untuk merebut kembali tempatnya
Seiring musim berjalan, Gavi menghadapi perjuangan berat untuk kembali menembus starting XI Flick. Saat berupaya mengatasi dampak berkepanjangan dari cedera lutut awal yang dialaminya pada 2023 serta kemunduran berikutnya musim lalu, minimnya waktu bermain yang signifikan menjadi rintangan yang membuat frustrasi namun tak terhindarkan.
Gelandang itu kini harus memaksimalkan setiap menit yang diberikan kepadanya untuk membuktikan nilainya di skuad yang sangat padat. Prioritas terdekatnya adalah merangkai penampilan yang konsisten dan mendapatkan kembali ketajaman bertanding yang sesungguhnya di Camp Nou. Hal itu penting bukan hanya untuk menghidupkan lagi kariernya di level klub, tetapi juga untuk memastikan ia kembali merebut statusnya sebagai figur sentral di tim nasional Spanyol yang begitu dominan di bawah De la Fuente.
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