Jeda internasional pertama musim ini telah tiba, dengan juara bertahan Piala Dunia Spanyol mengalihkan fokus ke UEFA Nations League. Sejumlah besar pemain Barcelona akan tampil untuk Spanyol saat mereka berupaya melanjutkan kesuksesan besar terbaru mereka di panggung global.

Meski sedang berada di puncak performa dan memasuki laga-laga ini dengan kepercayaan diri penuh, persiapan menuju pertandingan memunculkan momen refleksi yang mendalam. Saat diminta media untuk mengidentifikasi periode paling menantang sejak mengambil alih tim nasional, De la Fuente tidak menunjuk pada keberhasilan terbaru mereka. Sebaliknya, pelatih Spanyol itu menyoroti cedera jangka panjang yang dialami gelandang Barcelona, Gavi, sebuah insiden yang sempat mengganggu moral skuad dan meninggalkan jejak mendalam di dalam kamp.







